Mit érdekel minket a 412-es euró, nálunk forint van! Óriási tévedésben élnek a magyarok

Történelmi mélyponton hasal a forint: nem sokkal 13 óra előtt már 412-nél járt az euróval szemben. Hogy ennek pontosan milyen hatása van a mindennapi életünkre, azt három gazdasági elemző magyarázza el. Nincs jó hírünk: előbb vagy utóbb minden egyes magyar állampolgár megérzi ezt a történelmi mélyrepülést, méghozzá közvetlenül a saját bőrén.

Szerda délelőtt 410 fölé, nem sokkal dél után 412-re gyengült a forint az euróval szemben, ez 0,7%-kal magasabb a tegnapi jegyzésnél. Hogy ez az árfolyamszint rövid, illetve hosszú távon mit okoz a magyar embereknek, azt Csiki Gergely, a Portfolio lapigazgatója, illetve Beke Károly és Hornyák József, a Makro rovat elemzői igyekeztek megválaszolni egy szerda délelőtti videóban.

A forint már a háborúnak is egy gyenge szintről vágott neki, az elmúlt 3-4 éve folyamatosan gyengülő trendben volt, így mostanra mélypontra került, még a környező devizákkal szemben is. Ezen kívül a magyar gazdaság sok inflációt importál külföldről: ez azt jelenti, hogy sok áru érkezik más országokból, ezért az ottani infláció is nálunk csapódik le. A magyar háztartásokra is kihatással lesz mindez, az elemzők szerint a kisember is meg fogja érezni a bőrén, az alábbiak miatt: