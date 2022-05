Itt a kalkulátor: pontosan ennyi pluszpénzt kapnak a magyar nyugdíjasok júliusban

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A kormány utolsó ülésén döntött a nyugdíjak emeléséről, mivel a jelenlegi előrejelzések szerint 2022-ben 8,9 százalékos lehet az infláció éves szinten. Ez jelentősen magasabb, mint az év eleji 5 százalékos nyugdíjemelés mértéke volt, ezért a nyugdíjak vásárlóerejének megtartása érdekében szükség van évközi nyugdíjemelésre. A nyugdíjak júliustól az inflációs prognózis (8,9%) és a januári nyugdíjemelés (5%) különbözetével, azaz 3,9 százalékkal emelkednek. Emellett a nyugdíjasok júliusban visszamenőlegesen megkapják a január-június időszakára vonatkozó különbözetet is, tehát egyösszegű nyugdíjkorrekció is érkezik majd. A Pénzcentrum kalkulátorával most azt is könnyen megtudhatják az idősek, mennyi lesz az emelés, illetve az egyösszegű korrekció mértéke.

Getty Images

