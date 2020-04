Kifakadt a szakszervezet: katasztrófa fenyegeti a magyar nyugdíjasokat

"Humánkatasztrófa fenyegeti a nyugdíjasokat" - írja közleményében a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa. A NYUSZET nyilvános felhívásban továbbra is kéri a kisnyugdíjasok számára a már korábban is követelt egyszeri legalább 50 ezer forintos gyorssegélyt és számos egyéb támogatást.

A miniszterelnök ígérete miszerint majd jövő februárban "ad" egyheti pluszt, de nagyon úgy tűnik, hogy most nem segít a kisnyugdíjból tengődő tízezreken - kezdi közleményét a NYUSZET. Pedig az árak most szöknek az egekbe - írják, most kellene a segítség - érvel Juhász László, aki a NYUSZET soros elnöki tisztsége mellett a Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas tagozatának vezetője is. Juhász László emlékeztet: a szervezet legutóbb március elején hívta fel az illetékesek figyelmét a nyugdíjrendszer anomáliáira, különös tekintettel az alultervezett infláció miatti januári 2,8 százalékos éves nyugdíjemelés tarthatatlanságára. A jelzést a döntéshozók máig nem vették figyelembe - írják.

A járvány előrehaladtával viszont világossá vált, hogy az alacsony nyugdíjból élők, különösen a 70 év felettiek számára a pandémia nem csupán bezártságot, magas egészségügyi kockázatot, hanem - elsősorban az élelmiszerárak elszabadulása miatt - súlyos anyagi ellehetetlenülést is jelent - magyarázza az elnök.

Ezért a NYUSZET március 30-án nyílt levélben kérte a miniszterelnököt, hogy egyszeri 50 ezer forintos juttatással segítse a havi 150 ezer forint alatti nyugdíjból élőket, s kiemelt összeggel támogassa az ennél is alacsonyabb havi nyugdíjból tengődő idős embereket. Ez megakadályozta volna a drasztikus áremelkedések miatti további elszegényedést.

Tisztában vagyunk azzal, hogy most a gazdaságnak is szüksége van támogatásra

- olvasható a NYUSZET felhívásában -, ám azoknak, akik most nyomorognak, éheznek és az "út szélén állnak" most kell segíteni.

A NYUSZET a humánkatasztrófa elkerülése érdekében a következőket javasolja közleményében:

a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők számára

egyszeri, 50 ezer forintos juttatás kifizetését a 150 ezer forint alatti ellátásban részesülők számára. Támogatjuk, ha ezen belül a havi 100 ezer forintot meg nem haladó összegű nyugdíjban részesülők "kiemelt összeget" kapnának. (Létszámuk mintegy 1,5 millió fő!)





a 2020. évi várható infláció költségvetésben történő 2,8%-ról 4%-ra emelését, a különbözet azonnali és visszamenőleges kifizetését.





a Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésében a segélyezésre fordítható méltányossági keret érzékelhető emelését, a jogosultsági feltételek helyzethez igazított módosításával, az eljárási ügymenet gyorsításával.

a társadalmi szolidaritás jegyében a nyugdíjasok is javasolják a

szociális szféra emberfeletti munkát végző dolgozói számára az egészségügyi dolgozókéhoz hasonlóan 500 ezer forint egyszeri juttatás kifizetését

az álláskeresési támogatás 6 hónapra történő folyósítását, a járvány kezdetétől számítva, és összegének módosítását úgy, hogy mértéke ne maximum, hanem legalább a minimális bér legyen."

A szervezet meggyőződése, hogy a döntéshozóknak olcsóbb megoldást jelenthet a javasolt "tűzoltás", mint az utolsó pillanatban elhárítani egy súlyos humánkatasztrófát.

Címlapkép: Getty Images