Egyre népszerűbbek a biztosítói gyermek-megtakarítások! (x)

Szülőként a legfőbb feladatunk garantálni a gyermekünk egészséges fejlődéséhez szükséges biztos hátteret, ideértve az anyagiakat is. Ez utóbbi azonban nem áll meg az alapok és a taníttatás költségeinél: a felnőtté válás időszakára, sőt a nem várt helyzetekre is kell készülnünk. Ebben segítenek a biztosítói gyermek-megtakarítási programok.

Érzelmi stabilitás, közösségi és családi élet, munkára és tanulásra nevelés, igényesség – se vége, se hossza a listának, amire meg szeretnénk tanítani a gyermekünket, amit át akarunk adni neki. A mai világban azonban nem maradhat ki a sorból az sem, hogy biztosítsuk a szükséges anyagi hátteret is a fizikai és mentális fejlődéséhez. Gondolunk itt az étkezéstől és ruházkodáson át a taníttatásig és az önálló útjának egyengetéséig.

Mindez jelentős anyagi ráfordítást követel meg a szülőktől, amit ráadásul akkor is biztosítanunk kell, ha időközben valami miatt épp máshol lenne szükség erre a pénzre. Hiszen az előrelátás a szülőség elengedhetetlen eleme. Ezért fontos már előre, tudatosan készülni ezekre a kiadásokra. Ebben segítenek a különféle gyermekcélú megtakarítások, hogy ne kelljen tanulmányi utakról, külföldi tanulásról, különórákról, albérletről vagy bármi egyébről lemondania a gyermeknek.

Szerencsére sok ilyen megtakarítási lehetőség áll rendelkezésünkre, ezek közt pedig egyre népszerűbbek a biztosítói megtakarítási programok. Cikkünkben megmutatjuk, milyen előnyöket kínálnak ezek, és milyen további szolgáltatásokkal nyújtanak többet a többi hasonló konstrukciónál.

Ezek a legnépszerűbb gyermekcélú megtakarítások

Egyre többen ismerik fel az előtakarékosság fontosságát, amivel segíthetik gyermeküket az önálló élet kiépítésében. A szakértők tapasztalatai szerint leggyakrabban az olyan jól megfogható célokra tesznek félre így a szülők, mint

a gyermek különórái, tandíja;

az első albérlet, illetve a kollégium költségei;

vagy akár későbbre az esküvő lebonyolítása;

az első lakás;

vagy épp a saját vállalkozás elindításához szükséges alaptőke.

Ahogy látjuk, több a fenti célok közül a gyerek húszas éveire tehető, a gyermek számára indított előtakarékosságok tehát akár bőven túlnyúlhatnak a nagykorúság elérésén.

A legegyszerűbb előtakarékossági forma, ha egy sima bankbetétet indítunk gyermekünk számára, amelyhez nem nyúlunk hozzá, csak befizetünk ide valamekkora összeget időről időre. Annyiban mindenképp jó megoldás ez, hogy egyszerű és elszigetelt a többi költésünktől. Azonban túl magas hozamra itt nem számíthatunk, főleg a banki díjak és az infláció ismeretében.

Indíthatunk külön tartós befektetési számlát (TBSZ) is a gyermek nevére, ahol sok befektetési fajta közül választhatjuk ki a nekünk megfelelőt. Itt már komolyabb hozamot is elérhetünk, ha megfelelő befektetési eszközöket válogatunk a portfóliónkba, ehhez azonban széles körű pénzpiaci és befektetési ismeretek szükségesek.

És ne feledkezzünk meg a ma talán legismertebb lehetőségről, a Start-számla + Babakötvény kombinációról sem. Itt a befizetéseink után 10 százalékos állami támogatást, évi maximum 12.000 forint jóváírást kaphatunk a vásárolt állampapírok normál hozamán felül.

Biztosítói gyermek-megtakarítási programok

A fentiek mellett egyre népszerűbbek azonban a biztosítóknál elérhető gyermek-megtakarítási programok. Ezek olyan hosszú távú megtakarítások, amelyeknél a biztosító pénzügyi szakemberei kezelik a betett pénzünk befektetését. Ennek díja jellemzően magasabb, mint a fenti konstrukcióké, azonban az elérhető előnyök és kiegészítő szolgáltatások miatt bőven megérheti a többletköltség.

A kezdéshez mindenképp előnyt jelenthet, hogy akár kisebb – akár 8000 forintos – összeggel is elkezdhetjük ezt a megtakarítást, ráadásul nem kell magunknak válogatnunk a befektetések között. Szakértők kezelik a betett pénzünket a legjobb eredmény elérése érdekében. Ezzel jóval a normál banki kamatok – és akár az infláció – feletti hozamot tud garantálni számunkra a biztosító, méghozzá tisztán piaci alapon, nem pedig állampapírokba fektetve. A hozam persze a kockázatvállalási hajlandóságunktól is függ, de akár a kötvényeknél is jobb teljesítményt érhetünk el itt.

A könnyű kezelésen és a várható hozamon túl fontos előnye a biztosítói gyermek-megtakarítási programoknak a rugalmasság. Ezeknél ugyanis nincs fix, életkorhoz kötött lejárati idő. Így gyermekünk élethelyzetének megfelelően tudjuk alakítani, mikor vennénk fel a pénzt. Ezt ráadásul megtehetjük részletekben vagy akár járadék formájában is. Abban is szabad kezünk van – több más megtakarítástípussal szemben –, hogy mire szeretnénk felhasználni a pénzt.

Végül pedig említsük meg azt is, hogy biztosítói megoldás lévén kockázati elemeket is tartalmaz a szolgáltatás. Ez alapvetően egy minimális szintű élet- és balesetbiztosítást jelent, amely alacsony díjért relatíve alacsony biztosítási összeget (szolgáltatótól függően a megtakarítás összege + 10 ezer vagy 1 millió forint) jelent. Ezt azonban lehetőségünk van igényeink szerint kibővíteni.

Ahogy szó volt róla, szülőként gondolnunk kell a legrosszabb eshetőségre is, és biztosítani gyermekünk megélhetését arra az esetre is, ha velünk valami történne. Egy ilyen biztosítási programnál mondhatjuk azt, hogy x összeget tudunk a gyermekünk számára félretenni havonta, ennek y százaléka legyen a megtakarítási rész, z százalékából pedig külön kiegészítő kockázati biztosítást fizethetünk. Szakértőink szerint a legérdemesebb a 85-15 százalékos arányt megcélozni ebben a kérdésben.

Hogy néz ki ez számokban?

Vegyünk egy példát, ahol gyermekünk 3 éves, elkezdi az óvodát, és megérezzük a szükségét, hogy elkezdjünk félretenni neki a taníttatására vagy épp az első lakására. Online kalkulátorunk szerint havi 25 ezer forint megtakarításával 18 éves korára már átlagos hozammal is több mint 7 millió forintot hozunk neki össze így. Ebből több mint 2,5 millió forint az, amit nem mi spóroltunk össze, hanem a hozamokból sikerült megszereznünk.

Jelenleg a felsőoktatásban általában 250-300 ezer forintos tandíjakkal lehet számolni szemeszterenként. Vagyis egy ötéves képzésben 10 félévet térítve is még mindig marad 3,5 millió forint a megtakarításból, ami a gyerek életkezdését segítheti.

Ahogy utaltunk is rá, érdemes a legrosszabbra is felkészülni. Nézzük meg, hogy mi történik, ha a futamidő során – mondjuk a gyermek 13 éves korában – gyermekünk elveszíti szülőjét. Ekkor egy alap biztosítási csomagban is kézhez kapja az addig felhalmozott befizetéseket, azok hozamait és a szerződésben foglalt biztosítási összeget. Ez – példánknál maradva – 4 millió forint azonnali támogatást jelent számára, amihez jön a biztosítási összeg. Ezzel tehát biztosíthatjuk, hogy gyermekünknek ne kelljen lemondania az egyetemről, különórákról, egyebekről.

De a mindennapokban is nagy segítséget nyújthat, ha nagyobb összegű kockázati védelmet igényeltünk a megtakarításhoz. Tragédia esetén ugyanis akár az egész család megélhetése veszélybe kerülhet. Éppen ezért érdemes ezekre az eshetőségekre is gondolni a biztosítási konstrukció megalkotásakor.

A szerződés kapcsán azonban a szakértők szerint érdemes figyelni egy fontos dologra: semmiképp ne a kiskorú gyermeket adjuk meg kedvezményezettnek. Ezzel ugyanis a gyermeket kizárnánk a pénz felhasználásából egészen nagykorúsága eléréséig. Praktikusabb olyasvalakit megtenni kedvezményezettnek, akiben megbízunk, és aki ezt az összeget gyermekünk felnevelésére használhatja fel.

Hasonlóképpen érdemes baleseti és egészségbiztosítási fedezetben is gondolkodni a szolgáltatásnál. Hiszen ha nem is a legrosszabb történik velünk, de mondjuk egy súlyos betegség vagy baleset miatt elveszítenénk munkaképességünket, előfordulhat, hogy jóval kisebb vagy akár nulla jövedelmet tudnánk hazavinni családfenntartóként. Ilyen helyzetben ráadásul a szükséges kezelések költségei is megterhelik a családot. A megfelelő biztosítási elemek beépítésével azonban ilyen nem várt helyzetekre is biztosíthatjuk családunk anyagi stabilitását.

Válasszunk kompakt, kettő az egyben megoldást!

A biztosítói gyermek-megtakarítási programokkal tehát nem csak összehozhatjuk a célul kitűzött megtakarítást a gyermekünk életkezdésének támogatásához, de a váratlan rossz eshetőségekre is komplex, akár kockázati védelmet is szerezhetünk családunknak. A biztosítói programok ezzel messze túlmutatnak a különféle egyéb gyermek-megtakarításokon. Szülőként pedig mindenképp gondoskodnunk kell szeretteinkről, gyermekünkről, akármi is történik.

