Itt áll feketén-fehéren: hiú ábránd maradhat nyugati színvonalú időskor

Egy világszintű kutatás adatai szerint borzasztó helyzetben vannak a magyar idősek. Hiú ábrándnak tűnik, hogy valaha is utolérjük Ausztriát, Csehországot vagy akár a régió más országait.

A francia Natixis bank legfrissebb tanulmánya, ebben 44 ország időseinek helyzetét vizsgálta és hasonlította össze. Az éves rendszerességgel megjelenő, Global Retirement Index címet viselő kutatás négy fő szempontot vesz sorra: az egyes országok egészségügyi helyzetét, bizonyos makrogazdasági adatokat (pl. infláció), a környezet állapotát (pl. levegőminőség), valamint az országban uralkodó jövedelmi viszonyokat. A tanulmányból kiderül, hogy idősként mely nyugat-európai országokban a legjobb élni, de Magyarország kilátástalan helyzete is rámutatott: miközben az országok java fel tudott emelkedni 2020-hoz képest, aközben hazánk az évek múlásával csak egyre rosszabb teljesítményt produkál.

Magyarország ugyanis a régió országai közül csaknem mindegyik vizsgált mutató alapján a legutolsó helyet foglalja el.

Különösen leszakadtunk az egészségindex és az életminőség-index szerint, de sereghajtó helyen állunk az időskori pénzügyekben is. Az ország jövedelmi viszonyait, például a jövedelemegyenlőtlenségeket mérő „anyagi jólét-index” az egyetlen, amelyben sikerült megelőznünk egy szomszédunkat, Szlovákiát. Ezek következtében Magyarország a globális nyugdíj-indexben (GRI) mindössze 58 pontot ért el idén, amivel a régió legrosszabb teljesítménye. A kutatásban részt vevő 44 ország közül ez most a 33. helyezésre volt elegendő: mögöttünk olyan országok vannak, mint India, Chile vagy Brazília.

Látható, hogy a koronavírus-válsággal sújtott 2020-as évben lényegesen rosszabbodott az európai idősek helyzete. 2021-re azonban a többség már erősödni tudott, és a „gyengébben” teljesítők is megtartották az egy évvel ezelőtti szintet. Hazánk azonban kivétel, a régió egyetlen országaként ugyanis nálunk egy év elteltével még nehezebb helyzetbe kerültek az idősek.

Ezzel a valaha szerzett második legrosszabb pontszámunkat állítottuk be idén, sőt, most kerültünk a legmesszebbre a vizsgált országok mediánpontszámától. Ezek alapján kijelenthető, hogy a reményekkel ellentétben nincs is reális esélyünk arra, hogy belátható időn belül utolérjük Ausztriát, vagy akár Szlovéniát és Csehországot.