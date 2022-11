Ősi spórolós trükk a horrordrágulás ellen: azonnal súlyos pénzek maradhatnak a zsebedben

Csökkenésnek indultak a reálbérek Magyarországon, és a folyamatos drágulás mellett egyre nehezebb félretenni. Ráadásul, mint kiderült, a magyarok jelentős része az egész tartalékfelhalmozást rosszul csinálja! A Pénzcentrum mutat egy jó taktikát, és azt is kiderítjük, mivel lehet instant spórolni éves szinten súlyos tízezreket.

Már a magyar fizetéseknél is beütött a brutális drágulás: a KSH friss adatai szerint míg az év elején komolyan nőtt a hazai fizetések vásárlóereje, addig augusztusra az infláció miatt csak 0,9%-kal volt magasabb a reálbérek értéke 2021 azonos időszakához képest. Bár a bruttó bérek növekedése nem lassult, augusztusban 16,6%-kal emelkedtek a keresetek, de ez csak tovább hajtja a drágulást, így pedig nagyon nehéz megmondani, mikor lassulhat le az évtizedes rekordokat döntöget az infláció.

Magyarul: hiába keresünk egyre többet, abból egyre kevesebbet tudunk vásárolni.És az sem meglepő, hogy immár rengeteg magyarnak ezért a hó végén már az is dilemma, melyik számlát fizesse be, vagy hogyha a sárga csekkre még félre is tud tenni, a szórakozásról, vagy épp a minőségi étkezésről kell lemondania.

Ebben a helyzetben kulcsfontosságú, hogy értékeljük a család pénzügyeit, és megtervezzük, hogy min érdemes spórolni. Ha nem tervezünk előre, hanem egyszerűen csak nekiállunk spórolni, könnyen dugába dőlhetnek a terveink.

A siker kulcsa a tervszerűség!

Életbevágóan fontos költéseink megtervezése, épp ezért a nulladik lépés, hogy készítsünk büdzsét. Ennek számos módja van, de a Pénzcentrum elemzőinek az alábbi metódus vált be:

fizetésünk 50 százalékát költsük az elkerülhetetlen kiadásokra,

20 százalékát rakjuk félre,

30 százalékát pedig költsük el bármire, amire csak szeretnénk.

Oké, de mi az elkerülhetetlen?

Fontos tisztázni, hogy pontosan mit kell elkerülhetetlen kiadásnak tekinteni. Röviden: ide tartozik minden rendszeres kiadás, ami elengedhetetlen az életszínvonalunk fenntartásához. Ilyennek számítanak a számlák, a lakbér, a törlesztőrészlet.

És akkor itt álljunk meg egy percre: ha a fentiekre bevételeink több mint fele elmegy, akkor egy drasztikusabb újratervezésre van szükség, az alapoktól kell újragondolni a család életét. Ha a bérünk fele nem fedezi a legalapvetőbb kiadásokat, akkor érdemes lehet mondjuk új munkahely után nézni, esetleg a költözésen elgondolkodni.

A második kategória tekintetében sok kérdés nincs: a keresetünk egy részét érdemes félretenni. Bármikor jöhet egy nagyobb váratlan kiadás, vagy a legrosszabb esetben munka nélkül maradhatunk, amikor át kell vészelni, ameddig találunk új állást. A mostani, vészterhes időkben érdemes erre is tudatosan készülni.

Fontos azonban, hogy ne azt a pénzt takarítsd meg, amit nem költöttél el, hanem azt költsd el, amit nem takarítottál meg! Az emberek nagy része csupán azt a pénzt teszi félre, ami megmarad a hó végén, pedig éppen fordítva lenne az ideális.

A maradék 30 százalékot pedig elköltheted olyan dolgokra, amelyek örömet okoznak neked. Légy tisztában azzal, hogy a tudatos költés nem nélkülözés! Pont azért dolgozol, hogy a fizetésedből el tudj menni szórakozni, esetleg tudj venni valamilyen technikai eszközt.

Itt spórolhatsz a legegyszerűbben

Az ehhez hasonló nehéz időben látnak el nagyon hálás feladatot az olyan vívmányok, mint például egy jó bankszámla kalkulátor! Ugyanis ez az egyik olyan költségtétel, amiről sokan megfeledkeznek, sőt, a legrosszabb esetben nem is figyelik, hogy pontosan mennyit von le tőlük a bankjuk. Egyesek úgy lehetnek vele, hogy "mindegy, mindenhol ugyanannyiba kerül a számlavezetés", de ennél nagyobbat nem is tévedhetnének! A Pénzcentrum kalkulátorában rögtön 7 olyan ajánlatot is találtunk, amellyel 1000 forint alatt tarthatóak a számlavezetési költségek.

Sőt, még ma is elérhetőek a nulla forintos számlacsomagok! De egy 1000, vagy 1500 forintos havi költséggel járó számláról váltva akár a Gránitbank 249 forintos havi költséggel és 133, illetve 146 forintos egyéb díjtételekkel terhelt digitális számlacsomagja, vagy az OTP 273 forintos havi költséggel és 56, illetve 217 forintos további tételekkel kínált szolgáltatáscsomagja is igen vonzó.

Ezen pénzintézetek ügyfeleinek megéri bankon belül is ajánlatot váltani, ha egy korábbi csomaggal rendelkeznek, nem feltétlen szeretnéek átmenni egy másik bankhoz.

Akinek pedig "minden mindegy", csak a lehető legtöbbet lehessen fogni a banki költségeken, annak a CIB ECO bankszámla, vagy az UniCredit Partner Aktív Zéró Csomag lehet a nyerő választás, ezek a már fentebb említett, nullás csomagok. Sőt, a fent felrosoltak mellett nemrégiben a Raiffeisen is előrukkolt egy nullás ajánlattal!

Összességében a banki költségek racionalizálása több szempontból is az egyik legelső dolog, amit meg kell lépned, ha érdemben spórolni akarsz, ugyanis

bárki számára elérhető,

azonnali megtakarítást jelent,

egy kalkulátorral pedig egyszerűen találhatsz az igényeidnek megfelelő, akár nullás csomagot.

A lakosság nagy része kiszolgáltatott

Ahogyan a felmérések is mutatják, a magyar lakosság jelentős hányada teljesen kiszolgáltatva várja a válságot: a 30-59 éves korosztály több mint harmada legfeljebb 1 hónapig tudna megélni a félretett pénzéből, de az átlagos érték is csak 7 hónapra tehető. Mint korábban beszámoltunk róla: a 30-59 évesek negyede mondta azt, hogy nem tud vagy nem szokott megtakarítani. Ez jóval magasabb érték az egy évvel korábbinál: tavaly ilyenkor még csak 18 százalék vélekedett így. 33 százalék rendszeresen takarékoskodik, és a félretenni kívánt összeget már a hónap elején elkülöníti.

Ami jól mutatja azt, hogy a magyar lakosság jelentős része pont fordítva van bekötve az az, hogy a megkérdezettek 12 százaléka a hónap végén megmaradó pénzből gyarapítja a tartalékait, míg 15 százalék akkor tesz félre, ha nagyobb összeghez jut hozzá.