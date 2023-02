Így szegényedik el rengeteg magyar egyetemista: hiába tanulnak jól, semmire nem futja ebből

A tanulmányi ösztöndíjak és a szociális támogatások alapját jelentő hallgatói normatíva összegét három évvel ezelőtt emelték utoljára, ezt azonban mára már jócskán felzabálta az infláció – írja az Eduline.

8300 forint havonta a tanulmányi ösztöndíj alsó összeghatára, miközben az átlagos kifizetés havonta 15–25 ezer forint között mozog. Azok, akik szociális támogatásokra is jogosultak, havonta legalább 16-32 ezer forinttal számolhatnak. A rendszeres – tanulmányi és szociális – egyetemi támogatások összege a hallgatók többségénél azonban így sem magasabb havi 40-50 ezer forintnál – írja az oktatási szakportál.

Emlékeztetnek arra is, hogy hogy a hallgatói normatíva, amitől az ösztöndíjösszegek is függenek, nem változtak 2020 február elseje óta, azaz ma is 166 600 forinton áll. Fontos tudni, hogy ezt az összeget nem kapják meg a hallgatók, a felsőoktatási intézmények a jó tanulmányi eredményű, valamint rászoruló tanulóik anyagi támogatására fordítják. Mindezt úgy, hogy a hallgatói normatíva összegéhez igazodik például a tanulmányi ösztöndíj, a szociális támogatás, az elsőéveseknek szóló alaptámogatás is.

Ahhoz képest, hogy nem telt el sok idő a legutóbbi emelés óta, ez a pénz gyakorlatilag elértéktelenedett

- mondta az Eduline-nak Eszterhai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) január óta hivatalban lévő elnöke.