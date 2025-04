Eljöhetne itthon is a nyugdíjaskánaán, ha ezt meglépné a kormány: ezek a feltételei

A nyugdíjasok és nyugdíjba készülők körében három fő problématerület rajzolódik ki: a nők kedvezményes nyugdíjának feltételei, az özvegyi nyugdíjak szabályozása és a nyugdíjemelések rendszere. A közelgő választások előtt érdemes lenne ezekkel a kérdésekkel is foglalkozniuk a politikai pártoknak - írja a Portfolion Farkas András "Nyugdíjguru".

A nyugdíjasok és nyugdíjba készülők visszajelzései alapján három konkrét problémakör azonosítható, amelyekben azonnali változtatásokat szeretnének látni. Ezek nem a nyugdíjreform átfogó kérdéseihez vagy a finanszírozás makrogazdasági összefüggéseihez kapcsolódnak, hanem jól körülhatárolható, gyakorlati problémákhoz.

A nők kedvezményes nyugdíjával (Nők40) kapcsolatban a legfőbb igény, hogy enyhítsék a jogosító időbe beszámítható időszakok körét. Sokan szeretnék, ha a felsőfokú tanulmányi időszakok is beszámíthatók lennének, amelyek jelenleg nem részei a jogosító időnek, bár szolgálati időnek minősülnek. Ez 3-5 évvel is növelhetné a jogosító idő hosszát.

További problémát jelent, hogy a felnőtt hozzátartozók ápolásával töltött idő sem számít bele a jogosító időbe, csak a súlyosan beteg gyermek ápolása. Ez különösen méltánytalan annak fényében, hogy az állami ápolási rendszer hiányosságai miatt ezek a feladatok szinte teljes egészében a családokra, főként a nőkre hárulnak.

A munkanélküli ellátások folyósítási ideje, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak időtartama, valamint a társadalombiztosítási megállapodással szerzett szolgálati idő sem számítható be a jogosító időbe, ami szintén sok nőt érint hátrányosan.

A legtöbb panasz azzal kapcsolatos, hogy gyermeknevelés kapcsán miért csak 8 évet lehet beszámítani a 40 évi jogosító időbe. A többgyermekes anyák szeretnék, ha korlátozás nélkül beszámítható lenne minden ilyen időtartam, ami a gyermeknevelésre tekintettel kapott ellátások folyósítási idejéből áll össze.

Felmerül az a javaslat is, hogy ideiglenesen, amíg a Ratkó-unokák nyugdíjba áramlása nem kezdődik el (2038), a nőknek ne kelljen 40 év jogosító időt szerezniük, hanem legyen elég például 38 év. Ez rendkívül népszerű intézkedés lehetne, bár jelentősen növelné a Nők40 költségeit, amelyek már most is megközelítik az évi 500 milliárd forintot.

A feltételek enyhítésének költségnövekedését ellensúlyozhatná, ha a korhatár előtti igénybevétel esetén csökkentés terhelné a nyugdíj összegét, amelynek mértéke attól függne, hogy a korhatár betöltése előtt hány évvel vette igénybe a nyugdíját az érintett. Ez megnyithatná az utat a férfiak korhatár előtti nyugdíjazása előtt is, miközben a nők esetében kisebb levonást lehetne alkalmazni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az özvegyi nyugdíjak tekintetében a nők azt szeretnék, ha a férjük halála után az özvegyi nyugdíj élethossziglan járna részükre. Jelenleg problémát jelent, hogy ha a halálesetet követő 10 éves jogvesztő határidő letelik, mielőtt az özvegyi nyugdíj feléledésének szigorú feltételei teljesülnének, akkor örökre elvesztik jogukat az elhunyt férjük utáni özvegyi nyugdíjra.

Különösen problémás, hogy a megváltozott munkaképesség miatt csak akkor éledhet fel az özvegyi nyugdíj, ha az egészségi állapot legfeljebb 50%-os, noha a minősítés már akkor megállapítható, ha az egészségi állapot legfeljebb 60%-os. Emellett az árvaellátás miatt akkor éledhet fel az özvegyi nyugdíj, ha azt legalább két gyermek kapja, ami hátrányosan érinti az egy egészséges gyermeket nevelő édesanyákat.

A nyugdíjemelés jelenlegi rendszere a nyugdíjasok szerint elkerülhetetlenül elszegényedésükhöz vezet. Nem eseti juttatásokra vágynak (részleges áfa-visszatérítés, Szép Kártya, nyugdíjprémium), hanem arra, hogy a nyugdíjuk összegébe a nyugdíjemelés révén beépülő plusz jövedelemhez jussanak.

Egy javasolt új nyugdíjemelési rendszerben a nyugdíjakat továbbra is emelnék az infláció mértékével, de ehhez hozzáadnák a nettó reálkereset növekedésének meghatározott mértékét, jellemzően a növekedés felét. Például ha a tárgyévi infláció 6% lenne, a nettó reálkeresetek pedig 5%-kal növekednének, akkor a nyugdíjakat a következő évben 8,5%-kal emelnék.

A javasolt változtatások fedezetét az teremthetné meg, ha Magyarország közelítené a nyugdíjrendszerre fordított költségvetési kiadásait az EU átlagszintjéhez (a GDP 10,9%-a), a jelenlegi 7,45% helyett.