Küszöbön áll a nyári Covid-hullám: kijátssza az emberi immunrendszert az új variáns

Egészségügyi szakemberek ezúttal arra hívják fel a figyelmet, hogy egyre gyakoribbá válnak a covid-hullámok: előreláthatólag idén nyáron is lesz járványhelyzet. Az új "FLiRT" névre keresztelt Covid-változatok, habár kevésbé fertőzőek, képesek kijátszani az emberi immunrendszert - írta meg a Daily Mail.

Az Egyesült Államokban a Covid-19 új változatai, melyeket "FLiRT" néven ismernek, jelenleg is terjednek. A Centers for Disease Control and Prevention (CDC) által végzett szennyvízmintavétel során azonosított KP.1.1 és KP.2 variánsok az új fertőzéses esetek mintegy negyedéért voltak felelősek a múlt hónapban.

Küszöbön áll a nyári Covid-hullám

A különféle mutációk megváltoztatják a vírus tüskefehérjéit, így azok kevésbé képesek behatolni az emberi sejtekbe és megfertőzni őket – mindez arra ösztönzi az egészségügyi szakembereket, hogy figyelmeztessenek egy közelgő, nyári Covid-hullámra, amelyben tipikusan ezek a kevésbé fertőző, ám nehezebben beazonosítható törzsek játsszák a főszerepet.

Dr. Thomas Russo, a Buffalói Egyetem professzora fegyverekhez hasonlítja az új mutációkat: szerinte az új variáns, mint átvitt értelemben vett fegyver kevésbé veszélyes, mint egy „pisztoly”, ellenben hatékonyabban képes kikerülni a „fémdetektorokat”.

Dr. Russo azt jósolja, hogy ennek ellenére is lesznek súlyosabb esetek és sajnálatos kimenetelű megbetegedések is az Egyesült Államokban, főleg az idősebbek, az immunhiányosok és a súlyos alapbetegséggel élő személyek között. Azt javasolja, hogy a terhes nők és a kisgyermekes családok kerüljék el a zsúfolt, rosszul szellőző helyszíneket, emellett mindenkit arra ösztönöz, hogy vegyék igénybe az ingyenes védőoltásokat.

A Covid nem tartozik a szezonális betegségek közé

A Covid eddig sem mutatott szezonális mintázatot: nyaranta is voltak hullámok, különösen a déli régiókban. Jay Weiland adatelemző aggasztó előrejelzése szerint már most, május végén újra emelkedni kezdhetnek az esetszámok. További rossz hír, hogy japán és brit kutatók szerint az új mutációk „fittebbek” lehetnek a korábbi variánsoknál.

Arról, hogy a KP.2 vagy a KP.1.1 mutációk súlyosabb betegséget okoznak-e, mint a korábbi variánsok, egyelőre nincsenek adatok. A CDC a második oltás felvételét is javasolja a magas rizikófaktorú csoportoknak és az időskorúaknak, szerintük az embereknek érdemes lehet kérniük az emlékeztető oltást a nyár során.