Már rég nem ez a nyelvvizsgák jolly-jokere: egyre többen buknak meg belőle

Az egyetlen olyan magyarországi nyelvvizsgaközpontban, ahol eszperantóból is lehet írásbelizni és szóbelizni, 90 százalékkal kevesebb vizsgázó volt tavaly, mint két évvel korábban, ez is azt mutatja, hogy az utóbbi években komolyan visszaesett a mesterséges nyelv népszerűsége.

Magyarországon 2000-ben lehetett először eszperantóból vizsgázni, a lehetőség gyorsan népszerűvé vált, 2007-ben már több mint 6 ezren választották ezt a nyelvet - derül ki az Oktatási Hivatal statisztikáiból. Az utóbbi években azonban komolyan visszaesett a mesterséges nyelv népszerűsége.

Az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztálya (NYAK) szerint 2012-ben az eszperantó 3 699 vizsgázójával az angol és a német után még a harmadik legnépszerűbb nyelv volt Magyarországon, 2020-ban azonban már csak 681-en választották. Bár a tavalyi számok még nem véglegesek, a február elején feltöltött adatok alapján 2021-ben alig több mint 200-an vizsgáztak a mesterséges nyelvből.

Az eszperantó nyelvvizsga iránti kereslet drasztikusan csökkent, 90 százalékkal kevesebb vizsgázónk volt tavaly eszperantó nyelvből, mint 2019-ben

- mondta az Eduline megkeresésére az ELTE Origó Nyelvi Centrum, az egyetlen magyar nyelvvizsgaközpont, ahol eszperantóvizsgákat szerveznek. Ebben a "nyelvvizsga-amnesztia" is komoly szerepet játszik. Az elmúlt két évben elrendelt "felmentés" miatt majdnem 150 ezren kapták meg a diplomájukat nyelvvizsga nélkül – így minden nyelvből csökkent a vizsgázók száma, eszperantóból is. A nyelvvizsga-amnesztia miatt "kiesett" vizsgázók persze nemcsak a nyelvvizsgaközpontoknak hiányoznak, az eszperantót oktatók, a eszperantóvizsgákra felkészítő tanárok egy része is munka nélkül maradt.

A sikertelen vizsgák aránya viszont messze eszperantóból a legmagasabb: 2020-ban 681 vizsgázóból 478-an buktak meg, csupán 203-an szerezték meg a bizonyítványt (összehasonlításképpen: angolból 46 160 sikeres vizsgára jut 19 398 sikertelen).