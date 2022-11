Mikor váltsunk eurót síelésre: megéri rohanni vagy még van erő a forintban?

Már újra közeledik a forint a lélektaninak számító 400-as határhoz, de a jó hír, hogy ezúttal felülről. Két hét alatt a magyar deviza olyan erősödést mutatott be, ami már sokkal jobb hangulatot teremtett a piacon, illetve főleg azok körében, akik a 2022-es év végére egy külföldi pihenést, "telelést" szeretnének beiktatni. Megkérdeztünk két szakértőt, hogy vajon most érdemes-e eurót váltani, vagy várjunk még egy kicsit, hátha lesz erősebb is a forint?

Október vége óta folyamatosan erősödik a magyar forint, ma reggel már a 400-as euró szintjét is megközelítette középárfolyamon. Utoljára szeptember közepén volt ennyire erős a magyar valuta, azóta előfordult az is, hogy 417-ig ment el az euró ára. A forint erősödéséhez nagyban hozzájárult, hogy a jegybank október közepén 500 pontos kamatemelést hajtott végre az egynapos betéti eszköz bevezetésével.

A forint erősödése természetesen remek hír a magyar gazdaságnak. Ám talán még jobb azoknak, akik külföldi pihenést terveznek a hamarosan következő karácsonyi szezonban, vagy a két ünnep között szeretnének elmenni síelni, esetleg akár csak kikapcsolódni egy kicsit. Megkérdeztük a szakértőket, hogy mit tegyen, aki most váltana eurót, felbuzdulva a forint erősödésén? A válaszok egybehangzóak voltak, a módszert illetően azonban eltérő véleményeket hallottunk. A lenti grafikonon azt ábrázoltuk, mennyire lement az euró ára az elmúlt hét hétben: október 26-án még bőven 410 felett váltották középárfolyamon a közös európai valutát, ám a tegnapi záró érték már majdnem „megnézte” a 400 forintot.

Jó a hangulat a piacokon

Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője lapunk kérdésére azt mondta: az sem elképzelhetetlen, hogy a forint még az év végéig újabb erősödést fog majd mutatni, de ehhez nem szabad, hogy a nemzetközi gazdaságot sokkoló események történjenek.

Ha valami olyan esemény nem történik, ami komoly sokkot okoz a nemzetközi gazdaságban, akkor az év végére biztosan nem várható, hogy az euró árfolyama újra komoly rakétázást vigyen véghez. A nemzetközi piacok most arra számítanak, hogy hamarosan megállapodunk az EU-val, csökkentek a kockázatok, ráadásul a jegybank komoly kamatemelése kisöpörte a forintot az euróval szemben shortolókat, ez is okozhatta, hogy a forint végre erősödik. Én azt mondanám, hogy nem jár rosszul, aki most szeretne eurót váltani, mert nem valószínű, hogy megint komoly gyengülésnek induljon a magyar pénznem – sőt, három hónapos távon az sem lehetetlen, hogy újra visszatérjen a 380-390-es árhoz az euró árfolyama

- fogalmazott a Pénzcentrumnak adott válaszában Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője.

Váltsunk, majd várjunk

A módszert illetően mást mondott Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője. Szerinte is várható a további forinterősödés, bár igaz az is, hogy az elmúlt másfél-két hónapban látott vérengzéshez képest már az is örvendetes, hogy az euró középárfolyama újra a 400 forint körüli szinten van. Szerinte aki tutira akar menni, az váltson most is, de ne az egész költőpénzt: érdemes lehet még várni egy kicsit, mert előfordulhat, hogy még jobban járunk a pihenés előtti váltással.

Én azt gondolom, hogy még bőven van erő a forintban, tehát ha én mennék telelni az év végén, akkor most is váltanék egy adott összegért eurót, de egy másik részével kivárnék, mert előfordulhat, hogy még alacsonyabb szintekre is kerülhet a forint a közös európai pénzzel szemben. Meg kell értenünk, mi az oka a forint erősödésének: csökkennek az energiaárak, és a piac méltányolja azokat a pozitív híreket is, mely szerint már közel van a megállapodás Magyarország és az Unió között a pénzek érkezését illetően. Jót tett a kamatemelés is, a stabilitást is szereti a piac, valóban elűntek a shortolók, ami szintén a forint erősödését segítette

- mondta lapunknak Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője.

Miért fontos nekünk az euró árfolyama?

