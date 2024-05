Indulhat a bolti roham: ezeknek a termékeknek most durván bezuhant az ára, nem sokáig lesz így

Egy sokáig tartó lefelé ívelést követően a múlt hónapban ismét emelkedni kezdett az infláció a KSH friss adatai szerint, mégha minimálisan is. 2024 áprilisában márciushoz viszonyítva átlagosan 0,7 százalékkal nőttek az árak, a járműüzemanyagok 3,5%-kal drágultak, az élelmiszerek 0,3 százalékkal kerültek többe. Ha tételesen is megvizsgáljuk, mely termékek ára nőtt drasztikusan, vagy éppen csökkent, akkor azt láthatjuk: a cukorárak tovább mérséklődtek a drasztikus drágulás után, máris érvényesül a szezonális hatás a zöldségeknél, gyümölcsöknél, jelentősen drágult az utazás, a ruházkodás, és a különféle belépők ára. Ahogy minden hónapban, a Pénzcentrum most is kigyűjtötte a leginkább dráguló termékeket, szolgáltatásokat, illetve a nagymértékű árcsökkenést mutató termékeket. Mutatjuk a friss listát.

2024. áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 3,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat - közölte ma reggel a KSH. Az élelmiszerek ára 1 százalékkal nőtt, ezen belül a leginkább a cukoré (30,4%), a büféáruké (9,6%), a csokoládé és kakaóé (9,2%), a sertéshúsé (9,2%), az éttermi étkezésé (8,4%), valamint az alkoholmentes üdítőitaloké (5,8%). Azt is közölték: a tojás ára 20,3, a liszté 19,7, a száraztésztáé 12,5, a sajté 9,6, a tejé 9,3, a kenyéré 9, a baromfihúsé 6,5%-kal csökkent. Viszont ez csak az éves összevetés, hónapról hónapra sokszor ennek ellenkezője érződik.

Ha megvizsgáljuk, hogyan is alakult az éves infláció az elmúlt években, akkor az a kép rajzolódik ki, hogy az élelmiszerárak 2022 év elejétől nagymértékű növekedést mutattak, majd 2022 nyarától más termékek és szolgáltatások - pl. a rezsi - ára is elszabadult. A drasztikus drágulás eltartott a múlt év elejéig, akkor kezdett csökkenés mutatkozni. A csökkenés az általános inflációt tekintve már januárban megtorpant, ugyanakkor az élelmiszerinfláció hosszú idő után először csökkent az általános fogyasztói árindex alá. Az élelmiszerinfláció tovább csökkent, de múlt hónapban ez a mérséklődés is megtorpant:

Ahogy minden hónapban, a Pénzcentrum most is megvizsgálta, mely termékek drágultak leginkább egy év, illetve egy hónap alatt. A nyilvános adatsorból az derül ki, hogy éves szinten 2024 áprilisában a kristálycukor mutatta a legnagyobb áremelkedést: 37,8 százalékkal kerül többe mint egy éve. Azonban azt se felejtsük el, hogy bár 2023 áprilisában a kilós kristálycukor ára valóban 262 forint volt, míg múlt hónapban 361 forint, ez pedig nagy drágulás, tulajdonképpen az történt, hogy tavaly augusztusban hirtelen felment a cukor ára 447 Ft/kg-ra, és azóta lassan, fokozatosan csökken. Egyelőre erre a szintre tudott süllyedni tavaly nyár óta, és ezzel még mindig vezet az éves drágulási toplistán. A tételes árakat ebben a táblázatban közli a KSH.

Az éves drágulás leginkább - a kristálycukron túl - a szerencsejátékokat, általában a szolgáltatásokat, büféárukat, sertéshúst, csokoládét, kakaót, kávét, iskolai és éttermi étkezéseket, lakbéreket, gyümölcs- és zöldségleveket, friss gyümölcsöket, üzemanyagokat, ruházkodási cikkeket érintette. A toplistánkról leolvasható, hogy a tágabb kategóriákon belül konkrétan mely termékek, szolgáltatások ára nőtt a legnagyobb mértékben egy év alatt:

Ha pedig a havi drágulást vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy a gyermekruházat, a friss gyümölcs, az üzemanyag, általában a ruházkodási cikkek, a burgonya, az üdülési szolgáltatások, a teák, általában a szolgáltatások árai, a csokoládé, kakaó, az éttermi étkezés és a gyümölcs- és zöldséglevek ára nőtt kiemelkedően.

Egyesével vizsgálva a termékeket, a fejeskáposzta drágulása kiugró mértékű volt 392 forintról 427 forintra ugrott az ára. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy tavaly áprilisban 451 forint volt a fejeskáposzta kilója, ami júniusra felment 529 forintra, csak utána kezdett csökkenni. A listából kiderül az is, hogy egy hónap alatt a fagyasztott burgonya ára is durván nőtt. 980 forintról 1050 forintra átlagosan. Historikusan nézve az árakat azonban a teljes kép az, hogy a fagyasztott hasáb ára egy ideje csökkenő trendet mutatott, most drágult vissza, és tavaly áprilisban még többe is került a mostaninál (1160 Ft). Ennek a két terméknek a példája is mutatja, hogy az inflációs mutató önmagában nem feltétlenül mutatja, hogy mi az amit egy vásárló valójában a boltokban érzékel.

Folytatódik a drasztikus árzuhanás?

A KSH listáján találunk olyan termékeket is, melyek ára jelentősen csökkent a múlt év áprilisához, illetve a megelőző hónaphoz viszonyítva. A rétesliszt például 30,9 százalékkal kerül most kevesebbe, mint tavaly ilyenkor. Ha végignézzük az árcsökkenést mutató termékek listáját, akkor láthatjuk, hogy csupa olyasmi szerepel rajta, ami korábban drágulási rekorder volt, illetve alapvető élelmiszerek. Azt pedig tudjuk, hogy jelenleg a boltokra vonatkozó szigorú előírások szerint ilyen termékeket kell kötelezően leakciózniuk.

Ha kategóriánként vizsgáljuk, éves szinten nagyot zuhant a sertészsiradék, a tojás, a liszt, dara, általánosságban a tejtermékek, a száraztészta, a vaj, vajkrém, a kenyér, baromfihús, a bolti kávé és tea ára. Fontos azonban látni, hogy mennyire változó árak jellemzik most is az egyes termékeket. Vegyük például a vöröshagymát, elvileg éves szinten 2023 áprilisáról idén áprilisra több mint 21 százalékkal lett olcsóbb. Tavaly áprilisban ugyanis 639 Ft/kg volt az ára átlagosan, most 504 Ft/kg. Azt viszont tudjuk, hogy tavaly március környékén durván kilőttek a vöröshagyma árak - februárban még 473 forint volt egy kiló, júniusban 702, és csak az év második felében kezdett csökkenni -, 2023 novembere óta viszont beállt egy 490-500 körüli szintre. Tehát a mostani tapasztalat, hogy a vöröshagyma árak stagnálnak, a drasztikus árcsökkenés csak a tavalyi magas ár viszonylatában számít.

A havi árcsökkenés viszont érdekes lehet, hiszen az vásárlóként is friss tapasztalatot takarhat. A KSH adatsora szerint durván bezuhant az uborka ára, ahogy az egyébként szinte minden évben megtörténik márciusról áprilisra. Tavaly még durvább árcsökkenést láttunk, a kilós ára 1850-ről 1250 forintra süllyedt, idén 1340 forintról 1110-re zuhant az átlag.

A kategóriákat tekintve havi árcsökkenésben is vezetnek a sertészsiradékok, a háztartási energia, a tojás, a friss zöldségek, a hal, az édesipari lisztesáru, a párizsi / kolbász / hurka, a tejtermékek a sajtokat kivéve, a péksütik, száraztészták, a bolti kávé, de még a cukor is. Ezeknek a kategóriáknak a képviselőit láthatjuk a toplistán is: a vezetékes gáz, de a tűzifa és brikett is olcsóbb lett, így a háztartási energia jóval kevesebbe került elvileg áprilisban, mint márciusban. Feltűnhetnek a listában a bérletek is, illetve olyan nem-élelmiszer termékek, amikre szintén szezonális hatás érvényesül: ilyen a gurulós bőrön vagy a női átmeneti kabát.

