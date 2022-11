Pénzügyeiről vallott Szacsvay László: a legendás színész szerint ezért egyre nehezebb az életünk

Megváltozott a világ körülötte, vallott őszintén az Abaházy Presszóban Szacsvay László. Az idős színművészt elmondása szerint elsősorban ma is a humora hajtja, mind magánéletében, mind pedig a munkában. Utóbbihoz töretlenül az a hozzáállása, hogy "ha hívják megy". 75 évesen is színészetből keresi ugyanis a kenyérre a valót.

Szacsvay László az Abaházy Presszóban arról mesélt, hogy maradandót alkotni, olyat, amin keresztül az emberek szívében élhet egy színész számára igazán nemes ajándék. Mindez ugyan neki vitathatatlan, hogy már régen sikerült. Ennek ellenére a színész a mai napi aktív, legyen szó színházról, szinkronmunkákról, vagy televíziós sorozatokról. Az évek alatt persze sok minden megváltozott.

"Régen egy filmet csináltunk két hétig, most meg egy nap alatt csinálok ötöt, teljesen más a technika. Arról nem beszélve, hogy az anyagi része is más. Sokszor többe kerül a benzin, mint amit a szinkronizálással keres az ember. Régen kaptam ötszáz forintot, amivel csurig tankoltam a Zsigulit, és még meg lehetett ebédelni. Most nem annyira." - vallott kíméletlen őszinteséggel a legendás színész.

A magát a műsorban "színész-kisiparosként" definiáló Kossuth-díjas művész már a hetvenes évek óta az ország egyik legnépszerűbb színésze. A Nemzeti Színház vezető színészeként karrierje évtizedei alatt sorra játszotta a nagy szerepeket és játssza ma is. "Nem vagyok egy irodajáró ember, soha nem kértem, nem is adtam vissza szerepet. Hívjon, jövök" - magyarázta a a színész. Egy biztos, életem során egyfolytában dolgoztam - vallott Szacsvay László.

Az öngondoskodás a legjobb opció

Szacsvay László példáján is látszik, hogy önmagában az állami ellátórendszer által biztosított juttatás ma a legtöbbeknek már vajmi kevés megszokott életszínvonaluk fenntartásához. Ugyanis ahogy öregszik a magyar társadalom, úgy tart el egyre kevesebb dolgozó, egyre több nyugdíjast. A szakértők szerint ezért, ha nem szeretnénk életünk végéig dolgozni, érdemes minél előbb elkezdeni a spórolást. Már a 30-as éveikben járóknak erőteljesen ajánlott elkezdeni a takarékoskodást. Persze ebben az életkorban még a többség lakásra gyűjt, gyermekvállalásra tesz félre, autóra, nyaralásra spórol, vagy vállalkozás indításhoz, karrierváltáshoz gyűjt tőkét. A koronavírus járvány hatásai miatt sokan átgondolták, mire gyűjtsenek, változtak a prioritások, többen tesznek félre idős korukra. A koronavírus járvány alatt és után azonban elindult egy pozitív tendencia, és látszólag egyre többen ébrednek rá, hogy a nyugodt öregkorhoz ma már egyre kevésbé opció és egyre inkább alapvető a korán elkezdett takarékoskodás. Egyértelműen látszik, hogy egyre többen tesznek félre idős korukra.

Az ezzel a fajta tudatos takarékoskodással kapcsolatban persze még mindig nagyon sokaknál hiányoznak az alapvető ismeretek, ami persze nem a fiatal dolgozók, hanem a rossz beidegződések és az anyagiakkal kapcsolatos felvilágosítás hiányának sara. Emiatt viszon sokan azt sem tudják, hogyan vágjanak bele a takarékoskodásba. Hazánkban a nyugdíj előtakarékosságnak több formája is létezik: az önkéntes nyugdíjpénztár az egyik államilag támogatott nyugdíjcélú megtakarítási forma, a nyugdíjbiztosítás és a nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) mellett. Ezek segítségével az évek során jelentős tőkét halmozhatunk fel, amely akár igen komoly pluszjövedelmet jelenthet az állami nyugdíj mellett. A Pénzcentrum nemrégiben részletesen összefoglalt mindent, amit érdemes tudni az ilyen típusú megtakarításokról. Ha érdekelnek a lehetőségek, olvasd el korábbi cikkünket, amiből megtudhatod, hogy a három, jelentős különbségekkel bíró megtakarítási konstrukció közül melyik lenne a legkényelmesebb a te megtakarítási céljaidhoz és havi befektetési hajlandóságodhoz.