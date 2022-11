Rendkívüli kormányinfó: 2023-ban megegyeznének a visszatartott uniós pénzekről

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, Navracsics Tibor Területfejlesztési miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ma sajtótájékoztatót tartott. A sajtótájékoztató fő témája az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés.

A korábbi bejelentés alapján ma délben három uniós biztos tartott közös sajtótájékoztatót a magyar helyreállítási program és a felzárkóztatási pénzek témájában. A bejelentettek alapján Magyarországnak újabb feltételeket kell majd teljesítenie, hogy a 2021 és 2027 között járó összegből befagyasztott 7,5 milliárd euróhoz ( 3000 milliárd forint) hozzáférjen. A Helyreállítási Alap pénzeihez ellenben hozzáférhet Magyarország.

A sajtótájékoztatón Navracsics Tibor elmondta, hogy az Európai Bizottság döntése nem okozott meglepetést, azonban kiemelte, van benne egy fontos elem, ugyanis az újjáépítési tervre vonatkozó magyar tervet elfogadásra ajánlja a Bizottság.

Navracsics Tibor kiemelte, hogy a magyar helyreállítási terv a legkiválóbbak között van, és a kormány örül, hogy megnyílt a lehetőség, hogy aláírják a helyreállítási megállapodást, és utána a kohéziós pénzekről is sikerül megegyezni.

Hozzátette, hogy az uniós pénzek felfüggesztése sem okozott meglepetést, hiszen a törvényhozási és intézménylétrehozási menetrend elindult szeptember elején, és olyan határidőket is tartalmaz, ami még később lesz. Navracsics Tibor miniszter szerint az sem meglepő, hogy az EU 3 operatív programunk forrásainak 65%-át felfüggesztette, hiszen ezt már szeptemberben is javasolta.

Abban bízik a miniszter, hogy a további vállalásokat is ugyanolyan pontosan teljesíti a magyar kormány, mint az eddigieket, és 2023-ra sikerül meggyőzni a Bizottságot és a Tanácsot, majd megnyitják a kohéziós forrásokat. Mint mondta, a kormány nem akar mismásolni, teljesíteni fogjákk a vállalásaikat, így szerinte jövőre meg fognak érkezni a források. A miniszter szerint az EU-s megegyezéshez a kormánynak nem kellett feladnia az elveiből semmit.

A felfüggesztés nem jelent forrásvesztést - emelte ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki hozzátette, hogy a következő évre 2500 milliárd forint EU-s forrás érkezhet, amelyből 1500 milliárd forintnak már most sincs semmi akadálya. A kormány várakozásai szerint az év második felében fognak ezek a források megérkezni, de mivel idehaza előfinanszírozás van, nem jelent semmi gondot, ha később érkeznek meg a források, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint pedig a költségvetés stabil, a legtöbb forrást a rezsicsökkentés fenntartása viszi el.

Navracsics szerint vannak ugyan félreértések a magyar kormány és az Európai Bizottság között, de abban bízik, hogy ezeket sikerül elhárítani 2023-ban, és az uniós testület ezután felfüggeszti a felfüggesztéseket, azaz elhárul a pénzek lehívása előtti akadály. A magyar kormány el akarja kerülni azt, hogy olyan konfliktus alakuljon ki, mint ami a Bizottság és Lengyelország között van.

Az Integrációs Hatóság felállítása jó dolog

- fogalmazott Navracsics Tibor miniszter azzal kapcsolatban, hogy szigorúbb lesz -e a felügyelet Magyarország felett. Mint mondta, az EU-ban három országban is működik ilyen. Hozzátette, hogy véleménye szerint a beszerzések transzparenciájának növekedése jó dolog, és reméli, hogy a többi tagállamban is lesz majd ilyen szerv.

Gulyás Gergely azt ársopokról is kérdezték, mint mondta, az árstopok addig maradnak, amíg nem lesz áruhiány. Amíg az ellátásbiztonság szavatolva van az árstoppal szabályozott termékek esetén, addig fenn fogjuk tartani az árstopokat - emelte ki Gulyás Gergely.

Arról is kérdezték a sajtótájékoztatón Navracsics Tibort, hogy az Európai Bizottságnak lehetnek-e újabb feltételei a pénzek visszatartására vonatkozóan. A miniszter szerint folyamatos tárgyalásban vannak az Európai Bizottsággal, nekik is lehetnek még „észrevételeik”, meg a magyar kormánynak is. A magyar kormány először mindig először a Bizottsághoz fordul, ha van valamilyen észrevétele, a Bizottság viszont más kommunikációs stratégiát követ, először az újságírókhoz fordul, és csak azután a kormányhoz. Arra a kérdésre, hogy sikerül-e aláírni a partnerségi megállapodást december 31-ig, a miniszter bizakodó,bízik benne, hogy a másik oldalon is meglesz az aláírási készség. Azt gondolja, az Európai Bizottság érdeke is, hogy elkerülje bármely tagállam forrásvesztését.

Navracsics szerint várhatóan december 12-én dönt majd az EU-s kormányfőket tömörítő Európai Tanács a magyar helyreállítási terv elfogadásáról.



Ez vár ránk üzemanyag-fronton

Gulyás Gergely kiemelte, hogy az ársapkákról mindig külön döntenek, és azok csak akkor kerülnek veszélybe, ha ellátási gondok lesznek. Az üzemanyagok területén valóban aggasztó hírek jönnek, és a Molnak kell most megmondania, hogy biztosított-e az ország üzemanyagellátása. Ugyanis, ha importból kell ellátni az üzemanyag-ellátást, akkor az drágább, amennyiben pedig ha nincs elegendő üzemanyag, akkor kell lépni

Címlapkép:MTI/Kovács Attila