Drasztikus fordulatot hozott a digitalizáció: egyre több magyar jut fizet így be készpénzt

Az ATM automaták készpénzbefizetés funkciója egyre népszerűbb, a bankfióki pénztárak helyett sokan fizetik be számlájukra készpénzüket ezzel a gyors és egyszerű módszerrel. A számok azonban azt is mutatják, hogy a nagyobb értékű befizetéseket még mindig inkább a hitelintézetek pénztáraiban intézik az ügyfelek. Darabszámra szinte megegyezik a befizetések száma a két területen, azonban értékben negyede az ATM automatákon keresztül befizetett összeg a pénztárihoz képest.

Az ATM automatákat már nem csak készpénzfelvételre, mobilfeltöltésre vagy esetleg adományozásra használják az emberek, egyre népszerűbb a készpénz -befizetési funkció is az erre alkalmas készülékek esetében. A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján a hazai kibocsátású fizetési kártyákkal, ATM-eken keresztül lebonyolított készpénz-befizetési forgalom folyamatosan növekszik. 2022-ben közel 11 millió befizetés történt a bankautomatákon keresztül, több, mint 2,5 billió forint értékben. A tavalyi ATM befizetési adatok a 2021-es évhez képest darabszámban mintegy 22 százalékkal, értékben pedig 25 százalékkal növekedtek.

Az ATM-es befizetések lassú térnyerését az is mutatja, hogy 2022-ben a pénztári befizetések mértéke darabszámban csökkent 5 százalékkal. A tavalyi évben összesen több, mint 11 millió pénztári befizetést regisztráltak a Magyar Nemzeti Bankban, amihez közelít az ATM-eken keresztül megvalósult befizetések darabszáma. Ezzel szemben az automatákon keresztüli befizetések összértéke mindössze negyede a pénztári befizetésekhez képest (közel 11 billió forint). Ebből arra lehet következtetni, hogy nagyobb összegeket továbbra is a pénztárakban szeretnek befizetni az emberek, nem pedig automatákon keresztül. Pedig a pénztárakban való várakozással értékes időt veszíthet az ügyfél, miközben az automaták adta befizetési lehetőség szintén gyors, biztonságos és megbízható.

A befizetésre is alkalmas, okos ATM-eken keresztül 1 tranzakció alkalmával maximum 200 db bankjegyet, azaz 4.000.000 Ft-ot tudnak ügyfeleink gyorsan, sorban állás nélkül a nap 24 órájában – akár hétvégén is – készpénzt befizetni saját vagy az általuk kiválasztott OTP bankszámlára, amelyet követően az összeg azonnal rendelkezésre áll a bankszámlán. Ezek az automaták elsősorban a vállalkozásoknak jelentenek segítséget, de lakossági ügyfeleink is igénybe vehetik azokat bármilyen napszakban akár egy-egy számla befizetésére is. A több időt igénylő tanácsadói folyamatokra így nagyobb kapacitást tudnak fordítani a fióki munkatársak, ez pedig lakossági és vállalkozó ügyfeleink szempontjából is előnyös

– árulta el Hideg Noémi, az OTP Bank Kártyaelfogadás Szolgáltatás és ATM menedzsment vezetője.