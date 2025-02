A pénzügyi tudatosság a mesterkulcs: ez lehet a nyitja a társadalmi egyenlőtlenségeknek

A lakossági kölcsönökhöz való széles körű hozzáférhetőség kérdésének egyik fontos aspektusa az érintettek tudatos pénzügyi edukációja. A Provident ezt célzó programokkal segíti a pénzügyi értelemben kitett rétegeket abban, hogy tartós pozitív változást idézhessenek elő az életükben. A társadalmi igazságosság napja alkalmából a mindennapjainkban tetten érhető egyenlőtlenségekre hívja fel a figyelmet, amelynek érdekében sajtódíjat alapít azon újságírók, médiumok számára, amelyek sokat tesznek azért, hogy felhívják a figyelmet erre a témára.

Békés együttélés, kölcsönös tisztelet, empátia és szolidaritás – ezekre az értékekre szeretné felhívni az emberek figyelmét a társadalmi igazságosság napja, amely az ENSZ kezdeményezésére jött létre 2007-ben. Február 20-a minden évben kiváló apropó arra, hogy rávilágítsunk: a nemi, etnikai, kulturális vagy éppen pénzügyi, társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése közös feladatunk.

A pénzügyi szektor szereplői nem csupán a gazdasági növekedésben vállalhatnak kulcsfontosságú szerepet, hanem aktívan hozzájárulhatnak a társadalmi igazságosság előmozdításához is azáltal, hogy a hátrányos helyzetű csoportok számára is hozzáférhetővé teszik a pénzügyi szolgáltatásokat, és ennek mentén olyan támogató programokat is kínálnak, melyek segítik őket a pénzügyi tudatosság növelésében.

Ma Magyarországon a felnőtt lakosság 6 százaléka, vagyis mintegy félmillió állampolgár számára elérhetetlenek a klasszikus hitelpiaci termékek, ami még kiszolgáltatottabbá teszi ezt az amúgy is nagyon sérülékeny társadalmi csoportot.

Hitelek nélkül a szegényebb rétegek számára gyakran még elérhetetlenebbé válik a társadalmi mobilitás lehetősége, valamint jelentősen megnő az adósságcsapdához vezető megoldások kockázata, beleértve az illegális hiteltermékekhez való fordulást is. Láthatatlanok program keretében a pénzügyi szolgáltató azok számára szeretne segítséget nyújtani, akik képtelenek a megtakarításra szűkös életkörülményeik miatt, akik életkoruk vagy anyagi helyzetük következtében kiszorulnak a hagyományos pénzügyi szolgáltatások köréből, valamint akik nem részesültek megfelelő oktatásban ahhoz, hogy felelős döntéseket hozhassanak a pénzügyeikkel kapcsolatban.

A Segélyszervezet munkatársai az elmúlt két évben 18 településen indítottak pénzügyi tudatosságot elősegítő képzést az alacsony iskolázottságú és jövedelmű társadalmi csoportok tagjai számára.

A „Tudatos élet – lépésről lépésre” program keretében pedig 2024-ben a pénzügyi szolgáltató a Segélyszervezet által fenntartott Családok Átmeneti Otthonaiban élők számára írt ki pályázatot. A kezdeményezéssel azoknak a rászorulóknak kívánt segíteni, akik nemcsak nyitottak voltak a pénzügyi ismeretek elsajátítására, hanem – nehézségeik ellenére – előrelépéseket is fel tudtak mutatni a pénzügyeik tudatos tervezése és kezelése terén, valamint képessé váltak célok kitűzésére és azok elérésére az anyagiakkal kapcsolatban. A felhívásra összesen 13 pályázat érkezett, a zsűri pedig három család számára ítélt oda összesen 800 000 forintnyi támogatást, melyet egészségügyi szolgáltatásra, illetve saját, új otthonuk berendezésére fordítottak a nyertesek.

Emellett a pénzügyi szolgáltató sajtódíjat alapít, hogy még jobban ráirányítsa a figyelmet a témára. Az elektronikus és nyomtatott hagyományos sajtótermékek újságírói, szerkesztői mellett bloggerek, vloggerek is indulhatnak a pályázaton azokkal a tartalmaikkal, amelyekkel segítettek láthatóvá tenni olyan embereket, csoportokat, közösségeket, akik egyébként rejtve maradnának a társadalom számára.