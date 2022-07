Egekben a tanszerek ára: nem lesz olcsó mulatság az iskolakezdés

A füzeteket és egyéb papíripari termékeket 40-50 százalékkal drágábban, a nem papír jellegű irodaszereket pedig 30 százalékkal magasabb áron tudják megvásárolni idén a magyar szülők a VG pénteki cikke szerint.

A korábbinál drágább iskolakezdéssel számolhatnak a gyermekesek a VG cikke szerint. A portál arról ír, hogy a füzeteket és egyéb papíripari termékeket 40-50 százalékkal többért tudják majd megvásárolni, mint az év elején, és a nem papír jellegű irodaszerek esetében is 30 százalékos áremelkedéssel lehet számolni. Ennek legfőbb oka, hogy főként importtermékek tartoznak a kategóriába, amelyeket az árfolyamváltozás és a szállítási költségek emelkedése is érint.

Mint azt az oldalnak nyilatkozó Orgován Katalin, a Pátria Nyomda Zrt. vezérigazgatója elmondta, csökkentek az alapanyag-ellátási problémák a piacon, és valamennyivel rövidültek a szállítási határidők is. Az ofszetpapír (mázolatlan, könyvekhez, használati utasításokhoz használt papír) ára nőtt legjobban az elmúlt időszakban, és a kereslet is emelkedett iránta, míg a műnyomó (magazinokhoz, marketingkiadványokhoz használt) papír iránt némiképp visszaesett a kereslet, így némi árkorrekció is tapasztalható.

A szakember szerint az év második felében még lesz drágulás a nyomdaiparban, de elsősorban nem a cellulóz vagy a papír miatt, hanem az energiaár- és az árfolyamváltozás miatt. Az ofszetpapírok és a kartonok iránt továbbra is nagyobb lesz a kereslet, mint a kínálat, és az inflációval együtt a nyomdaipari termékek ára is nő, még ha szerényebb ütemben is, mint az első fél évben.