Nyugdíjemelés 2022: akár plusz 60 ezer forint is ütheti a magyar idősek markát júliusban

A korábbi ígéreteknek megfelelően évközi nyugdíjemelést hajt végre a kormány a tartósan magas infláció miatt, melyről már a rendelet is megjelent a Magyar Közlönyben. Az emelést hivatalosan Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be a tegnapi kormányinfó keretében, ahol arról is beszámolt, mekkora lesz annak mértéke. A tájékoztatása szerint a nyugdíjasok 2022 júliusától 3,9 százalékkal magasabb nyugdíjat kapnak, illetve egyösszegben fog érkezni a nyugdíjkorrekció az első fél évre visszamenően. A Pénzcentrum most kiszámolta, pontosan milyen összegre számíthatnak a nyugdíjasok.

A kormány utolsó ülésén döntött a nyugdíjak emeléséről, mivel a jelenlegi előrejelzések szerint 2022-ben 8,9 százalékos lehet az infláció éves szinten, amely jelentősen magasabb, mint az év eleji 5 százalékos nyugdíjemelés mértéke volt. A nyugdíjak vásárlóerejének megtartása érdekében évközi nyugdíjemelésre van szükség. (Ez még nem zárja ki, hogy november is emeljék a nyugdíjakat.) A kormány az inflációs prognózis (8,9%) és a januári nyugdíjemelés (5%) különbözetével, azaz 3,9 százalékkal emeli júliustól a nyugdíjakat - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. A miniszter azt is elmondta, hogy a nyugdíjasok júliusban visszamenőlegesen megkapják a január-június időszakára vonatkozó különbözetet is, tehát egyösszegű nyugdíjkorrekció is érkezik majd.

A magyar nyugdíjakat a törvény szerint évente legalább az infláció mértékével emelni kell. Ez elvileg év elején meg is történt, amikor 5 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak, mely már eleve magasabb volt, mint a korábbi években. Azóta viszont kitört a háború Ukrajnában, az infláció pedig nemcsak Magyarországon, hanem globálisan is elszabadult. Korábban, a járvány előtt a bevett gyakorlat az volt, hogy ha az év eleji emelés mértékét számottevően meghaladja az infláció, akkor novemberben a nyugdíjasok korrekciós emelést kaphatnak - visszamenőleg egy összegben, illetve helyzettől függően bizonyos százalékot a nyugdíjba beépítve.

EZ IS ÉRDEKELHET Kijött a rendelet: ennyivel emelkednek a nyugdíjak júliusban Magyarországon Kiadták a nyugdíjemelésről szóló rendeletet: a jogosultak júliusban 6 hónapra visszamenőleg, egy összegben is megkapják a 3,9 százalékot.

2021-ben viszont kétszer is sor került rá (az év elejin túl), hogy emeljék a nyugdíjakat: a 2021. évi költségvetési törvény módosítását követően nyáron 0,6%-os rendkívüli kiegészítő emelést hajtottak végre, majd novemberben 1,2 százalékkal emelték visszamenőleg is a nyugdíjakat. Pedig 2021-ben még csak nem is szálltak el úgy az árak, mint idén. Ígéretek korábban is voltak arra vonatkozóan, ha a drágulás üteme indokolttá teszi, nem várja ki a kormány a novembert az emeléssel, most pedig hivatalosan is bejelentésre került az intézkedés.

Így 2022. július hónapban 3,9 százalékos nyugdíjkorrekció érkezik egy összegben félévr visszamenően, illetve a havi nyugdíjösszegek az év második felétől ilyen mértékben emelkednek.

2022. januárban az öregségi nyugdíj átlagos havi összege elviekben 165 610 forint volt, az 5 százalákos emelés ebben már benne van. Ebből az következik, hogy az átlagos nyugdíjösszeget kapók júliusban 38 750 forint egyösszegű korrekciót kapnak, illetve júliustól 172 070 forintra emelkedik a havi járandóság összege, 6460 forinttal.

A nyugdíjemelés és -korrekció pontos összege viszont egyaránt attól függ, mekkora nyugdíjösszeg alapján számítják. Ebből következik, hogy aki alapvetően kevesebbet kap, az kisebb, aki alapvetően többet kap, az most is nagyobb összegre számíthat. (A magyar nyugdíjas szervezetek évek óta próbálják felhívni a figyelmet ennek a számítási módnak az igazságtalanságára a kevés nyugdíjból élőkkel szemben, eddig hiába.) Emiatt is van, hogy a válságok, rekordinfláció fokozottan hátrányosan érinti azokat, akik kevés nyugdíjból élnek. A számításokon való változtatásokra eddig azonban nem érkezett ígéret.

Új jövőt tervezel? Gyere ki a Lakás Kiállításra, ahol új és használt lakások széles választékával várunk a MOM Sportban május 6-8. között. A Lakás Kiállításon a helyed, ha vennél, bővítenél, vagy felújítanál. A belépés INGYENES! További információk itt!

Amíg egy minimális, 50 ezer forintos nyugdíjösszeg mindössze 1950 forinttal nő júliustól, és egyösszegben 11 700 forint jár utána, addig egy 250 ezer forintos alapnyugdíjjal rendelkező idős 9750 forinttal kap többet júliustól havonta, és egy összegben 58 500 forintra számíthat. Azon kevesek, akik ennek az összegnek a dupláját kapják havonta, még jobban járnak a százalékos emeléssel.

Második nyugdíjemelés 2022-ben, júliusban

A KSH utolsó közléséből kiderül, hogy a 40 ezer forint alatti sávtól egészen 300 ezerig - 20 ezres sávos bontásban - hányan vannak, akik saját jogon kapnak nyugdíjat. Míg 2019-ben 300 ezer forintnyi nyugdíjat csak 40 573 idős ember kapott, tavaly már 81 769. Gyakorlatilag a teljes nyugdíjállománynál látható egy pozitív irányú eltolódás, vagyis évek óta csökken azoknak a száma, akik a legkisebb juttatást kapják, míg a feljebb lévő sávokban egyre többen vannak. Így például, míg két éve még 1 millió 510 ezren kaptak az átlagnyugdíjnál, azaz 140-150 ezer forintnál kevesebbet, tavaly már csak 1 millió 347 ezren.

Az alábbi táblázatban az látható, hogy a 2021-ben érvényes fizetési sávok szerint hány nyugdíjas milyen összeget kaphat majd 2022 júliusában. Természetesen azóta már változott a nyugdíjasok száma az egyes juttatási sávokban, viszont ez a legutolsó adat amire támaszkodhatunk. Eszerint az átlagos nyugdíjösszeg (165 ezer forint) alatti juttatást kapó közel 1 millió 600 ezer nyugdíjas maximum 6500 forintos emelésre számíthat. Mindeközben a legfelső ismert, 300 ezer feletti fizetési kategóriába eső több mint 81 ezer nyugdíjas 10 ezer forint feletti emelést kap majd.

Az egyösszegű korrekció pedig, amely az elmúlt félévnyi inflációt kompenzálná, csaknem 170 ezer nyugdíjjogosult számára (akik 60 ezer forint alatti összeget kapnak havonta) a 15 ezer forintot sem fogja elérni, a 260 ezer forint feletti nyugdíjellátást kapók (kb. 154 ezer nyugdíjas) számára több mint 60 ezer forint lesz.