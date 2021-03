Ennyiért gyógyul a magyar elit: ezzel a trükkel neked is összejöhet a VIP orvosi ellátás

Egyre többen vesznek igénybe magánegészségügyi szolgáltatásokat Magyarországon, az arányuk pedig a járvány következtében csak nőni fog. Azonban szemben az ingyenes állami ellátással, a magánklinikákon sokszor találkozni borsos árakkal, ez pedig sokakat visszatart. Azt viszont kevesen tudják, hogy a legtöbb magánegészségügyi intézményben az igénybe vett szolgáltatást egészségpénztárból is fizethetnék - az ide befizetett összegeknek 20 százalékát visszatéríti az állam. A maximális összeget 750 ezer forintos éves befizetéssel lehet kihasználni - amely nagyobb, előre tervezhető egészségügyi költségek esetén, mint például a várandósgondozás és a szülés, lehet jó opció. A Pénzcentrum az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségét (ÖPOSZ) kérdezte arról, hogy mire érdemes figyelnie annak, aki kihasználná ezt a lehetőséget a magánszolgáltatás igénybevételéhez.



Egyre nő Magyarországon az egészségügyben a magánszolgáltatók szerepe, amelyet a járvány - és a hálapénz felszámolása érdekében tett lépések - szintén elősegítenek. A jelenleg érvényben lévő korlátozó intézkedéseknek is kivételezettjei a magánklinikák, amelyek nagy terhet vesznek le a túlterhelt állami egészségügyről. A harmadik hullám felfutása óta, de főleg ezen a héten arról érkeznek a hírek: túlterheltek a magyar kórházak, amelyet megerősít az operatív törzs vészjósló kommunikációja és a meghozott rendelet is, amely alapján a magánegészségügyi intézmények, dolgozók is bevonhatók lesznek a járvány elleni harcba.

A magánszolgáltatók eddig is kivették a részüket a járvány alatt sokféle feladatból: például a koronavírus-tesztelésből. A járóbeteg ellátástól kezdve, a diagnosztikán át, egészen a műtétekig pedig részt vesznek a hazai gyógyító, egészségmegőrző munkában, amelyre a járvány alatt is ugyanúgy szükség van, és a jövőben is szükség lesz. A magánszolgáltatók súlya is egyre nagyobb lesz: mivel az állami egészségügyben ismét felfüggesztésre kerültek a nem akut műtétek, a járvány miatt hosszúra nyúlt várólisták a jövőben csak még hosszabbak lesznek szakemberek véleménye szerint.

Drága mulatság a magánorvos

A magánegészségügyi szolgáltatásokat már most is sok magyar veszi igénybe, leggyakrabban a fogorvosi és nőgyógyászati ellátásért hajlandók fizetni a betegek. Mert bizonyára sokan vennének igénybe más szolgáltatásokat is, viszont elméletileg azért fizeti az ember a TB-t, hogy ingyen ellássák. Másrészt a lakosság jó részének nincs pénze arra, hogy magánorvost fizessen belőle. A Pénzcentrum korábbi számításai alapján a rendszeresen javasolt szűrővizsgálatok éves szinten (nemtől és kortól függően) 100-300 ezer forint kiadást is jelenthetnének, ha magánúton végeztetjük el azokat.

Nem is beszélve a nagyobb kiadást jelentő műtétekről, vagy akár az olyan tervezhető egészségügyi kiadásról, mint a gyermekvállalás, melyhez számos vizsgálat, konzultáció, és maga a szülés kapcsolódik. Magánúton csak maga a szülés 500 ezertől 1,8 millió forintos kiadást is jelenthet. Viszont a gyermekvállalás egészségügyi kiadásai és a diagnosztikát, ellátást igénylő megbetegedések között van anyagi szempontból egy fontos különbség: amíg a megbetegedés nem kiszámítható, addig a szülés általában tervezett.

A nőgyógyászat, szülészet területe egyébként is kényesebb, mint egy szemészeti vizsgálat - mivel várandósgondozás során a gyermek fejlődéséről, egészségéről is gondoskodnak a szülők, hajlandóbbnak mutatkoznak a zsebükbe nyúlni, hogy az ingyenes állami ellátás helyett a magánt vegyék igénybe. (Ez a terület hálapénzzel terheltség szempontjából is kivételes, ami szintén azt mutatja, nagyobb a motiváció, és több a segítő körülmény, hogy a gyermeket vállalók a fizetős szolgáltatást válasszák.)

Honnan lesz rá keret?

Ha nem csak a szülést, hanem már a szükséges vizsgálatokat is magánúton végeztetjük, akkor akár a 10 milliós babaváró támogatás negyedét is eltapsolhatjuk az első gyermek születése előtt. Ha viszont olyan előre tervezhető egészségügyi kiadás elé nézünk, mint a szülés magánúton, akkor előre félre is lehet tenni az összegeket:

ráadásul az állam is támogatja az egészségügyi célú megtakarításokat: 20 százalékos visszatérítést ad évi 150 ezer forintig.

Meglehetősen ritka, hogy ezt az éves keretet valaki ki tudja használni, hiszen ahhoz 750 ezer forintot kellene félre tenni egészségügyi célra egy évben (havi 62500 forintot), ami a magyar lakosság átlagos gyógyszer- és egyéb egészségügyi kiadásainak a sokszorosa. Viszont azoknak, akik életükben először vesznek igénybe magánklinikán szolgáltatást, nem feltétlen jut eszükbe, hogy így a költségeiknek akár 20 százalékát az állam "állja".

Azonban ahogy egyre elterjedtebbek az egészségügyi magánszolgáltatók, úgy lesznek egyre többen, akik felismerik, hogy az előre tervezett kiadások esetén megéri kihasználniuk az egészségpénztárak nyújtotta lehetőségeket. Lapunk megkérdezte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségét (ÖPOSZ), hogy tapasztalták-e, hogy az utóbbi években nőtt a gyermekvállalási célú pénztárnyitások száma.

A tavalyi év utolsó negyedévének eredményei alapján, a Pénztárszövetség tagpénztárai mintegy 40%-al nagyobb összeget fizettek ki gyermekekhez kapcsolódó szolgáltatásokra, mint 2019 azonos időszakában. Ez is igazolja azt a több éve tartó trendet, amely szerint a pénztártagok egyre tudatosabban használják a pénztári öngondoskodási formákat, köztük az önsegélyező szolgáltatásokat

- válaszolta az ÖPOSZ, és azt közölték: a Pénztárszövetség tagpéntzárainál összesen 12%-al nőtt az egészségpénztári szolgáltatásokra fordított összegek nagysága 2019-hez képest. Ezen belül a magánegészségügyi szolgáltatások továbbra is az egyik legnépszerűbb felhasználási célnak számítanak.

Megkérdeztük a Pénztárszövetséget arról is, mit ajánlanak azoknak, akik gyermekvállalás előtt állnak, és szeretnék kihasználni maximálisan az adókedvezményt, milyen "buktatókra" kell figyelniük. Az ÖPOSZ válasza szerint a különböző önsegélyező szolgáltatások az utóbbi években egyre népszerűbbek lettek, és fokozatosan lesznek egyre fontosabb részei a hazai pénztártagok öngondoskodási terveinek. Ilyen szolgáltatás a születési támogatás is, melynek segítségével a pénztártagok legfeljebb egymillió forintnyi megtakarításukat vehetik fel adómentesen a pénztárból.

Ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni, érdemes odafigyelni két határidőre. Egyfelől a támogatás a legalább már 180 napja a pénztártag számláján lévő megtakarítás után vehető igénybe, másfelől a szülést követő 120 napon belül igényelni kell azt a születési kérelem, illetve a születési anyakönyvi kivonat másolatának Pénztárhoz történő benyújtásával. A támogatást tehát a pénztártag csakis a meglévő, legalább 180 napja a számláján található összegek után igényelheti

- emelték ki. Az ÖPOSZ azt tanácsolja azoknak, akik ilyen célra használnák a megtakarításaikat, hogy

amint valaki megtudja, hogy gyermeket vár, érdemes egyből belépni egy egészség és önsegélyező pénztárba. A szerződéskötés előtt érdemes ellenőrizni, hogy az adott pénzintézetnél elérhető-e a születési támogatás. (Számos pénztárnál ma már online is lehetséges elintézni a szerződéskötést, ezzel is biztonságosabbá és kényelmesebbé téve az ügyintézést - írták.)

ezt követően legkésőbb a szülés várható dátuma előtt legalább három hónappal érdemes befizetni az igényelni kívánt összeget, így a szülést követő 120 napon belül tudják igényelni a támogatást. Itt is fontos figyelembe venni, hogy



a támogatást kizárólag az egészségpénztári számlán legalább 180 napja elhelyezett, és a számlán továbbra is megtalálható megtakarítások után lehet igényelni.

a pénztártag a befizetései után jogosult lesz a 20%-os adóvisszatérítésre. Amennyiben szeretné a maximális, évi 150 000 forintnyi visszatérítést igénybe venni, úgy 750 000 forintot kell befizetnie az egészségpénztári számlájára.

Ugyanakkor fontos figyelembe venni, hogy az adóvisszatérítésre csak a befizetést követő évben lesz jogosult, így ezt az összeget a tárgyévben még nem tudja igényelni.

Éppen ezért a legcélszerűbb, ha már a gyermekvállalás tervezésekor megtesszük az első lépéseket

- javasolja a Pénztárszövetség azoknak a várandósoknak, akik egészségpénztárból finanszíroznák a gyermekvállalást.

