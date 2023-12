Ilyen luxusban él a világ legnagyobb nyugdíjas kolóniája: belestünk a 145 ezres zárt közösségbe

Nemrég jelent meg egy leleplező videó a világ egyik legnagyobb nyugdíjas-közösségéről, a floridai "The Villages" lakóiról. Mit szépítsük, a közössségben élő idősek nagyon más életet élnek, mint a magyar nyugdíjasok.

A neves YouTube-alkotó, Peter Santanello nemrég készült videója érdekes betekintést nyújt a "The Villages" nevű, ellentmondásos hírnevéről ismert floridai nyugdíjas közösségbe. Ebben a közösségben, amely a maga nemében a legnagyobb világszerte az 55 éves és idősebb korosztály számára, több mint 145 000 különböző hátterű lakos él. A múltban kapcsolatba hozták a túlzott bulizással, a virágzó szvingerszcénával és még a Viagra feketepiacával is - írja a DailyMail.

Most azonban sok lakos lép elő, hogy megkérdőjelezze ezeket a sztereotípiákat. Peter kísérője a látogatás során Heather volt, egy lakó, aki három évvel ezelőtt költözött oda Indianából. Kifejezte csalódottságát a The Villages-zel kapcsolatos tévhitek miatt, és hangsúlyozta, hogy nem minden lakó folytat ilyen tevékenységet, és nem minden lakosnak van szexuális úton terjedő betegsége.

Heather kiemelte a csak felnőtteknek szóló közösségben való élet számos pozitívumát. Jelentős előnyként említette a magas szintű biztonságot és az alacsony bűnözési arányt. A közösség saját sürgősségi orvosi szolgálattal és kórházzal is büszkélkedhet.

A The Villagesben található lakások megfizethetősége egy másik vonzó tulajdonság. Heather szerint az árak az alacsony 200 000 dolláros árszintről indulnak, a lakástulajdonosok egyesületi díjai pedig havi 300 dollár alatt vannak. Ez a díj fedezi a korlátlan hozzáférést a különböző szabadidős tevékenységekhez, amelyeket a helyszínen kínálnak.

A Villages saját "buborékban" működik, és mindent kínál, amire a lakóknak szükségük lehet, anélkül, hogy el kellene hagyniuk a területet. A kényelmi szolgáltatások közé tartozik többek között mintegy 60 golfpálya, bankok, ügyvédi irodák és élelmiszerboltok. A közösségen belül a golfkocsik az elsődleges közlekedési eszköz.

Annak ellenére, hogy a negatív sajtó a The Villages-t a politikai konzervativizmussal vagy Trump korábbi elnök támogatásával hozza összefüggésbe, Heather kitart amellett, hogy a lakosok az élet minden területéről érkeznek. Sőt, a The Villages tovább növekszik, és már folyamatban vannak a többgenerációs közösségbe való beruházás tervei. Jelenleg a gyerekek nem lakhatnak ott állandó jelleggel, de legfeljebb 30 napra látogathatják a lakosokat.

Mi jut a magyar nyugdíjasoknak?

Az elöregedő társadalmak problémái, amelyek korábban távoli jövőbeli kérdéseknek tűntek, a közelmúlt válságai miatt most már közvetlenül érintik az embereket. Nem csak a 30-40 éves korosztály számára jelent ez aggodalomra okot, hanem a nyugdíj előtt állók és a már nyugdíjasok számára is, akik személyesen tapasztalhatják a társadalmi krízis hatásait.

Magyarországon és a nyugati világ többségében nem lenne probléma önmagában az, hogy az idősek aránya növekszik a lakosságban. A várható élettartam és az egészségben eltöltött évek száma ugyanis folyamatosan növekszik, így az emberek tovább maradnak munkaképesek. Azonban ez a trend nem képes lépést tartani a növekvő szociális és egészségügyi igényekkel, valamint az idősek anyagi helyzetének romlásával. Ezen a helyzeten csak tovább rontottak olyan tényezők, mint a koronavírus járvány, a rezsiválság és a több mint egy éve tartó magas infláció.

EZ IS ÉRDEKELHET 10 ijesztő tény 2023-ban, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül A következő évtizedekben Magyarországon is, de az egész világon nagy kihívást jelent majd az Alzheimer-kórral, demenciával élők gondozása.

Milyen exkluzív idősotthonok vannak Magyarországon?

Noha a fentebb említett problémák a legtöbb nyugdíjast érintik itthon, nyilvánvaló, hogy a nagy számok törvénye miatt van egy szűk felső réteg, akik Magyarországon is megtalálhatják maguknak az exkluzív időskori éveket. Az utóbbi időben például egyre aktívabb az ország egyik luxus idősotthona a TikTok-on. A Golden Palace Göd nevű intézmény ügyvezetője most elárulta milyen díjakkal kalkuláljanak azok az idősek, akik be szeretnének költözni.

Az árainkat alapvetően 2 tényező alapján kalkuláljuk. Az egyik az ügyfelünk által kiválasztott apartman mérete, a másik meghatározó információ pedig az ügyfelünk életkora. Áraink egyébiránt a 18,9 millió forinttól egészen a százmilliós nagyságrendűig megtalálhatóak, apartmanjaink változatos méretűek a 40 négyzetmétertől egészen a 149 négyzetméteres nagyságig terjednek

- magyarázta Huszár Viktória.

Ha például valaki a 80. életévét betöltötte és egy 40 négyzetméteres apartmanban szeretne beköltözni, akkor az élethosszig tartó bérleti jog 21 millió forintba kerül. Ha valaki 65 éves, és ugyanúgy egy 40 négyzetméteres apartmant választ, akkor 36,5 millió forintért vásárolhatja meg az élethosszig tartó bérleti jogot.

Mint a honlapjukról kiderült, ha valaki 75 éves kora alatt akar beköltözni a luxus idősotthonba, akkor a 149 négyzetméteres, tóra néző, erkélyes óriáslakosztályért 122,4 millió forintot kell fizetnie - szintén életfogytig tartó bérleti joggal. Íme a teljes árlista:

Forrás: Golden Palace Göd

A bérleti díj mellett a havi ellátásért is fizetni kell, ez is 2 tényező alapján kerül kiszámításra. Az egyik az, hogy ki milyen szolgáltatási csomagot választ, és a másik pedig, hogy kinek mekkora az apartmanja. Például egy 40 négyzetméteres apartmanban a gold szolgáltatási csomag 397 100 forintért vehető igénybe havonta - házaspárok vagy együttköltözők esetén ez 327 680 forint havonta.

Ebben az étkezésen kívül benne van a tévé, az internet, a rezsi, a nővérhívó rendszer és a 24 órás gondozói szolgálat. Emellett a legolcsóbb, gold csomagban is benne van többek között a moziterem, a konditerem, a wellnesshasználat, a tóban lehet fürdőzni, de horgászni is. De takarítanak és mosnak is az idősekre. Sőt, évente egyszer egy egynapos kirándulás is benne van az árban.

A platina és a gyémánt csomag árait nem írták ki, azokat személyre szabják. A luxuscsomagokban már az előbbiek mellett privát parkolóhely, szakápoló, a gyógyszerköltségek fedezése (bizonyos összeghatárig) is benne van. De a tehetősebb idősek kérhetik, hogy vásároljanak be nekik, és évente egyszer egy hétre Montenegróba is elutazhatnak a csomagok keretében.

Budapesten is megnyílt a legújabb luxus idősotthon

Augusztus 31-én nyitotta meg kapuit a Budapest második kerületében a Rege Residence Szépkorúak Otthona. Az intézmény a luxus elhelyezés és a különféle kényelmi, kulturális szolgáltatások mellett a szépkorúak egészségügyi szükségleteinek kielégítésére is nagy hangsúlyt fektet. Dr. Nagy Viktor főigazgatóval a megnyitó előtt beszélgettünk az új idősotthonról, aki interjúnkban elmondta, az épület az egykori Hotel Regéből lett kialakítva, és teljesen akadálymentessé, idősbaráttá tették.

EZ IS ÉRDEKELHET Nyílik Budapest első elit idősotthona: ilyen áloméletet vehet magának egy tehetős nyugdíjas Az intézmény a luxus elhelyezés és a különféle kényelmi, kulturális szolgáltatások mellett a szépkorúak egészségügyi szükségleteinek kielégítésére is nagy hangsúlyt fektet.

A főigazgató elárulta, náluk a felvételi procedúra véleménye szerint lényegesen egyszerűbb, mint a legtöbb idősotthonban.

A bonyolult felvételi folyamat az állami fenntartású helyeken gyakran egy 80-90 éves ember teljesítési határait feszegeti, mivel azonban mi nem veszünk igénybe állami normatívát, a leendő lakók mentesülnek sok más esetben kötelezően előírt dokumentációs teher alól. A folyamat az intézményünk honlapjáról is letölthető felvételi kérelem benyújtásával kezdődik. Ezen dokumentum kérdéseket tartalmaz a kérelmező egészségi állapotára, mentális állapotára és ellátási igényeire vonatkozólag. Ezt követően személyre szabott ajánlattal szolgálunk a kiválasztott apartmant illetően, majd a szerződéskötést követően lehetőség nyílik az intézménybe való beköltözésre

- mondta. A luxus idősotthonban a beköltözést egy akklimatizációs folyamat követi, amihez terápiás munkatársak, szociális ápolók, gondozók, nővérek, a hotelszolgáltatást nyújtó kollégák, vagy az intézmény pszichológusa is mind-mind olyan jellegű háttértámogatást nyújtanak majd, ami ezt a közösségspecifikusságot fogja erősíteni.

És akkor az anyagiak: ide átlagosan 25 millió forint az egyszeri bekerülési díj, melyért cserébe életük végéig tartó bérleti jogot válthatnak az idősek. A havi ellátási költség pedig 450-500 ezer forint. Az intézménybe 75. életévét betöltött lakókat várnak, akik legalább részben képesek önmaguk ellátására, egészségügyi állapota lehetővé teszi az elhelyezést, valamint vállalja a házirend betartását.

Természetesen ezért cserébe luxusellátás jár, az állandó egészségügyi felügyelett mellett napi ötszöri étkezés, takarítás, mosás, vasalás is a csomag része. Emellett szauna, sószoba és fitneszterem is van a komplexumban, és uszoda is rendelkezésre áll. Külön díj ellenében gyógytorna, fodrász, pedikűrös, és masszázs szolgáltatások is igénybevehetők.