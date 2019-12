Vajna Timi lett a 40. leggazdagabb magyar: kiderült, mekkora a vagyona

Felkerült a leggazdagabb magyarok toplistájára Vajna Tímea. Ő az első, akit 40 éves kora előtt vettek fel a társaságba. Andy Vajna özvegye elárulta, nem mindennapi helyen töltötte a karácsonyt.

Felkerült a Forbes leggazdagabb magyarokat tömörítő toplistájára Vajna Tímea. Andy Vajna özvegyének vagyonát nagyjából 37 milliárd forintra becsülték, amivel a 40. legvagyonosabb magyar lett. A néhai producer felesége az első, aki 40 éves kora előtt kerülhetett fel a toplistára.

Korábban a Pénzcentrum is megírta, hogy Vajna Tímea örökölhetett szinte mindent a férje után. Andy Vajna vagyonát kb. 123 millió dollárra becsülték, ami valóban hozzávetőleg 37 milliárd forintot ér átszámolva. Ugyanakkor az özvegy szerint az amerikai hagyatéki eljárások még tartanak, ő pedig állampolgárságot szertne szerezni, ezért költözött Kaliforniába, ahonnan a kinti szabályok szerint jó ideig nem térhet haza, ha hivatalos dokumentumokat szeretne.

A leggazdagabb magyarok toplistáját továbbra is Mészáros Lőrinc vezeti egyébként, a Forbes 407,7 milliárd forintra becsülte a vagyonát. Őt követi az OTP-vezér Csányi Sándor 368 milliárddal - ők ketten a Forbes dollármilliárdosokat felvonultató összeállításába is bekerülnek -, a harmadik helyen Gattyán György áll 244,9 milliárd forinttal. Egyébként olyan sem volt még az összesítések történetében, hogy egyszerre két nő is helyet kapott a TOP 50-ben: idén Vajna Tímea mellett Schmidt Mária is felkerült a listára.

Rá támaszkodhat a nehéz időkben



A Blikk beszélt Vajna Tímeával is, aki elárulta, ugyan szenteste egyedül volt, ám következő napra meghívást kapott Arnold Schwarzenegger karácsonyi bulijára - a filmsztár különösen jóban volt Andy Vajnával, a producer budapesti temetésén is beszédet mondott. A veterán akcióhős többször is jelezte, Timi is számíthat rá a nehéz időkben.

Arnolddal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, rendszeresen beszélünk telefonon és e-mailen. Mondhatom, hogy jó baráti viszonyt ápolunk, így kaptam meghívást erre a különleges eseményre. Nem tagadom, nagyon sokat jelent nekem, hogy most is gondolt rám, és mindig számíthatok rá a nehéz pillanatokban is

- mondta az özvegy.

Kis túlzással egész Hollywood megjelent a partin. Arnold fia, Joseph Baena, legendás kollégái, Clint Eastwood és Sylvester Stallone, valamint ismert rendezők, producerek és színészek is kaptak meghívást az ünnepélyre

- mesélte Vajna Tímea.