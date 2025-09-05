Nem érkeztek jó hírek a magyar befektetőknek: azok jártak jól, akik ebbe rakták a pénzüket

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1284,16 pontos, 1,23 százalékos csökkenéssel, 103 178,71 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 14,1 milliárd forint volt, a vezető részvények csökkentek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, hogy pénteken reggel még pozitív hangulatban indult a kereskedés, majd délelőtt a BUX negatívba fordult, és végül csökkenéssel zárt, átlag feletti forgalomban. Kiemelte, az európai tőzsdéken negatív hangulat uralkodott, az amerikai tőzsdék indexei is csökkentek a gyengébb munkaerőpiaci adat közlését követően, a befektetőkben a növekedéssel kapcsolatos aggály fogalmazódott meg.

Hozzátette, nem érkeztek a magyar vezető részvények árfolyamát befolyásoló vállalati hírek. A BÉT vezető részvényei a nemzetközi piacok mozgását követték, az OTP jelentős forgalmából, és csökkenő árfolyamából az látszik, hogy profitrealizálás indult meg.

A Mol 24 forinttal, 0,82 százalékkal 2900 forintra csökkent, 1,3 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 530 forinttal, 1,73 százalékkal 30 100 forintra esett, forgalmuk 8,4 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 12 forinttal, 0,63 százalékkal 1898 forintra gyengült, forgalma 342,9 millió forint volt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Richter-papírok árfolyama 160 forinttal, 1,53 százalékkal 10 270 forintra csökkent, a részvények forgalma 2,0 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9292,99 ponton zárt pénteken, ez 66,39 pontos, 0,72 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.