Magyar euró: Varga Mihály ismertette a kormány terveit

Az eurózónában képzeli el a kormány Magyarországot, hiszen a tagsággal a közös valuta bevezetését is vállaltuk - erről Varga MIhály beszélt egy sajtótájékoztatón. Pár napja Matolcsy György bírálta az uniós pénznemet.

Az EU egyik legígéretesebb, de befejezetlen kezdeményezésének nevezte az eurót Varga Mihály pénzügyminiszter, valamint kijelentette, uniós tagságunkkal vállaltuk az euró bevezetését, és bár közölte, hogy nincs céldátum a közös pénz magyarországi bevezetésére, szavaiból arra lehet következtetni, hogy a kormány nem tett le az euró használatáról - írja az mfor.hu.

A miniszter megszólalása azért is érdekes, mert pár napja Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke arról írt véleménycikket a Financial Timesba, hogy hiba volt az euró bevezetése. Ennek kapcsán a miniszter azt mondta, hogy ő is lát intézményes problémákat az eurózónában, de világossá tette, hogy a kormány Magyarországot ebben a monetáris keretben képzeli el, nem másban.