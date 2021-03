Így gazdagodnak meg az élelmes magyarok a kijárási korlátozás alatt: bárkinek sikerülhet

A pandémia megmutatta, hogy az eddig is labilis anyagi biztonságunk pillanatok alatt kerülhet veszélybe. Az előttünk álló hosszú hétvége most időt fog adni rá, hogy újratervezzük életünket, többek között annak anyagi vonatkozásait is, mi pedig tippekkel és egy nyerő módszerrel próbálunk segítő kezet nyújtani ehhez.

A járványhelyzet által teremtett bizonytalan gazdasági légkörben sokunk újévi fogadalma szólt arról, hogy tudatosabban állunk pénzügyeinkhez, most pedig hiába a kormány munkahelyvédelmi bértámogatási programja, a Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke szerint nyakunkon az újabb elbocsátási hullám. Az egyetlen biztos módszert arra, hogy egy ilyen váratlan helyzetben is urai maradjunk pénzügyeinknek pedig költéseink tudatos megtervezése és a pénzügyi tartalékaink növelése jelenti.

Ez persze most szintén nem egyszerű. A járvány ugyanis a magyar emberek úgynevezett öngondoskodási indexét is rég nem látott mélységekbe taszította. Az OTP Bank tavaly év végi felmérése szerint a válaszadók mindössze kilenc százaléka kezdett az utóbbi időben többet félretenni, 42% pedig belátja, hogy most többet kéne tartalékolni, de a jelen helyzetben ezt nem tudja kivitelezni. Mi olyan tanácsokkal próbálunk nektek segíteni, amik mind a jelenlegi válságban, mind pedig "békeidőben" közelebb vihetnek egy pénzügyileg tudatosabb életmódhoz.

A legtöbben az alapoknál rontják el a takarékoskodást

Meglepő lehet, de nem az a leglényegesebb, mennyit keresünk. Nyilván fontos tényező, hogy egy átlagos magyar család bevételei bőven elmaradnak a nyugat-európai szinttől, de még ennél is nagyobb probléma, hogy általában nem vezetnek költségvetést, így nem is követik, a pénzük hogyan és mire megy el.

Korábbi, takarékossági felmérésekből kiderül ugyanakor, hogy mindössze a válaszadók mindössze negyede mondta, hogy készít családi költségvetést és nincs az kereset, amit ne lehetne egy hónap alatt elszórni, ha az ember nem is nézi, mire mennyit költ.

50/20/30-as szabály, a pénzügyi tudatosság Jolly Jokerje

A legfontosabb tehát, hogy készíts egy részletes büdzsét. Ez a tanács viszont önmagában nem sok kapaszkodót nyújt. Sokan félnek pénzügyi költségvetést írni, mert azt gondolják nem elég jók a számokkal, nincs rá idejük, vagy úgysem keresnek eleget, hogy értelme legyen.

Bár, ha rosszul közelítjük meg a büdzsénk vezetését, könnyű túlbonyolítani, ezek az érvek, ha jobban belegondolunk inkább csak kifogások, de ha még mindig tartasz a dologtól, mutatunk egy szuper módszert, amit bárki alkalmazni tud, anyagi helyzettől függetlenül.

A következőképpen működik. A béred:

50 százalékát az elkerülhetetlen költésekre költöd,

20 százalékát félre rakod,



30 százalékát pedig költheted bármire, ami nem elkerülhetetlen, de téged boldoggá tesz.

A dolog technikai oldalához pedig elég egy ceruza és egy kockás papír, de ha még kényelmesebben akarjuk megoldani, nyithatunk neki egy Excel táblát is, sőt már az interneten is számos, könnyen kezelhető applikációt találunk bevételeink és kiadásaink vezetésére.

Mit hova soroljunk?

Nyilván egyéni hátterünk és élethelyzetünk is nagyban meghatározza, mire és mennyit tudunk spórolni. Egy hitel törlesztése például ugyanolyan elkerülhetetlen kiadás, mint a rezsi, vagy adott esetben a közös költség fizetése és az autónk biztosításától a TV előfizetésen keresztül még rengeteg ilyen kötelező költésünk lehet, ezért is teszik ki ezek a költségvetésünk legnagyobb százalékát. Ide sorolandó a fenti, egyértelmű dolgok mellett a tisztálkodási szerek, a gyógyszerek és a mindennapi élelmiszerek ára is. Ezek képzik tehát az elkerülhetetlen költési csoportot.

Az, hogy fontos félretenni, magától értetődő dolog, bármikor jöhet egy olyan pont az életünkben, amikor hirtelen szakad ránk egy nagyobb kiadás, vagy inog meg alattunk a talaj, biztosnak hitt munkánk elvesztésével, vagy egy tartós betegséggel. Ilyenkor fontos, hogy legyen tartalék erre a célra is. Ha gondot okoz, hogyan rakj félre, fontold meg Warren Buffet tanácsait:

Ne azt takarítsd meg, amit nem költöttél el, hanem költsd el azt, amit nem takarítottál meg!

Végül, ha ehhez a leosztáshoz tartod magad, még mindig megmarad fizetésed 30 százaléka, amit bármire elkölthetsz. Ez ne csak lehetőség, hanem gyakorlat is legyen. Semmiképp nem érdemes garasoskodni magadra. Hiszen a jólétedre, hobbijaidra, vágyaidra való költés az, amivel érezteted magaddal, hogy a munkád révén olyan dolgokat engedhetsz meg magadnak, amiket egyébként nem tehetnél.

Így maradhatunk benne a költségvetésünkben

Papíron jól hangzik a módszer, de nem tudod, hogyan tartsd magad hozzá? Az elkerülhetetlen költések normális mederben tartásához nem árt tudatosítani költéseid. Mégpedig úgy, hogy figyelsz a következőkre.

Biztosítások és előfizetések

Mint említettük, az elkerülhetetlen költések közé sorolandóak az olyan dolgok, mint a gépkocsi biztosításod, a mobil, vagy az internet előfizetésed. Ezekkel kapcsolatban érdemes rendszeresen utánanézni a szolgáltatóknál, milyen új, kedvezőbb csomagokat találsz. Maradj mindig naprakész az ilyen állandó, de alakítható költéseknél a legfrissebb csomagok aktuális áraival kapcsolatban, és válts időben.

Vásárlás helyett kölcsöncuccok

A klímaváltozás ellenes kampány miatt talán úgy érezhetjük, a csapból is ez folyik, ezért elsiklunk felette, pedig a környezettudatos megoldások, a környezettudatosság egyben gazdaságos is. Rengeteget költünk olyan dolgokra például, amit jó esetben 10 évente fogunk használni. Gondoljunk akár a lakás felújításához szükséges barkács eszközökre, vagy egy ünnepi kosztümre. Ezeket a dolgokat akár kölcsön is kérhetjük egy ismerőstől, vagy utóbbi esetében ugyanolyan szép darabot bérelhetünk egy szalonból, így olcsóbban, vagy akár ingyen megoldva az ilyen ritkán használt dolgok beszerzését.

Nem csak az új seprű seper jól

Időnként bútorainkat is olcsóbb és környezettudatosabb lehet nem közvetlenül a kereskedésből beszerezni. Meglepően jó ajánlatokra lelhetünk az interneten is, hisz simán előfordul, hogy egy ajándékba kapott mosógépre valakinek nincs szüksége, mert tökéletesen elboldogul a háztartás régivel is, körbekérdezhetünk emellett rokonoknál, ismerősöknél is. Egy bababútorra például viszonylag rövid ideig van szükségük, egymás között cserélgetve viszont komoly pénzek maradhatnak a családunk zsebében.

Főzzünk otthon

A hosszú hétvégére meghosszabbított kormányzati intézkedések miatt éttermekbe eljárni most egyébként sem tudunk, de alternatívaként sokan szoktunk rá az éttermekből való házhoz rendelésre. Ha utánaszámolunk, erre is sok ezer forintunk megy el havonta. A kényszerhelyzetet ezért próbáljuk inkább arra használni, hogy új recepteket próbáljunk ki, elkezdjünk gyakrabban főzni magunkra. Persze mint mindent, ezt is érdemes kis lépésekben elkezdeni, tűzzük ki mondjuk célnak azt, hogy minden második munkanap magunkra főzünk.

Mennyi pénzünk legyen félrerakva

Ha az egyszerűség kedvéért 200 000 Ft-os nettó bérrel számolunk, és az 50/20/30-as szabályhoz igyekszünk tartani magunkat, havi 40 ezer forinttal gyarapodik a kasszánk, ami, ha nem kell hozzányúlnunk, évi 480 ezer forint megtakarítást jelent. Ha csak néhány hónapban is kevesebbet költünk a nem elkerülhetetlen kiadásokra szánt pénzünkből, akkor ezt simán feltornászhatjuk félmillióra, így körülbelül 2 év alatt elérhetjük az egymilliós lélektani határt, ami megszokott életkörülményeink között, egy váratlan helyzet esetén fél évig képes biztosítani az anyagi függetlenséget. Nem is hangzik olyan nehéznek, igaz? Persze ha az első millió elérését tűzzük ki célnak, egy ideig ennél céltudatosabban is dolgozhatunk rajta, csak ezután ragaszkodva az említett hármas leosztáshoz.

Út az első millióhoz

Steve Siebold, aki gazdag emberekkel készített interjúiból alapozta meg saját vagyonát, 1200 dollármilliomossal készített interjúja után néhány egyszerű és visszatérő támpontot állapított meg a milliomosok gondolkodásában, ezek voltak az ő tapasztalatai:

A gazdagok úgy gondolják, a szegénység minden rossz gyökere

Az önzőség lehet erény is

A gazdagok rendelkeznek speciális tudással is

Vannak álmaik és jövőképük

Követik a szenvedélyeiket

Élvezik a kihívásokat

Használják mások pénzét is

A pénzkeresetre és nem a megtakarításra fókuszálnak

Tudják, mikor kell kockáztatni

Megfigyelhető tehát, hogy a gyors meggazdagodáshoz nem árt kicsit bátrabbnak lenni és a takarékoskodás mellett kockázatokat is vállalni. Az persze egyéni döntésünk, hogy a gyors, vagy a biztonságos utat választjuk. Az 50/20/30-as szabály természetesen nem tiltja, hogy a szabadon elkölthető 30 százalékból befektetessünk, vagy más módon próbáljuk gyarapítani, de amíg annak alapjaihoz ragaszkodunk, a fizetésünkből biztosan ki fogunk jönni hó végére, a különböző takarékoskodási tippeket megfogadva, vagy a százalékos eloszlásokat idővel saját életvitelünkre szabva pedig hosszú távon könnyen harmóniába hozhatjuk anyagi biztonságunkat egy kiegyensúlyozott és boldog életvitellel.

Címlapkép: Getty Images