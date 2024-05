Ezt már nehéz letagadni: egyetlen év alatt több 10 ezer ázsiai vendégmunkás érkezett Magyarországra

11 év alatt 27 ezerről 93 ezer főre emelkedett a Magyarországon tartózkodó ázsiaiak száma. Mint kiderült, így ez a csoport adja a legnépesebbet a hazánkban élő külföldiek között, csupán egyetlen év alatt majdnem 30 ezren érkeztek hazánkba. A járásokra bontott adatok szerint a külföldi állampolgárok száma 2024. január 1-jén népességarányosan Budapest belső kerületeiben volt a legmagasabb - emellett balaton-környéki járások is a toplistán.

2013 és 2024 között 27 ezerről 93 ezer főre emelkedett a Magyarországon tartózkodó ázsiaiak száma a KSH friss adatai szerint. Ezzel ez a csoport adja a legnépesebbet a hazánkban élő külföldiek között. Sőt, egy év alatt majd' 30 ezren érkeztek Ázsiából, ugyanis 2023-ban még csak 65 ezer ázsiai élt hazánkban.

2024. január 1-jén a szomszédos országok állampolgárai a Magyarországon tartózkodó külföldiek 28%-át tették ki. A hazánkban tartózkodó külföldiek fele, 55%-a (139 ezer fő) az európai kontinens valamely államának polgára volt. 4% (10,6 ezer fő) Afrikából, 3% (7850 fő) pedig Amerikából származott.

A járásokra bontott adatok szerint a külföldi állampolgárok száma 2024. január 1-jén népességarányosan Budapest belső kerületeiben volt a legmagasabb. A főváros V, VI., VII. kerületeiben több mint 200 külföldi állampolgár jutott ezer lakosra, míg a főváros egészét tekintve 68. A toplistán az említett budapesti kerületeken kívül a VIII. és a IX. is ott van a toplista élén, az első nem budapesti helyszín a Mosonmagyaróvári járás, ahol 112,4 külföldi jutott ezer lakosra. A balaton-környéki járások között Keszthelyen 61,3 külföldi jut ezer lakosra, a fonyódiban pedig 40,7 a toplista szerint.

Ezzel szemben a püspökladányi, a gyomaendrődi, a szerencsi és a kemecsei járásban 2 alatt van az ezer lakóra jutó külföldi állampolgárok száma. Összességében elmondható, hogy a keleti, délkeleti országrész nem annyira népszerű a külföldiek körében, mint a főváros, vagy a nyugati határhoz közelebbi járások.

Ugyanakkor a KSH szerint a 10 évvel korábbi állapothoz képest a magyarországi járások többségében csökkent az európai uniós állampolgárok külföldi állampolgárokon belüli aránya. 2014-ben a magyarországi járások 81%-ában a külföldi állampolgárok több mint fele európai uniós állampolgár volt. 2024-ben már csupán a járások 44 százaléka tartozott ebbe a csoportba.

2021-től ismét emelkedővben van a kivándorló magyarok száma, miközben a hazaköltözők száma csökkenést mutat. A statisztikai hivatal szerint 2023-ban 33,7 ezer magyar állampolgár hagyta el az országot (ez a legmagasabb szám az elmúlt 10 évben), és 21,8 ezer fő költözött vissza. A kivándorló magyarok 46%-a Ausztriát, 24%-a Németországot, 5-5% Hollandiát és Svájcot, míg 3% az Egyesült Királyságot választotta új otthonának.

Innen jönnek a vendégmunkások

Mint korábbi cikkünkből kiderült, egyre több dolgozó jön a Fülöp-szigetekről Magyarországra, de Vietnámból és Kirgizisztánból is szép számmal érkeznek hozzánk. Mindeközben, ahogyan a fenti KSH-adat is rávilágít: az ukrán, a szlovák és a román dolgozók száma csökken.

Az látszik leginkább, hogy a harmadik országbeli dolgozók bevándorlása Magyarországra a tavalyi évben vett igazán nagy lendületet. Amíg 2022-ben még csak 1100 fülöp-szigeteki volt hazánkban, addig 2023-ban már közel 6300-an dolgoztak itt, vagyis egy év alatt több mint 5 ezerrel nőtt a létszámuk. Ilyen sok munkavállaló egyetlen országból sem érkezett hozzánk. A dobogó második és harmadik fokára is távoli országok állhattak fel, egy év alatt 2200 vietnámi és 1300 kirgiz dolgozó érkezett Magyarországra.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szerint tavaly a hazai hatóságok a kvótának megfelelően 42 163 munkavállalási engedélyt adtak ki Európán kívüli országok állampolgárainak. A legtöbb új engedélyt a vietnámiak kapták, szám szerint 6501-et, utána következnek az indiaiak (4493), a törökök (3679), a koreaiak (3006), és csak ötödik helyen a Fülöp-szigetekiek (2703).

A hotelek már alkalmazzák őket, jöhetnek a cukrászdák

A külföldi munkaerő megoldást jelenthet a komoly munkaerőhiánnyal küzdő hazai szektoroknak, mint Kovács László, Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke korábban lapunknak kifejtette, vannak olyan területei az országnak, ahol ikonikus, 20-30 éve működő éttermek zártak be többek között azért, mert nem találni dolgozókat. A munkaerőhiányos helyzetre szerinte konszolidáló hatással van a Magyarországon dolgozó külföldi munkaerő: már most is van olyan hazai szálloda, ahol legalább 50 szingapúri, indiai vendégmunkás dolgozik, akik sok esetben jól képzett, angolul beszélő kollégák, és nagyon jól végzik a munkájukat.

Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke pedig arról beszélt, a szervezet vezetése úgy hitte, az ő szakmájukban nem jelent megoldást a külföldi munkaerő alkalmazása, de a tagságnak erről más volt a véleménye, ők élnének a lehetőséggel, ha volna. Egyelőre nem tud olyan fagyizóról, cukrászdáról, ahol külföldiek dolgoznak, de szerinte a mosogatás, takarítás mellett egy-egy munkafolyamatot megtanulva akár a képzett cukrászok keze alá is tudnának dolgozni a külföldiek. Egyébként nemsokára az ipartestület is fog tartani egy szakmai napot, ahol egy indonézekkel foglalkozó munkaerőközvetítő fog előadást tartani a lehetőségekről.

Már a Tescóban is dolgoznak

Korábbi interjúnkban Pálinkás Zsolt, a Tesco Magyarország vezérigazgatója elárulta, 2 áruházukban is az éjszakai árufeltöltést, háttérmunkát vendégmunkások végeznek. "És azt látjuk, hogy szuperül beilleszkedtek, de a számuk abszolút elenyésző" - tette hozzá.

Magyarországnak van egy produktivitásproblémája. Ha azt akarjuk, hogy minél több magyar dolgozzon itthon, akkor annak a gazdasági feltételeit meg kell teremtenünk. Az elvándorlást sikerült lassítani a családpolitikai intézkedésekkel, de még van dolgunk bőven. Az olyan országrészekben, mint a klasszikus nyugati vagy déli, nagyon nagy az elvándorlás. Főleg azoknál, akik hosszú távú munkára alkalmas fiatalok

- magyarázta a Tesco-vezér.

Korábban a nagy hazai foglalkoztatóknak is küldtünk körkérdést a külföldi dolgozók kapcsán. Az Audi Hungária (amely Győr-Moson-Sopron megye legnagyobb munkaadója) közölte, "természetesen" foglalkoztatnak külföldi munkatársakat.

Legnagyobb részük olyan külföldi állampolgár, akik a Volkswagen Konszern más országokban működő gyáraiból érkeznek Győrbe, határozott idejű munkaszerződéssel. Jelenleg nem tervezzük harmadik országból érkező vendégmunkások alkalmazását

- közölte kérdésünkre az Audi Hungária, azt viszont nem fejtették ki, hogy hány külföldi dolgozik a vállalatnál.

A Magyar Suzuki Zrt. közölte: jelenleg 3500 ember dolgozik az esztergomi üzemben, melyből hozzávetőlegesen 600 fő szlovák és 300 fő vendégmunkás.

Az elmúlt évek tudatos toborzási tevékenységének eredményeképpen, vállalatunk jelenleg a gyártósoron nem szembesül munkaerőhiánnyal. Célunk hosszú távon mérnökökkel erősíteni munkavállalói állományunkat

- fogalmazott akkor a cég.

A Bosch-csoport pedig konkrét számokat nem mondott, csak annyit, hogy több mint 40 ország szakemberei dolgoznak náluk együtt, viszonylag magas az aránya a Németországból érkezett kollégáknak. Hozzátették: nemzetközi vállalatként náluk hagyománya van annak, hogy egy telephelyen belül – beleértve a magyarországi Bosch gyárakat is – nagyon sokféle nemzetiségű szakember találkozik, a külföldi munkavállalók száma projektenként, pozíciónként, telephelyenként és szezonálisan is folyamatosan változik.

