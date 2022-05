Elképesztő árakon pörögnek a magyar egyetemek: keményen fizethet, akit nem vesznek fel államira

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nem lettek olcsóbbak az egyetemi félévek, így ha valakit felvesznek a legnépszerűbb szakokra, mélyen zsebbe kell nyúlni. Nagy eltérések vannak a budapesti és vidéki egyetemek közt is, de olyan szak is van, ami a legnépszerűbb egyetemeken mind ugyanannyiba kerül - ez viszont egyben az egyik legdrágább is.

Hamarosan véget érnek az érettségi vizsgák, július közepén pedig izgulhatnak azok, akik továbbtanulásra adták a fejüket, ekkor hirdetik ki a ponthatárokat. Nagy különbségek lehetnek árban a fővárosi és a vidéki kampuszok között: az évek óta a népszerűségi listák elbolyában tanyázó gazdálkodási és menezdsment szakon a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán 234 ezer, míg a Debreceni Egyetemen 210 ezer forintba kerül egy félév - összegezte az eduline. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Pszichológusnak is évek óta sokan szeretnének tanulni: itt az összesítés szerint nincsenek különbségek, viszont drága szaknak számít mindenhol: a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, Pécsett és Szegeden egyaránt 300 ezer forintot kell fizetni félévente. Jogásznak idén több mint ötezren jelentkeztek, itt már az az érdekes, hogy a fővárosi egyetemeken belül is nagy eltérések vannak, így míg az ELTE jogi karán 350 ezer, a szintén fővárosi Károlin 280 ezer forintot kóstál egy szemeszternyi tanulás.

Címlapkép: Getty Images

