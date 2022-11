Nyugdíjemelés 2023: megszólalt Gulyás Gergely, ekkor dől el, mennyit kapnak az idősek januárban

Ma születhet döntés a nyugdíjemelésről - mondta Gulyás Gergely. A miniszter ugyanakkor nem mondta meg, hogy milyen mértékű lesz az emelés.

A mai kormányülésen foglalkozik a kormány a nyugdíjemeléssel, ám a nyugdíjemelés mértékéről még nem beszélt Gulyás Gergely a mai Kormányinfón.

Varga Mihály korábban arról tájékoztatott, hogy a Gazdasági Kabineten megkezdődtek a tárgyalások a nyugdíjemelésről. A pénzügyminiszter korábbi nyilatkozata szerint februárban érkezik majd a 13. havi nyugdíj is. Mint a Pénzcentrum korábban kiszámolta, hogy az inflációs várakozásokat is figyelembe véve, egyáltalán nem kizárt, hogy jövőre akár 14-17%-os nyugdíjemelést is kaphatnak a szépkorúak. Ez egyben azt is jelentené, hogy a magyarországi átlagnyugdíj összege 2023-ban 200 ezer forint fölé emelkedhet.

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA