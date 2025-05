Megint az asztalra csapnak a nyugdíjasok: szerintük lépni kell, mert hatalmas baj lesz

Egyre rosszabb a helyzet a MASZSZ nyugdíjastagozata szerint, így tízpontos javaslatcsomaggal szeretnének segíteni.

A különböző kutatások felhívják a figyelmet arra, hogy a XXI. századi közpolitikákban egyre inkább elvárás, hogy az idősek legyenek képesek fenntartani függetlenségüket, önálló, aktív életvitelüket, egészségüket, közreműködésüket a társadalomban és az évek növekvő száma mellé minőség is társuljon - írja közleményében a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas tagozata.

Az idősödők és az idősek életminőségét akkor lehet megőrizni hosszú távon, ha a szociális biztonság mellett kiemelt cél az egészség megőrzése is minél hosszabb ideig - teszik még hozzá. Ez az egyénnek is és az államnak is érdekében áll.

A 65 év felettiek 28%-a tartja rossznak egészségi állapotát. A több mint 40 ezer COVID áldozat többsége idős volt.

Fontos feladat, hogy a betegségek megelőzésében, gyógykezelésükben, rehabilitációjukban elérhetővé váljanak a személyre szóló egészségügyi és szociális szolgáltatások.

A várható élettartam jelentős növekedésre lehet számítani, egyre több az iskolázottabb idős, akik a nyugdíjazást követően is valamilyen értelmes elfoglaltságra, fizetett vagy önkéntes munkára vállalkoznak. Ezért fontos, hogy az idősek társadalmi részvétele mérhetően emelkedjen - írják.

A szociális biztonság megfelelő nyugdíjrendszert feltételez, amely figyelembe veszi az inflációt és a bérek növekedését is. Ugyanis 2010 után a Parlament durván beavatkozott a nyugdíjendszerbe, hátrányosan érintve az idős nemzedéket, különösen a korábban nyugdíjba vonulókat.

Mint fogalmaznak, az utóbbi években meredeken csökkent az ellátásokra fordított összeg: Míg 2010-ig a GDP 11.2%-át fordították nyugdíj kiadásokra, 2019-re ez az arány 8,3%-ra csökkent, miközben a szolgáltatások ára emelkedett. Az idősek relatív elszegényedése tömeges méreteket öltött: több mint félmillióan kapnak kevesebb ellátást a létminimumnál.

A Nyugdíjas tagozat a következő javaslatokat is teszi a nyugdíjrendszer korszerűsítésére: