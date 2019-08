Ilyen rövid idő alatt füstölöd el egy kocsi árát: itt a matek, mennyit nyersz a leszokással

Borzasztó sokat költ cigire már az is, aki csak egy dobozt füstöl el naponta. A Pénzcentrum most kiszámolta, mennyi idő alatt jönne össze egy új kocsi ára a cigipénzből, vagy mennyi kölcsönt kaphatna az, aki a dohányzásra fordított összeget például egy személyi kölcsön törlesztőjébe ölné. Hihetetlen számokat kaptunk.

Az már eddig is köztudott volt, illetve a Pénzcentrum is megírta már, hogy dohányozni bizony baromi drága: egy összehasonlítás alapján Magyarországon kb. 1250 forintos átlagáron lehet venni egy doboz cigit - ezzel 41. helyen állunk a 97 országot összehasonlító listában. Kelet-Európát nézve Magyarországon konkrétan a második legdrágább a cigi a régióban: a cseheknél pedig csak kb. 20 forinttal drágább a cigaretta doboza. Szlovákiában (kb. 1244 ft.), Romániában (1211 ft.) és Lengyelországban (1200 ft.) nagyjából hasonlóak az árak, mint nálunk. Bulgáriában nagyjából 920 forint az átlagár, Ukrajnában pedig kevesebb, mint feleannyiba, átszámolva nagyjából 450 forintba kerül a dohányáru.

Az idősebbektől gyakorta hallhatjuk, hogy bezzeg régen minden jobb volt: a vitatható igazságtartalmú kijelentés mögött tán annyi valóság van, hogy a cigi biztosan olcsóbb volt. A KSH háromféle cigaretta átlagárát követi nyomon: a rosszabb minőségűnek számító Symphonia, a közepesen jó Sopiane és a jóminőségű Multifilter szerepel a vásárlói kosárban.

A fenti csárton látható, hogy mennyivel emelkedtek a cigiárak 1996 óta. Konkrétan 23 év alatt csaknem megtízszereződött a vizsgált dohánytermékek ára:

a Sopianae 1004 százalékot drágult,

a Multi 797 százalékkal kerül többe, mint '96-ban

a Symphonia ára pedig 997 százalékkal nőtt 23 év alatt.

Ez nem kevés, főleg, ha azt nézzük, hogy aki mondjuk a Multit szívja, és naponta elpöfékel egy dobozzal, az mostani áron heti 9170 forintot költ cigite, és az sem jár sokkal jobban, aki napi egy doboz Szimfit szív el, neki hetente 8330-ba fáj a cigi. A Sopiane heti 8890 forintba kerül, ha valaki csak napi egy dobozzal szív.

Ha felszorozzuk, akkor kijön, hogy havonta átlagosan több mint 35 ezer forintba van egy dohányosnak a mindennapi nikotin-adagja, ami évente több mint 458 ezer forintot jelent átlagban. Gondolj csak bele, hogy mennyi pénzt jelent ez, ha mondjuk 5, vagy 10 éve dohányzol! Segítünk belegondolni: Magyarország legolcsóbb új autója, a fapados Dacia Logan már kb. 2,2 millió forintért kihozható a szalonból, ezt kevesebb, mint 5 év alatt pöfékeled el, ha napi egy dobozzal szívsz. Amennyiben mondjuk két dobozzal elpöfögsz egy nap, akkor nagyjából ugyanennyi időbel telik elszívni egy zsírúj Suzuki Vitara árát.

De ne menjünk ennyire messzire: ha mondjuk szeretnél egy új MacBookot venni, gondolj bele, hogy, a legkisebb Pro 510 ezer forintos vétalárát már 1,1 év alatt elpöfögöd. Egy vadiúj, 64 gigás iPhone XR 299 990 forintról indul az Apple hivatalos oldalán, ezt a pénzt kevesebb mint nyolc hónap alatt szívja el az, aki naponta egy doboz cigit felemészt.

Bármit megtehetsz, bármit megvehetsz

Számolgathatnánk itt napestig, hogy mi mindent tudnál venni, ha félreraknád azt a pénzt, amit cigire költesz egy hónapban. Ám vannak olyan dohányosok, akik azzal hárítják el a cigi elleni financiális érveket, hogy

én úgysem tudnám félrerakni azt a pénzt, tuti elmenne másra!

Hát, legyen, akkor azt is megnézzük, hogy mennyi hitelt kaphatsz a bankoktól, ha mondjuk a havi cigarettapénzt inkább a törlesztőbe tennéd bele - ebben az esetben ugye nem kell spórolgatni, hanem rövid időn belül a zsebedben lesz a della. Mivel a háromféle KSH által vizsgált cigi átlagára havonta 35 ezer forint, addig pörgettük a Pénzcentrum kalkulátorát, ameddig kb. ekkora havi részlet jött ki.

Arra jutottunk, hogy akár 1,7 millió forintnyi személyi kölcsönt is felvehetnél, ha nem cigire költenéd a pénzt: ekkora összeget 5 éves futamidővel 34 371 forintos törlesztővel kapnál a CIB Banktól, de nem marad el ettől a Raiffeisen Bank 34 429 forintos törlesztőt kínáló ajánlata sem. A leszokóknak érdemes még megnézni az MKB, az Erste, vagy a Cetelem által kínált lehetőségeket is!

A személyi hitel ugye azért jó, mert arra költöd, amire csak akarod: ennyi pénzért már egy komolyabb, nem olyan idős használt kocsit is lehet venni például. Vagy a már fentebb említett laptop és telefon erősebb verzióit is. Tényleg csak a képzeleted - na meg az 1,7 milliós keret - szab határt a lehetőségeknek!

Rengetegen halnak bele

Nem elég, hogy rengeteget fizetünk érte, még bele is halhatunk a dohányzásba: EU-ban a cigi a legnagyobb elkerülhető egészségügyi kockázat. Ezt pedig a számok is alátámasztják, hiszen az EU 26 országában (ahol elérhetők 2016-os adatok) az összes haláleset mintegy negyede a rák miatt következett be. Ezen belül pedig

21 százaléknyi volt a tüdőrák aránya.

Nálunk magyaroknál pedig még súlyosabb a helyzet. Sőt a legsúlyosabb az Európai Unióban. Hazánkban ugyanis az összes halálos rákos megbetegedés

27 százalékáért a tüdőrák volt felelős.

Azt is fontos persze megjegyezni, hogy tüdőrákot nem kizárólag csak a dohányzás okozhatja, de nyílván ez az egyik legjelentősebb kockázati tényező.

A környező országok közül messze Magyarország produkálja a legrosszabb arányokat, a régiónkban második Horvátország is már 7 százalékkal elmarad tőlünk. Szlovákia pedig például már 10-el, ami az ő esetükben azt is jelenti, hogy az összes halálos rákeset közül náluk okozza az egyik legkevesebbet a tüdőrák. A listán legjobban egyébként Portugália szerepelt, náluk ugyanis az összes halálos rákeset csupán 15 százaléka volt tüdőrákos megbetegedés.

Sokkal több férfi, mint nő

Az Eurostat adataiból az is kiolvasható, hogy 2016-ban Magyarországon összesen 8 883-an haltak meg tüdőrákban (légcső, hörgő, tüdő). Közülük 5 542 férfi volt, míg 3 341 nő. Az összes halálos megbetegedés 62 százalékában tehát a férfiak voltak érintettek, míg a nők csupán 38 százalékban. A különbség tehát számottevő, ez alapján kijelenthető, hogy a férfiak sokkal inkább veszélyeztetettek a tüdőrákot illetően, mint a nők.