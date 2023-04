Visszatért az LTP: mutatjuk a részleteket, ki és hogyan járhat a legjobban a lakástakarékkal

A lakás-takarékpénztári megtakarítás 2018-ig jó befektetésnek számított, mivel az állam a befizetett összegek után 30 százalékos támogatást adott. A támogatás megszüntetése után azonban elvesztette vonzerejét ez a konstrukció. A lakástakarékpénztári megtakarítási terméket kínáló pénzintézetek közül csak a Fundamenta dolgozott ki azonnal új konstrukciót, a bankok felfüggesztették vagy megszüntették a kötési lehetőséget. Több mint 5 év kellett, hogy a lakás-takarékpénztárakban újra meglássák a lehetőséget - mostanra az Erste és az OTP is új konstrukcióval jelentkezett. Kérdéses, hogy állami támogatás nélkül ez kinek éri meg, illetve melyik a legjobb ajánlat jelenleg. A Portfolio szakértői most ezt elemezték.

A lakás-takarékpénztárak 2018-as váratlan beszántása után több évig a Fundamenta uralta az igencsak beszűkült piacot, 2023 márciusában viszont előbb az OTP, majd áprilisban az Erste jelentette be, hogy egy új termékeket kínálnak. Mivel állami támogatás már nem jár, a pénzintézetek különféle bónuszos rendszereket találtak ki, hogy ösztönözzék a rendszeres megtakarítást. A bónuszok mértéke eltérő a különböző szolgáltatóknál, és általában a havi befizetett összegtől és a futamidőtől függnek - írja a Portfolio.

A Fundamentánál három féle lehetőségből választhatunk: a Gyarapodó konstrukció esetében a bónusz a futamidő és a havi megtakarítási összeg függvényében 5% és 22,5% között mozog, míg az Otthontervező terméknél ezektől függetlenül 5%.

A harmadik opció a Gyermek Lakásszámla, amellyel 30%-os kiegészítés is elérhető, ez azonban csak 16 év 7 hónapos futamidőre köthető, míg a Gyarapodó 80 és 199 hónap között ötféle, az Otthontervező pedig 58 és 159 hónap között négyféle futamidővel érhető el. Ezeknél a konstrukcióknál a havi befizetés összege 10 és 100 ezer forint között lehet.

Az OTP-nél két fajta konstrukció érhető el, a rövidebb, 4 éves futamidejűnél 10%, míg a hosszabb 8 évesnél 30% százalékos bónuszt zsebelhetünk be. A havi befizetés összegét itt is az ügyfél határozza meg, amely 10 és 50 ezer forint közé eshet.

Az Erste májusban megjelenő termékei is hasonlóan alakulnak: 4 év után 15%, 8 év után pedig 30%-ot adnak hozzá a megtakarításhoz.

Amennyiben idő előtt felmondjuk a szerződést, a bónuszt elvesztjük, ez alól csak az Erste 8 éves konstrukciója kivétel, amelynél a négy év után történt felmondásra 15%-os bónuszt kaphatunk. Akkor sem kapjuk meg a kiegészítést, ha a futamidő végén nem tudjuk igazolni, vagy nem lakáscélra használjuk fel a megtakarítást. A bónuszokon kívül az OTP és a Fundamenta 0,1%-os betéti kamatot is kínál, az Erste által kínált betéti kamatról még nincs információ.

Bár a bónuszok akár 30%-os mértéke rendkívül jó hozamnak tűnhet, a szakértők figyelmeztetnek: a tényleges hozam még az alacsony kockázatú termékek között is kifejezetten alacsonynak számít.

Melyik a legjobb ajánlat?

A lakástakarék-pénztárak közül csak az OTP és a Fundamenta termékeit hasonlították össze, mivel az Erste konstrukcióinak még több olyan részlete sem ismert. A példában havi 20 ezer forintos befizetéssel számoltak. Ebben az esetben a legjobb EBKM 5,54%, ami az OTP 8 éves futamidejű konstrukciójával érhető el. Viszont ha elveszítjük a bónuszt, mert idő előtt felmondtuk a szerződést, vagy nem lakáscélra használjuk fel, csökken a megtakarításunk összértéke (az EBKM -0,30% és -1,59% között van).

Ha rövidebb távra takarítanánk meg, havi 20 ezer forintos befizetéssel a legmagasabb elérhető összeget a Fundamenta 80 hónapos Gyarapodó konstrukciójával tehetjük meg, hosszabb távon pedig ugyanez a konstrukció adja a legmagasabb, 3,6 milliós megtakarítási összeget ( a megtakarítási összeg nagysága szorosan egybefügg a futamidővel is).

Kedvező hitelt is kaphatunk

Ha befektetési szempontból nem is a legjobb, a kedvező hitelek miatt érdemes elgondolkodni a lakás-takarékpénztárak nyújtotta ajánlatokon. A jelenlegi lakáshitelkamatok mellett viszonylag olcsón lehet ugyanis ezeken keresztül lakáshitelhez jutni. A Fundamenta Otthontervező legrövidebb konstrukciójával akár 6,11%-os THM-mel is vehetünk fel hitelt, ami alacsonyabb, mint a jelenlegi piacon elérhető 8-10%-os hitelek. Az alacsony kamatnak is van azonban árnyoldala: a lakástakarékokkal a futamidő végén csak a megtakarítás összértékével arányosan vehetünk fel hitelt. Így például havi 20 ezer forintos megtakarítással, a legjobb THM-mel csak 4,6 millió forintot vehetünk fel, ami valószínűleg még a megtakarítással kiegészítve sem elég egy lakásra - írja a lap.

A szakértők szerint mindent egybevetve nem igazán éri meg lakástakarékot indítani a jelenlegi feltételek mellett.