Ismét berobbanhat az infláció Magyarországon: aligha lehet kivédeni, ami most jön

Megállhatott az infláció csökkenése Magyarországon: a Portfolio által megkérdezett elemzők előrejelzése szerint áprilisban 3,7 százalékos lehetett az egy évre visszatekintő drágulás. Amennyiben a holnap megjelenő hivatalos inflációs adat visszaigazolja a várakozásokat, 14 hónapnyi csökkenés után látunk majd emelkedést. Az év hátralévő részében további kis emelkedés várható, az év végére 5% feletti mutatóval.

A márciusi 3,6% jelenthette egy ideig az inflációs mélypontot Magyarországon. A Portfolio felmérésében részt vevő szakértők közül ketten számítanak arra, hogy minimálisan tovább csökkenhetett a drágulási tempó (3,5%), ketten a mutató stagnálását várják, ám a többiek már kis emelkedést (3,7-4,0%) prognosztizálnak.

Az infláció a 2023 januári 25,7%-os csúcsról kezdett el csökkenni, az esés az év második felére felgyorsult, az idén pedig kisebb tempóban folytatódni tudott. Olyannyira, hogy a mutató már a jegybank inflációs cél körüli, 2-4 százalékos toleranciásávjába is visszatért. Nagyjából egységesnek mondhatók azonban a várakozások, hogy innen az infláció emelkedésnek indul.

A dezinfláció elakadásának közvetlen oka az üzemanyagdrágulás. E nélkül áprilisban akár további tér is lehetett volna a csökkenésre az éves indexben, de így a stagnálás, minimális emelkedés a valószínű - mondja Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője. Igaz, májustól már további felhajtó erők (például erősebb bázishatás) jelentkeznek majd, ezért még mérsékelt havi átárazások mellett is emelkedni fog az éves index - teszi hozzá a szakértő. Hozzá hasonlóan Virovácz Péter is megjegyzi, hogy a havi átárazások még igen magasak, főként egyes szolgáltatások visszatekintő infláción alapuló drágító lépései miatt. "A szolgáltatók a jövőben várható költségnövekedéseik helyett a múltban történt általános inflációt veszik kiindulási alapnak és sok esetben a törvényben meghatározott maximum mértékben emelik az áraikat", ez a (gyakran nehezen indokolható) gyakorlat ragadósabbá teszi az inflációt.

Az elemzői előrejelzésekből és kommentárokból a következő hónapok várható tendenciái is egész pontosan kirajzolódnak. Májustól kicsit karakteresebb lehet az infláció emelkedése (ezt tompíthatja az üzemanyagárak elmúlt napokban látott csökkenése - hívja fel a figyelmet Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő elemzője), ezért a mutató a 4-5 százalékos sávba emelkedhet. Béri Zsófia (Vig Alapkezelő) és Nyeste Orsolya szerint nyáron ideiglenesen 5% fölé is ugrik a fogyasztói árindex. A többség szerint azonban erre majd az év utolsó negyedévben (talán csak decemberben) kerül sor, sőt, Kiss Péter (Amundi) szerint még akkor sem.

Ezek alapján a következő hónapok kis emelkedése után inkább egy trend nélküli mozgás jellemzi majd az inflációt, többnyire kicsivel 5% alatt. Az év vége azonban felkanyarodást hoz: tavaly a recesszió és néhány egyedi tényező hatására nagyon visszafogottá váltak az átárazások, ami az idén kevésbé várható, ezért az éves indexben erős lesz a bázishatás. A decemberi előrejelzések konszenzusa 5,4%, innen indulhat majd 2025-ben a dezinfláció újabb köre.