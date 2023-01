Nem adják fel az egyetemek: így vagy úgy, de elküldik a diákokat külföldre

Az SZTE és A MATE is elkötelezett abban, hogy bármi áron mehessenek a diákjaik ERASMUS+ programra, mert fontosnak tartják a hallgatói mobilitást.

A hét elején robbant a hír, hogy az Európai Unió megvonná azokat a forrásokat is Magyarországtól, mely az alapítványi egyetemre és főiskolákra járó diákok ERASMUS+ programját hivatott finanszírozni, vagyis legelább fél évre segítene abban, hogy külföldi egyetemen tanulhassanak. Két egyetem most jelezte: bárhogyan is, de elintézik, hogy a diákok mobilitása megmaradhasson.

Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetemet működtető alapítvány kuratóriumának elnöke a szeged.hu-nak azt mondta: ha kell - és jelenleg úgy tűnik, hogy kelleni fog - akkor az egyetem máshogy oldja meg az ERASMUS+ programból kieső diákok mobilitását.

Amennyiben megvonják a szegedi egyetem diákjaitól azt a lehetőséget, hogy pályázhassanak Erasmus+ oktatási csereprogramra, és ezzel elessenek attól, hogy külföldi egyetemeken tanulhassanak, akkor a egyetem saját forrásból biztosítani fogja az ehhez szükséges összeget a hallgatóinak

- mondta az elnök. A Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem rektora, Gyuricza Csaba is hasonló véleményen van: ő a 24.hu-nak írta azt, hogy szent és sérthetetlen a hallgatók kölföldön való tanulásának joga.

A MATE hallgatóinak mobilitáshoz fűződő joga Egyetemünk számára szent és sérthetetlen, amennyiben az ehhez szükséges források a jövőben nem a megszokott módon fognak érkezni Egyetemünkhöz, akkor sem érheti hátrány azokat a hallgatókat, akik minket választottak, vagy azokat a diákokat, akik épp most szeretnének hallgatóinkká válni. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem széles nemzetközi kapcsolatrendszerére, ismertségére, elismertségére és forrásaira alapozva megkezdte azon akciótervének előkészítését, hogy az esetlegesen elmaradó Erasmus+ program helyett saját, széleskörű nemzetközi mobilitási programot dolgozzon ki

- mondta az egyetem rektora a lapnak.