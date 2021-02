Ennyiért jut be az orvoshoz soron kívül a magyar elit: nem titok, itt az árlista

A járvány óta az egészségmegőrzés központi, mindennapos téma lett, viszont az utóbbi egy évben a rendszeresen elvégzendő szűrővizsgálatokat sokan halogatták: nem mentek a magyar páciensek fogorvoshoz, laborba, szemészetre, nőgyószászhoz, stb. csak akkor, ha muszáj volt. Pedig a rutin szűrővizsgálatok most különösen fontosak lehetnek: felfedhetik azokat a krónikus betegségeket, amelyek miatt a betegekre nagyobb veszélyt jelent a koronavírusfertőzés. Akár már egy kezeletlen magas vérnyomás is sokat számíthat. Többek között azért, hogy ne kelljen sokat várniuk, sokan választanak magánegészségügyi szolgáltatókat már egyszerű szűrővizsgálatok elvégzésére is. A Pénzcentrum most összegyűjtötte az összes szűrővizsgálatot, amit javasolt elvégeztetni 40 éves kor alatt és azon túl, és kiszámoltuk, mennyit fizetnénk a magánszolgáltatóknak ezekért. Kiderült: éves szinten több százezres kiadást is jelenthetnek a rutin vizsgálatok.



Egy éve ilyenkor még kevesen gondolták, hogy a begyűrűző koronavírus-járvány ekkora hatást gyakorol a mindennapi életünkre, egészségünkre. Groteszk módon 2020-ban ugyanis az egészség megőrzés került a fókuszba: minden eszközt bevetett a lakosság, hogy a vírust ne kapja meg; azonban az egészségmegőrzés minden más területe háttérbe szorult. A nem akut műtéteket elhalasztották arra az időre, amikor enyhül a járványhelyzet, akkor is, ha jelentős életminőségjavulást hozhatna (mint pl. egy szürkehályogműtét). Sokkal kevesebben jelentek meg személyesen háziorvosuknál valamilyen panasszal, kevesebben végeztették el a szűrővizsgálatokat, tartva a fertőzésveszélytől. Sőt az is nagyon valószínű, hogy az egészséges életmódra is kevesebben tudtak figyelni a járvány kezdete óta.

Azonban azt láthatjuk egy év tapasztalataiból, hogy a rendkívüli helyzet korántsem átmeneti, inkább már-már életformává kezd válni. Viszont attól, hogy védjük magunkat minden eszközzel a vírusfertőzés ellen, nem szabad elhanyagolnunk az egészségünk más aspektusait. Ugyan bizonyos műtétek elvégzése még egy ideig biztosan akadályokba fog ütközni, az előzetesen szükséges vizsgálatokat meg lehet csináltatni, és fel lehet iratkozni a várólistára - ami a legtöbb esetben már most is iszonyúan hosszú, és a járvány lecsengése után csak még hosszabb lesz.

A szűrések most még fontosabbak

Azokra a szűrővizsgálatokra, amelyeket bizonyos kor felett rendszeresen el kellene végezni, az elmúlt egy évben kevesebben jutottak el - részben az egészségügyi kapacitáshiány miatt, részben a vírusfertőzés elkerülése érdekében. Viszont a halasztható műtétekkel ellentétben a legtöbb szűrővizsgálatot most is el lehet végeztetni, és nem érdemes kihagyni azokat a jövőben a járvány okán. Sőt éppen inkább javallott, hogy ezzel is vigyázzunk az egészségünkre, esetleg fényt deríthessünk olyan rejtett krónikus betegségekre, amelyek miatt jobban veszélyeztet minket egy esetleges koronavírusfertőzés, viszont eddig nem volt tudomásunk róla.

Nem is beszélve az olyan krónikus betegségekről, amelyek a koronavírus fertőzés szövődményeként jelentkeznek. A szívkárosodás például bizonyítottan olyan szövődmény, amely hosszabb távon nagyobb gondokat okozhat, mint maga a vírus, viszont rutin szűrővizsgálatokkal könnyen fel lehet fedni és minél előbb megkezdeni a kezelést. Számos más krónikus betegség kiszűrhető még olyan szakaszban, amikor nem okoz súlyos tüneteket, és a kezelését már korai szakaszban megkezdve jobban kordában is lehet tartani. Azonban gyakran évtizedekig is együtt él valaki a tünetekkel, anélkül, hogy tudná, hogy beteg, és ezek a tünetek kezelhetők.

Magyarország élen jár pl. a szív- és érrendszeri megbetegedésekben az Unión belül, de már önmagában a magas vérnyomás rengeteg problémát idézhet elő, viszont ezeknek a betegségeknek kevesen vannak tudatában, és még kevesebben kapnak megfelelő kezelést rá. A Magyar Hypertonia Társaság által végzett felmérések alapján hazánkban a felnőtt lakosság kb. 35 százaléka, vagyis 3-3,5 millió ember lehet hipertóniás. Közülük akár 1 milliót is elérheti azok száma, akik nem részesülnek kezelésben - főként azért, mert nem tudnak a betegségükről.

A szív- és érrendszeri megbetegedések pedig kéz a kézben járnak az elhízással, amelyet rengeteg magyar páciens vesz félvállról, miközben lehetséges, hogy kialakult már náluk valami olyan krónikus betegség - lehet ez akár "csak" magas vérnyomás is -, amely miatt jobban veszélyezteti őket a koronavírus. Magyarországon az elhízottak aránya rendkívül magas világviszonylatban is: saját bevallása szerint a lakosság 20 százaléka túlsúlyos, valós mérések alapján 30 százalék körüli az arányuk.

Ráadásul nem csak a krónikus betegségek miatt érdemes részt venni rendszeres szűrővizsgálatokon - különösen a járvány alatt. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője február 4-én, a rákellenes világnapon hívta fel a figyelmet:

számos daganatos megbetegedés szűréssel megelőzhető, a népegészségügyi szűrővizsgálatok a járvány idején is folynak Magyarországon.

A világon 9,6 millióan, Magyarországon 33 ezren halnak meg évente daganatos megbetegedés következtében, a halálozási statisztikát a daganatos megbetegedések körében a nőknél az emlő-, a férfiaknál a tüdőrák vezeti. Ezeknek jó részének már kialakulása megelőzhető lenne egészséges életmóddal, és időben kiszűrve, kezelve gyógyítható lenne a betegnek nagy százaléka.

Miért nem járunk szűrésre?

Bár a lakosság egészségtudatossága évről évre nő, még mindig kevesen mennek el a szűrésekre. A leginkább ajánlott daganatos megbetegedések jeleit kereső szűrővizsgálatokon mindössze a behívottak 30-50 százaléka jelenik meg. Az olyan évente ajánlott szűrésekről nem is beszélve, mint a fogászati vagy nőgyógyászati vizsgálat - sokan csak akkor fordulnak orvoshoz, ha már kellemetlen tüneteik vannak.

Viszont ugyanakkor rengeteg olyan ellátás van, amelyet inkább magánúton intéztetnek a betegek, mint állami ellátás keretében - az említett fogászati és nőgyógyászati szűrésekkel az élen. Gyakran inkább kifizetik a magánszolgáltatónak a díjat, csak legyen meg előbb egy ultrahang, illetve azért is választhatják a fizetős szolgáltatást, mert nem bíznak az "SZTK-s" ellátás minőségében.

A koronavírus-járvány egyik hatása az lehet, hogy a lakosság nagyobb bizalommal fordul majd a magánszolgáltatók felé olyan szűrővizsgálatokkal kapcsolatban is, mint egy kórokozó-teszt, vagy laborvizsgálat, de akár valamilyen oltás beadása kapcsán is. Viszont ki engedheti meg magának a magánszolgáltatók árait? A Pénzcentrum összegyűjtötte, mennyibe kerülne, ha minden javasolt szűrővizsgálatot magánúton végeztetne el valaki.

Mindenkinek javasolt szűrővizsgálatok

A kortól és nemtől függetlenül a legalapvetőbb, évente elvégzendő szűrővizsgálatok, mint a vérkép, vizeletvizsgálat, fogászati állapotfelmérés, tüdőszűrés "SZTK-ban" is elvégeztethetőek, viszonylag gyorsan, különösebb kényelmetlenség nélkül. Ha azonban magánúton oldjuk meg, egy általános vérvétel és vérkép készítés 3000 forint körül mozog pl. a Doktor24 szolgáltatónál. Egy teljes vizelet + üledék vizsgálatért pedig pl. a Budai Magánorvosi Centrumban 1000 forintot kell fizetnünk.

A fogorvosnál is egy egyszerű állapotfelmérés ára 6000 forint körül mozog, ahogy az MDC Dentalnál, vagy a Swiss Clinicnél. Ha pedig találnak is valamit, csak nőnek a költségeink: ugyanitt egy fogtömés ára 10000-től 35000 forintig is terjedhet. Egy tűdőszűrés térítési díja az Uzsoki utcai kórházban 1700 forint, melyet a helyszínen lehet befizetni. Ha viszont sürgősen szükség van rá, pl. egészségügyi alkalmasság igazolására, akkor 6000 forintba is kerülhet, mint pl. az Oxygen Medicalnál.

Tehát évi 10-30 ezer forintba kerülnek a legalapvetőbb javallott szűrések is.

40 éves kor alatt

A fiatal nőknek évente szükségük van nőgyógyászati vizsgálatra és méhnyakrák szűrésre is. Ez körülbelül 20-25 ezer forint, a Med-Aesthetica Orvosi Központban például most hüvelyi ultrahanggal együtt 21900 forintért letudhatjuk a vizsgálatot. Mammográfia vizsgálatot is érdemes 3-5 évenként csináltatni. Ez az Affideánál 22 500 ezer forintba kerül. Ha nem is évente, de 3-4 évenként bőrgyógyászati szűrést is be kell iktatnunk, ha a kórtörténetünk úgy kívánja sűrűbben is, anyajegy szűréssel egybekötve, amely a Doktor24-nél pl. 22 500 ezer forint.

Így további 67 ezer forint kiadása van egy 40 év alatti nőnek.

Érdemes előbb-utóbb megcsináltatni olyan szűréseket is, amelyeken régen, vagy esetleg még sosem voltunk eddig, így számos kialakulófélben lévő betegség fedhető fel még a kezdeti stádiumban. Egy hasi és kismedencei ultrahang vizsgálat a kisebb epe- és veseköveket, májelváltozásokat, hasnyálmirigy és lép állapotát vizsgálja. A kismedencében a húgyhólyag, a méh, és a petefészek esetleges elváltozásaira deríthet fényt a szűrés. Például a Delfin Ultrahangnál ezt a vizsgálatot 13500 forintért végzik, de az Affidea privát központjaiban például 24500 forintot kérnek érte.

Szintén fontos vizsgálat a pajzsmirigy és nyaki lágyrészek ultrahangja, mely során cisztákat, nyirokcsomó elváltozásokat, daganatot, göböket, gyulladást keresnek. Attól függően, mennyire széleskörű a vizsgálat, ára nagyjából 20 ezer forint. Az Oxygennél 19 ezer, a Med-Aesthetica 19900 forintért végzik, az Affideánál is 20 ezer forint egy ilyen vizsgálat.

Ajánlott még mellkasröntgent is csináltatni, mely a tüdő, a szív, a bordák és a rekeszizom állapotát vizsgálja, így kimutatható a tüdőgyulladás, tüdődaganat, TBC, szívbetegség, légmell, stb. A Doktor24-nél 9000 forintért végzik ezt a vizsgálatot.

Ezek a szűrések még minimum 41 ezer forintba kerülnek.

Ez utóbbi a szűrővizsgálatokat fiatal férfiaknak is ugyanúgy érdemes elvégeztetni, az ő esetükben a hasi és kismedencei ultrahang ugyanúgy a belső szerveket vizsgálja, csak azok mellett a prosztatát is. Nekik ajánlott beiktatni egy terheléses vércukorvizsgálatot is, melyből 0-60 perces, inzulin nélküli vizsgálat ára a Budai Magánorvosi Centrumban 3340 forint, az inzulinos már 8320. Vércukorszint-, koleszterin és vérnyomásmérést egyébként a patikák is végeznek, és csak a tesztcsík árát kell megtérítenünk. Természetesen a tesztcsíkos vizsgálat nem mutatja meg ugyanazt, mint az orvosi szakvizsgálat.

Férfiaknak mindenképpen ajánlott a hererák-, és a prosztatarák-szűrést is elvégezniük. Egy hereultrahang ára a Doktor24-nél 16900 forint, a prosztatarák szűrése pedig, ha ultrahang és PSA vizsgálat jár együtt, akkor több mint 20 ezer forint is lehet. A fiatal férfiaknak ajánlott továbbá már 40 év alatt is elvégezniük a nyaki erek Doppler ultrahang vizsgálatát, amely az agyi érszűkületeket deríti fel, megelőzhetővé téve egy esetleges stoke-ot. Az Affideánál 23 ezer forint ez a fajta vizsgálat.

Tehát mindkét nemnek kb. 100-110 ezer forint lenne, ha az összes esedékes, évi vagy 2-3 éves rendszerességű szűrővizsgálaton túlesne, és mindet magánúton végeztetné.

40 éves kor felett

A férfiakat 40 felett már sokkal több betegség fenyegeti, ezért ahogy az egészségügyi kockázat nő, úgy bővül az ajánlott szűrővizsgálatok köre is. Az addigi szűrések mellett 40 év felett mindenkinek érdemes tumor markereket vizsgáló vérképet készíttetnie, mely a Doktor24-nél 13 ezer forint férfiaknak, (nőknek 18 ezer).

Ezen túl 40 felett már érdemes a vizeletvizsgálat mellett székletvizsgálatot is rendszeresen végezni, amelyből egy alap tenyésztéses vizsgálat a Budai Magánorvosi Centrumban 6000 forint. Fokozottan érdemes figyelni idősebb korban már a vastagbél megbetegedéseire, ezért javallott a vastagbél vizsgálata CT-vel, amely például az Affidea szolgáltatónál 48 ezer forint.

Ebben a korban ajánlott már a csökkentett sugárdózisú mellkas CT-vizsgálat is, mellyen a tüdőrák már korai stádiumban kimutatható, olyan kisméretű gócok, daganatok is felfedezhetőek általa, amelyek egy röntgenvizsgálaton nem látszanak. Ez a vizsgálat 20 ezer forintba kerül az Affideánál.

Előbb-utóbb a szemészeti szűrővizsgálatot is be kell iktatnunk, ha nem tartozunk a kevés szerencsés közé, akinek nem romlik a korral a látása. Ha kifogunk egy akciót, már optikákban ingyenesen is végeznek vizsgálatokat, azonban akár 25 ezer forint (Affidea) is lehet , amit a szemünk egészségéért kifizetünk.

Egy bizonyos életkor felett érdemes nemtől függetlenül évente beadatni az influenza elleni oltást is, melyet hatóanyagtól függően 5-10 ezer forintért tehetünk meg magánúton. 2020-ban ingyenes volt az állami influenza oltás, és nem is lehetett magánúton intézni: lehetséges, hogy ez 2021-ben és még néhány évig így lesz. Az is lehet, hogy a koronavírus járvány megfékezése után a covid-vakcina ugyanolyan alapvető lesz, mint az influenza-védőoltás, és magánúton ugyanúgy 10 ezer forint körül lesz az ára. Ez viszont még csak találgatás, biztosat senki sem tudna még mondani.

A negyedik X után megdrágul az egészség

Összeadva a fenti díjakat, a 40 feletti férfiaknak kb. 190-200 ezer forintot kellene rászánniuk, ha az összes javallott vizsgálatot elvégeztetnék magánúton, és még élnének is az ingyenes lehetőségekkel. A 40 feletti nők esetében az addigi vizsgálatok mellett fontos a csontsűrűség-vizsgálat elvégzése ultrahanggal 6000 forint a Doktor24-nél, a teljes testösszetételes (gerinc, mindkét oldali combnyak, és alkar mérés) vizsgálat pedig 10 ezer forintba kerül a Margit Medical Centerben. Nem érdemes a kardiológiai vizsgálatokat sem elhanyagolni, melynek ára a vizsgálat kiterjedtségétől függően 20-45 ezer forint az Ezüstfény Klinikán. Ebben a korban

a nőknek is ajánlott már a vastagbél vizsgálat CT-vel, amely 48 ezer forintba kerül magánúton.

A tumor markeres vérvizsgálat nőknek drágább, mint a férfiak számára, mert nők esetén többféle tumor markerre történik a szűrés. A Doktor24-nél 18 ezer forintba kerül egy ilyen teszt. Nőknél 40 felett már ugyanúgy ajánlott a csökkentett sugárdózisú mellkas CT-vizsgálat, illetve a nyaki erek Doppler ultrahang vizsgálata, melyek az Affidea árai szerint 20 és 23 ezer forintba kerülnek. Tehát a 40 éves kor feletti nők kiadásai 250-300 ezer forintra is rúghatnak, ha a javasolt vizsgálatokat mind elvégeztetik az 1-5 évente ajánlottak közül.

Azt is megvizsgáltuk, történt-e jelentősebb áremelkedés a tavalyi tarifákhoz képest, de úgy láttuk, hogy néhány szolgáltatót és vizsgálatot kivéve nem nőttek jelentősen az árak, átlagosan maximum 5 százalékkal. Viszont még csak február van, március 1-jétől - vagy ha már kevésbé korlátozott az élet az év második felében - jöhetnek az áremelések.

Egészségpénztárral olcsóbb

Ahogy nő a magyar lakosság egészségtudatossága, úgy nő az egészségpénztári tagok, egészségbiztosítási szerződéssel rendelkezők száma is. 2020 harmadik negyedévére megközelítette az egymillió főt az egészségpénztárak taglétszáma, 3,6 százalékos bővülést követően, 929 ezer fős tagságnak, átlagosan 61 ezer forintos egyéni számlaegyenlege van.

Évről-évre azt tapasztaljuk, hogy a befizetések jelentős része, mintegy 40 százaléka az utolsó negyedévben érkezik mind az egészség-, mind a nyugdíjpénztárak esetében. Az idei év növekvő tendenciái is azt mutatják, hogy a Pénztárakba vetett bizalom töretlen

- elemezte Nagy Csaba, a Pénztárszövetség elnöke tavaly év végén a növekedést. Sokan pusztán gyógyszerkiváltásra használják az egészségpénztári kártyájukat, miközben rengeteg magánegészségügyi szolgáltatónál fizethetjük egészségpénztárból is a vizsgálatok, kezelések árát - akár egy magánfogászaton is. Az egészségügyi kiadásaink után 20 százalékos adóvisszatérítésre vagyunk jogosultak.

Tehát, a 200-300 ezer forintos kiadás után, amelyet elköltünk a szűrővizsgálatokra 40-60 ezer forintos visszatérítésre számíthatnánk.

