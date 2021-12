Mit nekik a járvány: óriásit nőtt a leggazdagabb magyarok vagyona

Kiemelkedően jó évet zárnak a tehetősek Magyarországon, a harmadik negyedévre vonatkozó adatok szerint ugyanis összvagyonuk egy év leforgása alatt 17 százalékkal 7 ezer milliárd forint fölé nőtt, és ez a tendencia a koronavírus-járványtól függetlenül folytatódni fog jövőre is a Blochamps Capital prognózisa szerint.

2021 harmadik negyedévében éves összevetésben 17 százalékkal, 7077 milliárd forintra nőtt a hazai privátbanki szolgáltatók által kezelt vagyon összege - derül ki a Blochamps legfrissebb adataiból. A pénzügyi tanácsadó és business intelligence cég prognózisa szerint évzáráskor 7200 milliárdot meghaladó mértékű lesz a kezelt privátbanki vagyon Magyarországon.

A pénzügyi tanácsadó cég 2004 óta piacvezető Magyarországon a vagyonkezelési monitoring és kutatási tanácsadásban, ügyfelei között tudva a bankszektor minden szolgáltatóját. Immár 20 éve készítenek részletes iparági elemzéseket a hazai, valamint a magyar ügyfélreferenssel rendelkező külföldi privátbanki szolgáltatók adataira alapozva.

Kivételes növekedéssel, produktív évet tudhatnak maguk mögött a pandémia 2. évében a tehetősek, ám közülük is elsősorban a legfelső réteg, azaz a 300 millió forint feletti vagyonnal rendelkezők örülhetnek. Ahogy azt 2020 végén előrevetítettük, a magyar piac nemzetközi összevetésben is kiemelkedő teljesítményt produkált. Az ügyfelek nagy része nem tért vissza az óvatos befektetési stratégiákhoz, a koronavírus a likviditásbőséggel és a fejét felütő inflációval karöltve tartósan kimozdította komfortzónájukból még a legkonzervatívabbakat is

- mondta Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezetője.

Miközben azonban a vagyonok markánsan gyarapodtak, a vagyonosok száma nem nőtt érdemben: az élő ügyfélszámlák száma mindössze 4 százalékkal - 44 800-ról 46 700-ra - bővült 2021 őszére, ami egyébként nagyságrendileg a 2014-es év végi adatnak felel meg. Ráadásul ez a számlamennyiség a gyakorlatban mindössze 22.000-25.000 ügyfelet takar. A kiemelt ügyfélkört kiszolgáló a privátbankárok száma –hiába a robosztus vagyonosodás- szintén sok éve szinte változatlan, 400 fő körül stagnál.

A vagyonnövekedés várhatóan intenzív mértékben folytatódik majd a következő 2 évben is. 2022 végén a kezelt privátbanki vagyon összege meghaladhatja a 8 ezer milliárd, 2023 decemberére pedig a 9 ezer milliárd forintot. Az ügyfelek és az őket kiszolgáló privátbankárok száma azonban prognózisunk szerint továbbra sem fog emelkedni, igaz a járvány miatt igencsak felpörgetett, folyamatos digitális fejlesztéseknek köszönhetően mindkét fél új technológiai eszköztámogatás mellett működik együtt. Szükség is van a digitális fejlesztések folytatására, az ESG szemlélet implementálására és különböző hiperszegmentációs aktivitásokra a szolgáltatók részéről, hiszen a bankárokra nehezedő munkamennyiség úgy fog nőni, hogy közben az ügyfelek igényei új és új formákat öltenek

- vélte Karagich István. A Covid szinte hónapok alatt alapértelmezetté tette a privátbanki applikációk, mesterséges intelligencia alapú alkalmazások és más, korábban gyerekcipőben járó digitális platformok használatát az ügyfelek körében.

Nem tudni azt sem, mikor és hányszor lesz még szükség a Covid miatt részleges vagy akár a 100%-os home office-ra való visszatérésre az iparágon belül, ez azzal jár, hogy a szereplők egyetlen pillanatra sem feledkezhetnek meg a termék és szolgáltatás fejlesztésekről, vagy az egyre gyorsabban változó ügyéligények beazonosításáról. Nincs más út. Aki a legjobban ismeri a hazai piacot és képes rugalmasan reagálni, az lesz képes megtartani, és erősíteni a pozíciót. Aki alábecsüli a jelentőségét annak, hogy ma már más igényekkel jelentkeznek az 50 millió alatti, a 300 millió feletti vagyonnal rendelkezők, a fiatal nők, a középkorú férfiak, a környezettudatos befektetők és a digitális generációk tagjai, az ki fog maradni abból a kivételes léptékű növekedésből, ami a hazai piacra vár a következő években

- tette hozzá az ügyvezető, aki szerint 2022 fő hazai privátbanki trendjei az alábbiak lesznek: