Ki nem találod, hogyan spórol a hétköznapokban Szabó Győző felesége, Rezes Judit

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Rezes Judit nem luxusdiétákkal vagy drága trendekkel spórol, hanem lapáttal, vetőmaggal és kosárral a piacon. A színésznő új hobbija nemcsak kikapcsolja, de a családi kasszának is jót tesz – ráadásul közben még a gyerekeit is tudatosságra neveli - derül ki a BEST magazin friss számából.

A színésznő Rezes Judit (Szabó Győző felesége) nemcsak a színházban, hanem a hétköznapokban is tudatosan szervezi az életét. Az anyaság, a munka és a napi teendők mellett új hobbit talált magának: a kertészkedést és a piaci vásárlást, amelyekkel nemcsak feltöltődik, hanem jelentős megtakarítást is elér. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Judit elmondása szerint gyermeke születése óta igyekszik bioélelmiszert beszerezni, amit sokáig csak bolti formában oldott meg – jóval drágábban. Mióta azonban helyi termelőktől és tanyasi gazdaságokból szerzi be az alapanyagokat, jelentősen csökkentek a kiadásai. A kolbászt például házilag töltik, a zöldségek nagy részét a saját kertjükben termelik meg, vagy megbízható forrásból szerzik be. Ami nincs a kertben, megtalálható a termelői piacon – vallja Judit, aki szerint a spórolás mellett legalább ennyire fontos, hogy tudja, mi kerül a család asztalára. A családi kassza tudatosabb kezelése Győzővel közösen alakult ki az évek során, és a színésznő elárulta: mára kifejezetten örömmel tölti el, ha nem költ felesleges dolgokra. Fontos számára az is, hogy gyermekeiknek – Misinek és Gáspárnak – jó példát mutassanak a pénzügyek és az önfenntartás terén. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Emellett Judit számára a kertészkedés és a piacozás mentális feltöltődés is. A családi logisztika, munka és háztartás mellett ezek az alkalmak jelentik számára az egyedüllét és az elmélyülés ritka pillanatait. Mint mondja: „Jól esik egy kicsit egyedül lenni, és még csak nem is kell hozzá feltétlenül beszélgetni senkivel.” Rezes Judit új életmódja tehát egyszerre praktikus és lelki szempontból is hasznos.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK