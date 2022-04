Hamar elúszhat a magyar diákmelósok pénze: erre rengetegen nem gondolnak, pedig létfontosságú

Tavasszal és nyáron megnövekszik a fiatalok bevétele: a ballagás, a bizonyítvány és az esetleges nyári munka miatt ilyenkor könnyedén nagyobb összegek is összejöhetnek. Sok diák pedig szintet lép, amikor majd szeptembertől középiskolában vagy a felsőoktatásban folytatja tanulmányait, ez pedig a mindennapi pénzügyek terén is új helyzetet teremt, írta a K&H közleményében. Érdemes előre felkészülni, meglepetések helyett.

A tanév utolsó szakaszában könnyen extra bevételhez juthatnak az iskolások: megkezdődik a nyár, amikor tudnak ők is diákmunkát vállalni, ráadásul a család is sokszor ad pénzt a jó bizonyítvány, vagy a ballagás okán. Viszont annak ellenére, hogy ez egy hirtelen jött szabadságot jelent a fiatal felnőtteknek nem szabad elpazarolni ezt a lehetőséget az első ruhaboltban.

Azon is el lehet töprengeni, ha a diáknak még nincs bankszámlája, hogy akár ezen az úton is el lehet indulni, vagyis nyitni egy fiataloknak szánt bankszámlát. Ez indokolt lehet az iskolaváltásnál is, általánosból középiskolába vagy az utóbbiból a felsőoktatási intézménybe való átlépés esetén. Ezzel ugyanis a korábbi időszakhoz képest mind az életben, mind a pénzügyek terén is önállósodhatnak.

Ha pedig megvan a bankszámla, akkor a kapott kártyát rögtön digitalizálni lehet, vagyis be lehet költöztetni az okostelefonba vagy okosórába. Fontos azonban, hogy a kézre eső fizetés mellett a megtakarításokat is kényelmesen nyomon követhetik. Így megtanulhatják, hogy a befolyó extra összegekhez rövidebb vagy hosszabb távú megtakarítási célokat rendeljenek, és az azonnali költés helyett inkább a takarékoskodásra törekedjenek.