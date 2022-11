Rengeteg magyar retteg, hogy nem tud miből megélni öregségére: közel félmillióan spórolnak így

Az idei második negyedév végére az MNB adatai szerint 436 ezer adókedvezményes nyugdíjbiztosítást kezeltek a hazai biztosítók, 9,3 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában. A várakozások szerint a szerződésállomány év végére túllépi a 460 ezres szintet. A 2014 óta elérhető termékkör egyik fontos vonzereje a tárgyévi befizetések után járó 20 százalékos, akár 130 ezer forintot is elérő adójóváírás. Emiatt az év utolsó heteiben látványosan megugrik az új szerződések száma.

A 130 ezer forintos maximális visszatérítés lehetőségét a szerződők többsége csupán részlegesen használja ki. Tavaly év végén csaknem 418 ezer nyugdíjbiztosítási szerződésre közel 116 milliárd forint díjbefizetés jutott. Ez szerződésenként mintegy 277 ezer forintot jelent. ami átlagosan 55 ezer forintos adóvisszatérítéshez, vagyis a lehetséges maximum kevesebb mint feléhez juttatta a biztosítottakat – írja közleményében a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).

„Az év vége felé azonban sokan élnek azzal a lehetőséggel is, hogy a szerződésben vállalt folyamatos befizetéseken felül eseti befizetést is végeznek, amivel növelni tudják az adott évre járó adóvisszatérítés összegét” – mutat rá Molnár Marcell, a FBAMSZ Személybiztosítási szekciójának vezetője a

Magyarországon a nyugdíjbiztosítások népszerűsége töretlenül emelkedik: 2017-ben még csupán 242 ezer kedvezményes szerződést kezeltek a biztosítók, az idei év végére várható 460 ezres állomány tehát öt év alatt 90 százalékos növekedést jelent majd.

Ennek oka, hogy a lakosság egyre szélesebb rétege számára tudatosul, mire lehet majd elegendő a nyugdíja.

Jelenleg egy átlagos, alkalmazotti bérből és fizetésből élő kezdő nyugdíja általában nem éri el az utolsó fizetésnek a 60 százalékát. Az átlag feletti fizetéssel rendelkezők ennél is kevesebbre számíthatnak, mivel 2013-ig létezett a nyugdíjplafon, amely alapján a bruttó átlagbér háromszorosa feletti részt a nyugdíjszámításnál nem vették figyelembe. Vállalkozóknál általános gyakorlat, hogy minimálbérre jelentették be magukat, náluk a fenti helyettesítési ráta 20-30 százalék körül mozog csupán. Azok pedig akik az elmúlt években KATÁ-s vállalkozóként működtek, a nyugdíj ennél is kisebb szintet érhet el.

Így kapható meg az idei adójóváírás

Aki az idei évben is pályázik adójóváírásra nyugdíjpénztári befizetései után, annak két dologra is figyelnie kell. Egyrészt nem csupán a nyugdíjbiztosítási szerződést kell idén megkötni, hanem az idei évre vonatkozó díjnak is be kell érkeznie az év végéig a biztosítónál vezetett számlára. Másrészt a jóváírás az időben történő befizetés esetén sem jár automatikusan: a májusig kitöltendő szja-bevallásban külön be kell jelölni az idei befizetés utáni adójóváírási igényt.