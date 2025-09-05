A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1335,27 pontos, 1,29 százalékos emelkedéssel, 104 462,87 ponton zárt csütörtökön, az összes vezető részvény emelkedett.
Nem érkeztek jó hírek a magyar befektetőknek: azok jártak jól, akik ebbe rakták a pénzüket
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1284,16 pontos, 1,23 százalékos csökkenéssel, 103 178,71 ponton zárt pénteken.
A részvénypiac forgalma 14,1 milliárd forint volt, a vezető részvények csökkentek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, hogy pénteken reggel még pozitív hangulatban indult a kereskedés, majd délelőtt a BUX negatívba fordult, és végül csökkenéssel zárt, átlag feletti forgalomban. Kiemelte, az európai tőzsdéken negatív hangulat uralkodott, az amerikai tőzsdék indexei is csökkentek a gyengébb munkaerőpiaci adat közlését követően, a befektetőkben a növekedéssel kapcsolatos aggály fogalmazódott meg.
Hozzátette, nem érkeztek a magyar vezető részvények árfolyamát befolyásoló vállalati hírek. A BÉT vezető részvényei a nemzetközi piacok mozgását követték, az OTP jelentős forgalmából, és csökkenő árfolyamából az látszik, hogy profitrealizálás indult meg.
A Mol 24 forinttal, 0,82 százalékkal 2900 forintra csökkent, 1,3 milliárd forintos forgalomban.
Az OTP-részvények ára 530 forinttal, 1,73 százalékkal 30 100 forintra esett, forgalmuk 8,4 milliárd forintot tett ki.
A Magyar Telekom árfolyama 12 forinttal, 0,63 százalékkal 1898 forintra gyengült, forgalma 342,9 millió forint volt.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Richter-papírok árfolyama 160 forinttal, 1,53 százalékkal 10 270 forintra csökkent, a részvények forgalma 2,0 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9292,99 ponton zárt pénteken, ez 66,39 pontos, 0,72 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Vége a kamatdömpingnek, beindult a harc a lakossági pénzekért! Megnéztük, hogyan próbálják magukhoz csábítani az ügyfeleket a bankok – és hogy ez mennyire működik.
A szolgáltató szűkszavúan nyilatkozott az SZTFH-val folytatott egyeztetésekről is.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 2,80 százalékos csökkenéssel 102 554,62 ponton fejezte be a hetet.
A részvénypiac forgalma 14,5 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten
A jelzáloghitel-törlesztési lehetőséget azok is kihasználhatják, akik Otthon Start hitelt vennének fel, és már a 180 napot sem kell kivárniuk.
A tavaszi adatokhoz képest még tovább csökkent a megtakarítási képesség a magyar lakosság körében.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 480,13 pontos, 0,46 százalékos csökkenéssel, 103 751,98 ponton zárt csütörtökön.
A tavaszi adatokhoz képest még tovább csökkent a megtakarítási képesség a magyar lakosság körében: a megkérdezettek közel fele nem tud félretenni a havi jövedelméből.
Az Nvidia 56%-os bevételnövekedést ért el a második negyedévben, miközben az amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek közepette próbál navigálni.
A kutatásban megkérdezettek 84 százaléka szerint fontos a ruhák ápolása, mégis csak minden negyedik ember tudja, mennyit is számít valójában a mosási mód.
A pénzügyi témák ugyan nem minden családban kerülnek elő napi szinten, ám a szülők jelentős része mégis tudatosan figyel arra, hogy időről időre beszélgessen ezekről...
Az Nvidia szerdán teszi közzé negyedéves gyorsjelentését, amely meghatározó lehet a globális tőzsdék számára.
Több százezer magyar retteg a hónap végétől: sehogy sem jönnek ki a pénzükből, a megtakarítás csak álom
A magyarok többsége továbbra is aggódik anyagi biztonsága miatt: a fizetés elértéktelenedése, a nyugdíj bizonytalansága és a váratlan jövedelem-kiesés okozza a legnagyobb félelmet.
Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
A heti forgalom az előző heti 55,54 milliárd forintról 48,21 forintra csökkent, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek.
Mivel augusztusban két utalás volt, szeptemberben nem várható újabb utalás
Különleges temetés fajták Magyarországon: hogy működik a zöld temetés erdőben, a hajós temetés és a légi temetés, milyen organikus temetés lehetőségek vannak? Mennyibe kerülnek?
Ezen nincs mit szépíteni, Európa szélére kerültünk: borzasztóan látják a magyarok a saját pénzügyi helyzetüket
Az Eurostat felmérése szerint a magyarok saját pénzügyi helyzetüket az EU-ban az ötödik legrosszabbnak értékelik.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!