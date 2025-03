Ide menekítik most a pénzüket az élelmes magyarok: brutál jó kamatokat zsebelnek be

Február közepéig a Prémium Magyar Állampapírban tartott megtakarításoknak csak a töredéke áramlott ki. A tulajdonosok túlnyomó többsége a kamatkifizetések után is megtartotta állampapírját, vagy újra befektette az összeget. Hamarosan újabb állampapírok esetében kell a tulajdonosoknak döntést hozniuk a befektetésük sorsáról. Ez sokak számára lehet nehéz, ezért összeszedtük, mire érdemes figyelni. Alapszabály, hogy nincs időkényszer, nem kell azonnal dönteni és mindenképpen érdemes alaposan megfontolni minden lehetőséget. Ebben segít egy felkészült tanácsadó, aki jártasabb a lehetőségeket és kockázatokat illetően.

Az OTP Bank adatai alapján a lakossági befektetők február közepéig a Prémium Magyar Állampapírban tartott pénzük elenyésző részét vették ki. A túlnyomó többség eddig tehát megtakarítása folytatása vagy újrabefektetése mellett döntött, ugyanakkor sokan még kivárnak, így az év folyamán ez a tendencia változhat. A Bank jelenlegi adatai szerint három meghatározó irány rajzolódik ki az állampapírokból származó tőke sorsát illetően: egyharmada állampapírban maradt, egyharmada befektetési alapba és egyharmada pedig valamilyen betéti típusú konstrukcióba került át.

„Ezek az adatok is jól alátámasztják alegfrissebb reprezentatív kutatás eredményeit, miszerint az eddig állampapírt választó befektetők többsége továbbra is az alacsony kockázatú megtakarítási formákat keresi. Ennek oka, hogy a befektetők egy része számára az elmúlt évek tapasztalatai alapján a biztonság, a kedvező hozam, a tőkegarancia, illetve a likviditás jelentik a főbb szempontokat. Az alacsonyabb kamatkörnyezetben válik igazán láthatóvá, hogy ki az, aki számára az alacsonyabb kockázat és ki az, aki számára a magasabb hozam a fontosabb. Előbbiek közül várhatóan sokan visszatérnek a fix kamatozású papírokhoz, mint amilyen például a Fix Magyar Állampapír vagy az OTP Bank fix kamatozású saját kötvénye. A magasabb hozam reményében egyre több ügyfelünk választ valamilyen befektetési alapot a kínálatunkból. Ráadásul jelenleg elérhető olyan határozott futamidejű befektetési alap is a termékpalettán, amely tőkevédelmet is biztosít” - mondta Fabriczki Rita, az OTP Bank lakossági termékekért felelős vezetője.

Amikor valaki az állampapírjai sorsáról dönt, érdemes figyelembe venni a 2024-ben bevezetett vételi korlátokat, a hátralévő futamidőket, az inflációs várakozásokat, de természetesen az adózási szempontokat is – vélik a Bank szakértői. Alapszabály, hogy nincs időkényszer és nyomás, mindig kell megfelelő időt hagyni a döntés alapos körbejárásra. Emellett már jól ismert tanács ez esetben is, hogy fontos több lábon állni, diverzifikálni a befektetéseket.