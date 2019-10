Annyi magyar adósodik el ma, mint még soha: meddig feszíthetjük a húrt?

Esély sincs arra, hogy a személyi hitelről lemondjanak a magyarok: az érdeklődés töretlen, még úgy is, hogy a babaváróból is szinte mérték nélkül vesznek fel az ügyfelek. A kamatmentes hitelből több mint 100 milliárd fogyott augusztusban, ezt pedig a lakáshitelek is megérezték, mivel ott a kereslet erőteljesen csökkent. A személyi hitelek bár továbbra is keresettek, még mindig indokolatlanul drágán veszik fel az ügyfelek. Pedig kis kereséssel lehet olyan személyi hitelt találni, ami bőven az átlagos kamat alatt van. Ehhez mi a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.

Brutális mértékben robbant be a babaváró, az induló hónaphoz képest a második hónapban kb. 30 milliárddal többet vettek fel belőle a magyar házasok, mint az előző hónapban. Látszik tehát, hogy van némi kivárás, és nem az első hónap robbantotta fel a piacot. Az MNB statisztikáiból az látszik, hogy az előző hónapban felvett "áruhitel és egyéb fogyasztási kategóriába" sorolt hitelekből összesen 103,82 milliárdot vettek fel, augusztusban, egy hónappal később pedig már 135 milliárdot. Bár a babaváró is ebben a kategóriában van feltüntetve, azért meg kell jegyezni, hogy az előző hónapokat látva átlagosan 8-14 milliárd forintnyi áruhitel is elkelt, így aztán a 135 milliárd teljes egészében nem csak a babavárót teszi ki, de az áruhiteleket is.

Mindez egyértelműen látszik a fogyasztási hitelek átlagos kamatán is. Mielőtt a babaváró bevezetésre került, az átlagos fogyasztási hitelkamat kétszámjegyű volt, a babaváró bevezetése után ez beesett: júliusban az összes fogyasztási hitel átlagkamata 7,03 százalék volt, augusztusban pedig már csak 6,54 százalék.

Ahogy azt tegnap megírtuk, a nagy összegű babavárónak bizony volt némi kiszorító hatása a lakáshitelekre nézve, azokból sokkal kevesebb fogyott augusztusban, mint a megelőző hónapokban. A személyi hitelekre azonban ez akkor sem volt, és most sem igaz. Ez a fogyasztás hiteltípus még mindig roppant népszerű, s bár az augusztusi igénylések elmaradnak az egy hónappal ezelőttitől, 48,88 milliárddal még mindig bőven az éves átlag felett vannak.

Mindez tehát egymás után másodszor is igazolta, hogy a babavárónak nincs kiszorító hatása a személyi hitelekre nézve, a lakáshiteleknél azonban már érezhető ez a trend. Ez nem meglepő, hiszen a babaváró átlagos igénylési összege jellemzően a 10 millió forint, míg a személyi hitelt inkább 1,5-2 milliós összegben igénylik, így aztán voltaképp a kettő nem is lehet versenytársa egymásnak.

Ami azonban sokkal elszomorítóbb, hogy a magyarok nagy része még mindig meglehetősen drágán vesznek fel személyi hitelt. Az augusztusi adatokat látva a személyi hitel átlagos kamata 13,14 százalék volt, ami meglehetősen magas, ha csak azt nézzük, hogy ennél mennyivel olcsóbban is fel lehet venni személyi hitelt.

Nézzünk pár példát kalkulátorunkból. A CIB-nél kétmillió forintot például már 8,17 százalékos THM-mel fel lehet venni, ami messze az átlagos kamat alatt van. A 13,14 százalék alatt van jóval a Raiffeisen ajánlata is, ahol 8,97 százalékos THM-mel már vihető a személyi hitel, míg az MKB-nál ez 10,21 százalék, ami szintén sokkal alacsonyabb az átlagos THM-nél. Az Erste személyi hitele 12,05 százalékos THM-mel vehető fel, a Cetelem is még épphogy az átlag alatt van a 12,79 százalékos THM-mel. Vannak persze hitelek, amelyek felhúzzák az átlagot: az OTP személyi hitele 18,38 százalékos THM-mel érhető el. Szemmel látható tehát, hogy aki csak pár percet is rászán a keresésre (és mondjuk kattint kettőt a Pénzcentrum kalkulátorában), az könnyen talál az átlagosnál sokkal olcsóbb hitelt.

