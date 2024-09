Vagyonokat érő edények, bútorok lapulhatnak sok magyar pincében, padláson: ezeket keresik a gyűjtők

Az utóbbi évek gazdasági kihívásai számos ágazatot megviseltek, de az antik piac Magyarországon virágzik, és a kereslet továbbra is erős. Cikkünkben megvizsgáljuk, miért képes ellenállni a gazdasági viharoknak, és melyek a legfontosabb trendek és kihívások, amelyek az ágazatot formálják.

Az antik tárgyak iránti töretlen érdeklődés nem véletlen: ezek a régi kincsek több szempontból is vonzóak lehetnek a vásárlók számára: sokaknak az értékállóságuk és ritkaságuk miatt lehet remek befektetési lehetőség, míg mások a gyűjtőszenvedélyüknek hódolnak vele. És vannak olyanok is, akik az antik tárgyakban elsősorban lakásuk legújabb díszeit keresik. De vajon mennyibe kerül ma egy ilyen időtálló műtárgy megszerzése? Cikkünkben utánajártunk, milyen árakkal találkozhatunk a magyar antik piacon, és mi befolyásolja ezeknek a különleges daraboknak az értékét.

Nem panaszkodhatnak az antik kereskedések

Kérdéseinkre válaszolva az egyik antik tárgyakkal foglalkozó üzlet megerősítette, hogy az antikvitások piacán nem érezhető visszaesés az elmúlt években. A műtárgyak ára az inflációtól függetlenül mozog, így az antik piacra kevésbé jellemző, hogy a hagyományos áruk piacának változásait követi. Mint elmondták: a komoly gyűjtőket jellemzően alig befolyásolja a gazdasági visszaesés, ők továbbra is újabb darabokkal szeretnék bővíteni a gyűjteményüket. A lakberendezési tárgyak (pl. bútorok) és az ajándéktárgyak területén pedig úgy tűnik, még növekedés is tapasztalható, hiszen a vevők időtálló, minőségi tárgyakhoz juthatnak, ami sokszor jobban megéri nekik, mint szaküzletekben új terméket vásárolni.

Ezek most a gyűjtők kedvencei

Később azt is megtudtuk, mik voltak a legkeresettebb tárgytípusok az antik kereskedésekben a tavalyi évben:

Porcelán és kerámia

Festmények, grafikák

Üveg tárgyak

Antik bútorok, garnitúrák

Bronz szobrok, kisplasztikák

Mozsarak, patikus edények

Antik játékok

Plakettek, kitüntetések, emlékérmek

Egyéb lakberendezési elemek (csillárok, lámpák, perzsaszőnyegek, függönykarnisok, stb.)

Sokan egészen elképesztő pénzeket is képesek kiadni gyűjteményi darabokért. 2024-ben egy hatalmas herendi étkészletért milliós összegeket sem sajnált kiadni az egyik vásárló. Merthogy úgy tűnik, "véletlenül" csak nagyon kevesen vásárolnak meg ilyen tárgyakat. A szakértők szerint is a vásárlók legfőbb körét a gyűjtők adják, akik szenvedélyesen kutatják a ritka darabokat, hogy gyűjteményük különleges darabokkal bővüljön.

Mint elmondták:

Ezek közül sok gyakran be sem jut be a publikus kínálatba, hanem kiajánlás útján az adott kategória gyűjtői szerzik meg azokat. Ebbe a körforgásba általában néhány jelentősebb vásárlással lehet bekerülni.

Ezen túl természetesen ott vannak a befektetők is, akik az antik tárgyakban hosszú távú értékmegőrző lehetőséget látnak, hiszen ezek a darabok gyakran évről évre növelik értéküket. És ahogy korábban elhangzott, a lakberendezési trendek iránt érdeklődők is egyre nagyobb számban keresik az antik darabokat, hogy otthonaikat egyedi, történelmi hangulatú elemekkel gazdagítsák. Ez a meglehetősen sokszínű vásárlói kör is nagy szerepet játszik abban, hogy a régiségek piaca folyamatosan élénk és dinamikus maradjon.

Az online piactereken is hasítanak az antik holmik

Korábban az antik tárgyak egy speciális szegmensére koncentráltunk, ahol egészen pontosan a könyvekkel foglalkoztunk. Aki járt már antikváriumban, pontosan tudhatja, hogy az ilyen üzletek lényege, hogy az ember akár fillérekért is hozzájuthat egy-egy nyúzottabb állapotú, ám érdekes, különleges történettel rendelkező könyvhöz. Sok esetben azonban ezek között is lapulhatnak milliókat érő darabok. A magyar kulturális hagyományoknak köszönhetően pedig akár több hazai könyvespolcon is lapulhat legalább egy ilyen könyv.

Egy másik korábbi cikkünkből pedig az is kiderült, hogy az online piactereken, egészen pontosan a Vaterán 2023-ban mik voltak a legkeresettebb tárgyak. Eszerint a

Nosztalgia készülékek, adathordozók

Porcelánok

Lakberendezés, lakásdekoráció

Konyhafelszerelés, tálalás

Festmények és képek

érdekelték legjobban az embereket.

A szakértők szerint a legnagyobb vonzereje az lehet ezeknek a felületeknek, hogy hasonló módon a hivatalos, élő aukciókhoz, itt is licitálni lehet a termékekre, sok esetben azonban egy-egy termék kikiáltási ára 1 Ft-ról indul. Ezért kis szerencsével sokkal olcsóbban is hozzájuthat valaki értékes antik tárgyakhoz, mint más körülmények között.

Ezalkalommal egy másik nagy online piactér, a Jófogás kínálatában is kutakodtunk egy kicsit, ahonnan a teljesség igénye nélkül néhány igen frissen feltöltött műtárgy közül válogattunk, különböző árkategóriákban. Fontos különbségtétel azonban, hogy az itt felsorolt termékek fix árasak, tehát ezekhez közvetlen vásárlással, és nem aukciós úton lehet hozzájutni.

1. Régi, antik csendőr kerékpár - 600 000 Ft.

Ezek a masszív, strapabíró járművek egykor a csendőrök mindennapi munkáját szolgálták, és a korabeli technika legjobbjait képviselték, ezért még ma is masszív eszközöknek számítanak. Az ilyen kerékpárok értékét leginkább a ritkaságuk adja, főleg, ha sikerült jó állapotban megőrizni őket.

2. Tizennyolcadik század végi cári ikon - 275 000 Ft.

A 18. század végéről származó cári ikonok különleges értéket képviselnek mind művészeti, mind történelmi szempontból. A leírás szerint ez a darab egy mélyített, klasszikus ikon, amely három szentet, Szűz Mariát és a kisdedet ábrázolja.

3. Faragott, antik falióra - 200 000 Ft.

A 18-19. századból származó faliórák a korabeli kézművesség csúcsteljesítményeit mutatják be, bonyolult szerkezeteikkel, faragott díszítéseikkel és gyakran finoman megmunkált, aranyozott vagy festett elemeikkel. A felső részén van egy kisebb törés, ám ez nem számottevő, ezt az árcédulája is jelzi.

4. Antik eredeti kézi csomózott gyapjú perzsa szőnyeg - 45 000 Ft.

Az antik perzsa szőnyegek értékét a kézműves technika, a minőségi anyagok - például a gyapjú és a selyem -, valamint a szőnyeg korának patinája és egyedisége adja. Ez a konkrét darab gyapjúból készült.

5. Antik sakk és malom készlet, 5 500 Ft

A hirdetésben szereplő, megviselt sakktábbla nem feltétlenül antik magazinok címlapjára kívánkozik, ám nem is feltétlenül ez a célja: a teljesen ép felületű táblának a kopottság talán még egyfajta patinát is kölcsönöz, a figurakészlet pedig hiánytalan. Elsősorban a játékot kedvelőknek lehet igazi érdekesség, ennyi pénzért pedig egy kiváló fogás.

Rengeteg a csaló is

A hivatásos kereskedő számára komoly kihívást jelent, hogy megkülönböztessék magukat az online piactereken nagy számban jelenlévő, ám szakmán kívüli, hozzá nem értő vagy nem megbízható eladóktól. Ehhez rengeteg energiát kell fordítanak a tárgyak megfelelő leírására és a minőségi fotók készítésére is.

Szintén komoly feladat a felvenni a küzdelmet magukkal a hamisítványokkal, amelyek nagy számban vannak jelen az internetes aukciós oldalakon. Az online piacterek is küzdenek a jelenséggel, rájuk ez még nagyobb veszélyt jelent, hiszen nem áll rendelkezésükre olyan intézményesített rendszer, amivel százalékig ki tudnák szűrni a hamis termékeket. Ilyenkor nehéz elmagyarázni egy-egy érdeklődőnek, hogy egy más eladónál látott festmény vagy szobor lehet ugyan olcsóbb, de ilyen esetekben valószínűleg nincs garancia a termék eredetiségére.