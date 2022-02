Durva pénzt kérnek az érettségiért: kijött a friss árlista, 2022-ben is árat emeltek

Mivel a minimálbér is emelkedett idén, az érettségi díja is magasabb lett. Bár a végzős középiskolásoknak természetesen még mindig ingyenes, azonban annak, aki esetleg újra érettségizne, vagy szintemelőt tenne, fizetnie kell.

Nem meglepő, hogy a minimálbér emelésével az érettségi díjak is emelkedni fognak. Azok, akik most végzik a középiskolát, számukra továbbra is ingyenes lesz ez, viszont aki újra érettségizne, vagy szintemelőt tenne, annak fizetnie kell. Jó hír viszont, hogy azok, akik a 2020/2021-es májusi érettségi szezonban ingyen tettek volna vizsgát, de végül nem mentek el az írásbelire a járvány miatt, idén májusban térítésmentesen vizsgázhatnak.

Az Oktatási Hivatal oldalán olvasható, hogy az érettségi vizsga - az intézmény fenntartójától függetlenül - térítésmentes a tanulói jogviszony (szakképzésben tanulói és felnőttképzési jogviszony) ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Térítésmentes továbbá az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban (szakképzésben tanulói és felnőttképzési jogviszonyban) tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája. Ezen felül térítésmentes továbbá az érettségi végzettséggel rendelkező, szakgimnáziumi oktatásban megkezdett tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga, olvasható az eduline-on.

Akik nem tartoznak ezekbe a kategóriákba, nekik fizetniük kell, illetve akkor is, ha több tárgyból szeretne a diák újra érettségizni. A középszintű érettségi díja a minimálbér 15 százaléka, ez idén 30 ezer forint. Az emelt szintű érettségi drágább, annak díja, az éppen aktuális minimálbér 25 százaléka, ami 2022-ben 50 ezer forint.