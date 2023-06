Hamarosan nyílik Budapest első elit idősotthona: ennyibe kerül a nyugdíjas álomélet

A tervek szerint augusztusban nyitja meg kapuit a Rege Residence Szépkorúak Otthona a fővárosi II. kerületben, melyben luxus elhelyezés, kényelmi szolgáltatások, teljeskörű ellátás, egészségmegőrzési és kulturális programok várják a leendő lakókat. A Magyarországon egyedülállónak számító beruházásról, az idősotthon működéséről, az igénybe vehető szolgáltatásokról a mai sajtótájékoztatón beszélt Arie Yom Tov tulajdonos, Dr. Nagy Viktor főigazgató és Dr. Marik György intézményi orvos. Az is kiderült, milyen áron költözhetnek be a szépkorúak a luxusotthonba - a Pénzcentrum pedig utána járt, hány idősnek telne a nyugdíjából erre.

A Rege Residence Szépkorúak Otthona az egykori Hotel Rege helyén nyílik, a II. kerületi zöldövezetben, a tervek szerint augusztusban. A felújított létesítményt úgy alakították át, hogy luxus elhelyezést biztosíthassanak szépkorú, vagyis 75 év feletti lakóknak orvosi ellátással, minőségi konyhával, egészségmegőrzési és kulturális szolgáltatásokkal. Az árazás is a nyújtott szolgáltatásoknak és elhelyezkedésnek megfelelően magasabb, mint az átlagos magán nyugdíjas otthonokban. Átlagosan 25 millió forint az egyszeri bekerülési díj, melyért cserébe élete végéig tartó bérleti jogot válthatnak az idősek. A havi költség pedig 450-500 ezer forint - hangzott el a sajtótájékoztatón.

Arie Yom Tov, a létesítmény tulajdonosa - akinek a nevéhez olyan projektek kötődnek, mint a Gozsdu Udvar, vagy a The Ritz-Charlton/Hotel Meridien luxushotel - elmondta, hogy a nyitást megelőzően nincs előértékesítés, érdeklődők azonban már vannak. Főként II. kerületi lakosok érdeklődnek a luxus nyugdíjas otthon iránt, és már vannak külföldi érdeklődők is. Azért is sok a helyi érdeklődő, mert számukra fontos szempont, hogy helyileg maradhassanak ott, ahol sokan egész életükben éltek, illetve a megközelítés is sokak számára prioritás.

Beszélt arról is, hogy az elmúlt 20 évben folyamatosan vizsgálták az igényeket, hogy érdemes lehet-e egy ilyen jellegű otthont nyitni, és most jött el véleménye szerint a megfelelő idő. Olyan lakókörülményeket igyekeztek teremteni, akár egy luxushotelben, ahol a szépkorúak azt a minőségi életet folytathatják, amelyet aktív éveik alatt megszokhattak - mondta el. Kiemelte, hogy a közösségi terek kialakítására is nagy hangsúlyt fektettek, a lakó- és közösségi területek aránya 50-50 százalék.

A tájékoztató brosúra szerint az intézménybe 75. életévét betöltött lakókat várnak, akik legalább részben képesek önmaguk ellátására, egészségügyi állapota lehetővé teszi az elhelyezést, valamint vállalja a házirend betartását. Fogyatékkal élőket, vagy pszichiátriai kórképpel rendelkező ellátottakat nem tudnak fogadni - mozgáskorlátozottakat azonban korlátozott számban tud fogadni az intézmény. A nyújtott szolgáltatások részét képezik az alapvető lakhatási szolgáltatások, a napi takarítás, az ágyneműk cseréje, tisztítása, ruhák mosása, vasalása, javítása. Napi ötszöri étkezést biztosítanak, az - egyéni diétáknak megfelelő - ételek összeállítását dietetikus felügyeli.

Széleskörű egészségügyi szolgáltatások is a lakók rendelkezésére állnak, melybe beletartozik többek között a szakképzett ápolószemélyzet, a 24 órás felügyelet, helyszíni orvosi ellátás, sürgősségi ellátás szervezése szükség esetén, helyszíni gyógyszerfelírás és kiváltás, betegszállítás és a mentálhigiénés gondozás is. Az egészség megőrzését szolgálja a szauna, sószoba és fitneszterem. A sajtótájékoztatón elárulták, hogy az uszoda felújítása is folyamatban van, amíg ez le nem zárul, keresik az együttműködési lehetőséget közeli szolgáltatókkal.

Mindezt 450-500 ezer forintos havidíjért cserébe nyújtják.

További kényelmi szolgáltatásokat is igénybe vehetnek a lakók helyben külön szolgáltatási díj ellenében, mint többek között a fodrász, pedikűr, manikűr, (gyógy)masszázs, gyógytorna, szakorvosi és természetgyógyászi konzultációk.

A sajtótájékoztatón Dr. Nagy Viktor főigazgató főigazgató arról beszélt, hogy kiemelt cél az egészségügyi szolgáltatások minél teljeskörűbb biztosítása, illetve hogy végigkísérjék a lakókat a teljes ellátási folyamaton. Tapasztalatai szerint sok hazai idősotthon már nem képes gondját viselni a lakóinak egy bizonyos szintű egészségromlást követően, a Rege Residenceben azonban azokra az életszakaszokra is fel vannak készülve, amikor a lakó már tartós ápolást igényel. Ehhez a főigazgató elmondása szerint nem csak a felszereltség, körülmények, hanem a szakképzett személyzet is biztosított.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Dr. Marik György intézményi orvos arról beszélt, hogy nem pusztán az élet meghosszabbítása a cél, hanem a minőségi élet meghosszabbítása is. Ugyanis sok idős, hiába élt aktív korában minőségi életet, magas életkorban ennek lemondásáról kényszerül. A Szépkorúak Otthonában arra törekszenek, hogy a lakók továbbvihessék azt az életminőséget, amit megszokhattak.

Ki engedhet meg Magyarországon ilyen luxust?

Arie Yom Tov szerint a nyújtott szolgáltatások viszonylatában az árazásuk nem is magas, külföldön az ilyen szolgáltatásokat nyújtó intézmények jóval borsosabb árat kérnek el havonta.

A Pénzcentrum számítása szerint ha kerületi lakos költözne be a II. kerületi Szépkorúak Otthonába, akkor az ingatlana értékesítése szinte biztosan fedezi a 25 milliós kezdő költséget. 2023 márciusában a II. kerületben 1 millió 248 ezer forint volt a kerületi átlagos négyzetméter ár a legfrissebb adatok alapján, tehát elméletileg már egy 20 négyzetméteres ingatlant eladva is adott a bérleti jog váltásához szükséges költség.

Kinek van azonban 450-500 ezer forintos nyugdíja? Áprilisi adatok szerint 1 millió 987 ezer öregségi nyugdíjas él Magyarországon, az ő ellátásuk átlagos összege havonta 208 922 forint, a medián pedig 185 255 forint/hó a KSH szerint. A legfrissebb hivatalos adat szerint 35 ezer nyugdíjas járandósága lehet 500 ezer forint felett - ebből 23 ezer férfi és 12 ezer nő. A 450-499 ezer forintos nyugdíjsávban pedig további 24 ezer idős volt 2023 januárjában.

Az azonban tudható, hogy jellemzően az új nyugdíjasok közül kerülnek ki a "luxusnyugdíjban" részesülők, 2018 januárjában például még ezren sem voltak az országban, akik 500 ezer forintos nyugdíjat kaptak. (Természetesen azt is tudjuk, hogy akkor még egy kiló fehér kenyér ára átlagosan 288 forint volt és nem 966, tehát mást jelentett még akkor az 500 ezer feletti nyugdíj.) Viszont az tény, hogy a később nyugdíjba vonulók jellemzően magasabb ellátást kapnak, így kétséges, hogy az említett 35 ezer főből hányan lehetnek 75 éves kor felett. Ugyanakkor bizonyára lesznek olyan idősek is, akiknek a család fogja támogatni a lakhatását, ha a nyugdíjuk nem lenne elég erre.