Új világ jöhet a magyar iskolákban: itt a friss törvényjavaslat, holnap már el is fogadhatják

Jogszabály-módosító javaslatot nyújtott be a kormány a hétfői ülésen, melyet kedden kivételes eljárással el is fogadhatnak - írja a hvg.hu. A saláta törvény az iskolákat, kórházakat is érinti.

A javaslat felhatalmazza a kormányt, hogy minden iskolában és kollégiumban meghatározzon be nem vihető (tiltott) tárgyakat, illetve olyanokat, amelyeket csak igazgatói engedéllyel szabad az órán használni - írja a lap. Az indoklás szerint „az iskolai mobiltelefon-használat jelentős mértékben eltereli a diákok figyelmét a tanulásról, emellett az internetes zaklatásra is lehetőséget teremt”. Azt a törvénymódosítás után továbbra is lehetővé kell tenni ugyanakkor, hogy a digitális taneszköznek minősülő eszközöket a pedagógus által meghatározott esetekben a diákok tanulási céllal használhassák. A szabályok betartása érdekében a tanároknak és az iskolaőröknek joguk lesz a tanulók csomagját és tárolóhelyiségét átvizsgálni, a tiltott tárgyat elvenni, de annak „őrzése során a tárgyban bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény nem felel”. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A többi módosítás az egészségügyet érinti. A törvény értelmében október 1-jétől Budapesten is az Országos Mentőszolgálat látja el az önkormányzatok helyett a háziorvosi és a házi gyermekorvosi ügyeletet, ami az ország más részein már megvalósult. Emellett az állami kórházakban egységes beléptető rendszert vezetnek be, hogy ellenőrizzék az alkalmazottak „munkaidejének betartását, az intézménybe történő be- és kilépését” - írják. Továbbá a törvényjavaslat elősegítené a kórházban hagyott újszülött gyermekek örökbefogadását. A módosítás értelmében, ha valaki közvetlenül a szülést követően az újszülöttet a kórházban hagyja, és hat hétig nem jelentkezik érte, azt úgy kell majd tekinteni, mintha inkubátorban hagyná, így a gyerek hat hét után örökbe fogadható. A 187 paragrafusban 70 jogszabályt módosító szöveget hétfő délben nyújtotta be a kormány minden előzmény nélkül, a kormánypárti többség pedig az ülés elején elfogadta, hogy kedden kivételes eljárással tárgyalják, és szavazzanak is róla - írja a lap. A törvényt kedden várhatóan megszavazzák.

