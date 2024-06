Kemény tiltás élesedett az egyik magyar iskolában: vallott az igazgató, így viselik a gyerekek

Az idei volt az első mobilmentes tanév az egyik vidéki iskolában. Az igazgató szerint ez jó hatással volt a közösségre. A kormány most törvényben tiltaná meg az iskolai telefonozást, de a szakszervezet szerint ez fölösleges, hiszen erről eddig is lehetett rendelkezni a házirendben.

Az újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában az idei volt az első mobiltelefonmentes tanév, a diákok csak akkor vehetik elő a telefont, ha az valamelyik tanórai feladathoz kell - az iskolát az RTL Híradó mutatta be. Makainé Zérczi Zsuzsa igazgató szerint a gyerekeknek reggel nyolckor ki kell kapcsolniuk a mobilokat, és csak délután kapcsolhatják vissza, amikor hazamennek a tanításból. Az igazgató szerint mindez jó hatással van a közösségre, a diákokra, jobb köztük a kommunikáció.

A Pénzcentrum is beszámolt róla, a kormány egy olyan javaslatot nyújtott be, amely szerint a hazai iskolák megtilthatják a mobilhasználatot, emellet meghatároznak tiltott tárgyakat is, amelyeket nem lehet az iskolákba bevinni. Az indoklás szerint „az iskolai mobiltelefon-használat jelentős mértékben eltereli a diákok figyelmét a tanulásról, emellett az internetes zaklatásra is lehetőséget teremt”. Azt a törvénymódosítás után továbbra is lehetővé kell tenni ugyanakkor, hogy a digitális taneszköznek minősülő eszközöket a pedagógus által meghatározott esetekben a diákok tanulási céllal használhassák. A szabályok betartása érdekében a tanároknak és az iskolaőröknek joguk lesz a tanulók csomagját és tárolóhelyiségét átvizsgálni, a tiltott tárgyat elvenni, de annak „őrzése során a tárgyban bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény nem felel”.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a Híradóval közölte, fölösleges az újabb jogalkotás, hiszen az iskolák már most is a házirendben tilthatják a telefonozást.