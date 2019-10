Így szúr ki magával a legtöbb magyar: tízezreket buknak, ha itt tartják a pénzüket

Tegnap bemutattuk, hogy a hitelek kamatai a padlón vannak, ez pedig azt jelenti, hogy a betétek kamatai is a padlót súrolják. Igaz ez? Nagyon is! Megnéztük a legfrissebb adatokat, és azt látjuk, hogy a lekötött betétek szinte egyáltalán nem fizetnek kamatot. Mégis van értelme lekötni a pénzünket, de nem feltétlenül azért, mert nagyot akarunk szakítani - arra ott az állampapír, bátrabbaknak az alapok és a tőzsde.

Eddig is tudtuk, hogy nem sok értelme van a megtakarításainkat folyószámlán tartani, hiszen az szinte semennyi kamatot nem fizet nekünk. Az MNB friss statisztikái szerint azt látjuk, hogy a látra szóló- és folyószámlabetétek átlagos kamatai 0,03 százalék kamatot fizetnek évente. Hogy értelmezni is tudjuk ezt a számot, tegyük fel, hogy egymillió forintunk áll folyószámlán egy évig. Erre az év végén kapunk egészen pontosan 300 forintot. Az még egy BKV jegyre sem elég.

Természetesen ez önmagában a legkevésbé sem érdekes, hiszen senki nem azért tartja a pénzét folyószámlán, hogy az kamatozzon. Erre azért vannak egyéb megfelelő megtakarítási formák is, így például a lekötött betétek. Nézzük meg, hogy ezekre mennyit fizet a bank.

A statisztikák szerint 2019. augusztusában az átlagos, újonnan lekötött betétek átlagos kamata 0,25 százalék volt. Ha a fenti egymillió forinttal számolunk, akkor ez 2500 forint. Abból ugyan kijön már a BKV jegy, de egy hétvégi bérlet ára már nem. Elég elszomorító - gondolhatnánk, pedig nem így van ez. Tudnunk kell ugyanis, hogy az alacsony betéti kamatok kéz a kézben járnak az alacsony hitelkamatokkal is, a háztartások szempontjából pedig ennek nagyobb jelentősége van (tekintve, hogy könnyen lehet ma találni magasabb hozammal kecsegtető állampapír). Ezt be is mutattuk tegnap a személyi hitelekre vonatkozóan.

Az alacsony banki kamatokon már meg sem lepődünk. A mai alacsony hozamkörnyezetben hajlamosan vagyunk az egekbe magasztalni az állampapírt a maga fix, 5 százalék körüli kamatával, pedig ha hosszabb időtávon nézünk, akkor a bankbetétek is fizettek már kétszámjegyű kamatot.

Persze még ezt is érdemes két részre bontani. Az sem mindegy ugyanis, hogy milyen időtávra kötjük le a betéteket. Ha éven belül szeretnénk a pénzünkhöz jutni, akkor be kell érnünk éves szinten 0,20 százalékos kamattal (figyelem, ez éves szint, tehát időarányosan eloszlik a lekötési időtávra). Ha azonban már több mint egy évre adjuk oda a pénzünket, akkor akár 0,68 százalékos kamatot is realizálhatunk. Az egymillió forintra vetítve ez évente 6800 forint - azaz az már majdnem egy havi BKV-bérlet ára (de csak majdnem).

Nincs értelme tehát a banknál lekötni a pénzt, pontosabban fogalmazva: megtakarítási céllal nincs értelme. Ha félünk, hogy a pénz kifolyik a kezünkből, de 10-20 ezer forintokért nem akarunk értékapírszámlát nyitni, akkor bizony van értelme lekötni a betétet, de nagy hozamokra akkor se számítsunk.