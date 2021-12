CFD: Reklámok és a valóság – a mindenki számára könnyű befektetés illúziója

A médiában gyakran előfordulnak egyszerű, gyors és könnyű profitot ígérő reklámok, melyek jellemzően közismert technológiai cégekbe vagy árukba (arany, ezüst, olaj…stb.) való online befektetést hirdetnek. Ezen reklámok közös tulajdonságai, a befektetés egyszerűségének és gyorsaságának kiemelése és a könnyű profit megszerzésének hangsúlyozása. Sokszor luxustermékek, gazdag vagy híres emberek segítségével keltik azt a látszatot, hogy a jólét csupán egy gombnyomásnyira van. Valóban így lenne? Tényleg ilyen egyszerű a tőkepiacon sikeresen kereskedni? Nézzük kicsit e reklámok mögé.

A reklámok mögött online brókercégek állnak, melyek befektetési tanácsadás nélkül, úgynevezett execution-only, az ügyfél által adott megbízás felvételére vonatkozó szolgáltatást nyújtanak. E cégek egy része szinte kizárólag magas kockázatú CFD termékeket értékesít. A CFD-k értékesítési stratégiájára jellemző, hogy a szolgáltatók aktív marketingtevékenységgel, csupán a kereskedés pozitív oldalát sugalló - sok esetben magát a CFD termék említését is mellőző – online hirdetésekkel próbálják felkelteni a potenciális ügyfelek figyelmét. A reklámok hangsúlya pedig a kereskedés technikai feltételei vagy a jólét ábrázolása felé tolódik el, ezáltal érzelmi alapú és azonnali döntésre ösztönözik a fogyasztókat.

A szolgáltatók gyakran modern kereskedési platformjaikat, újító szellemű és a kereskedési gyakorlatot könnyítő funkciókat, illetve kihagyhatatlan lehetőségeket reklámoznak. Az ilyen típusú reklámok könnyen azt a téves benyomást ébreszthetik a lehetséges ügyfelekben, hogy a felhasználóbarát kereskedési felületekkel, vagyis a kereskedés technikai feltételeinek könnyítésével egyenlő arányban csökkennek a termékekben rejlő kockázati tényezők is. Az ilyen kockázatos termékkel való kereskedés döntő többségben veszteséges befektetéssel zárul, mégis a ritkább, pozitív kimenetelt kidomborítva úgy jelenítik meg, mint egy forradalmi és kihagyhatatlan lehetőséget, mellyel könnyen tehetünk szert jelentős nyereségre.

A szolgáltatók kimagasló látogatottságú közösségi felületeken keresztül, minél szélesebb fogyasztói réteget céloznak meg a CFD-kereskedés lehetőségével, így viszont növelik a célpiacon kívüli értékesítés kockázatát is. A CFD-k ugyanis a legnagyobb kockázattal járó termékek körébe tartoznak. Értékesítésük nem az átlagfogyasztó, hanem speciálisan behatárolható tudással, tapasztalattal és magas kockázatvállalási hajlandósággal rendelkező befektetők számára ajánlott.

De mi is az a CFD?

A CFD hivatalosan egy pénzügyi eszközre vonatkozó megállapodás. tőzsdén kívül kereskedett pénzügyi terméktípus, amely egy alaptermék – részvény, index, áru, deviza, kriptodeviza – árfolyamát követi, értéke az alaptermék árfolyamának mozgásából származik. CFD-vel való kereskedés során a befektető lényegében a CFD termék nyitáskori és záráskori árfolyamának különbségére spekulál (tesz fogadást), anélkül, hogy az alaptermékkel ténylegesen rendelkezne. A kereskedés során a befektető tőkeáttételt vehet igénybe, vagyis az alapletét (az ügyfél saját, befektetni szánt tőkéje) elhelyezését követően a befektetett összeg többszörösének – az alaptermék típusától függően akár 33-szorosának - megfelelő értékben kereskedhet.

A tőkeáttételből fakadóan – a pozíció értéke mellett – az alaptermék árfolyamingadozásának (volatilitásának) hatása is felerősödik. Egy-egy CFD ügylet tartása - az árfolyam kedvezőtlen változása esetében – akár a befektetett tőke (alapletét) elvesztésével vagy pozíciótartási szándék esetén többlet befizetéssel is járhat. A pozíció zárásakor pedig az alaptermékbe való – hagyományos részvény vagy deviza – befektetéshez képest számottevően nagyobb nyereséget, de nagyobb veszteséget is elkönyvelhetünk. A tőkeáttételből adódóan a CFD pozíción a befektető számára kedvezőtlen irányú árfolyam-elmozdulás hatására elszenvedhető veszteség kriptodeviza alapú termék esetében akár kétszeres, míg deviza esetében akár harmincháromszoros is lehet, mint tőkeáttétel nélkül. Tőkeáttételes kereskedés esetén a befektető tehát gyorsabban veszítheti el a tőkéjét.

A CFD termékek esetében az alaptermékbe való hagyományos befektetésnél már megszokott helyett eltérő típusú költségek lehetnek, mint például a spread (a szolgáltató vételi és eladási ára közötti különbözet) vagy over night (ON) finanszírozási költség (pozíció napon túli finanszírozásának költsége). A marketing célzatú anyagokban emiatt megtévesztő lehet, a hagyományos költségek (pl.: vételi és eladási jutalék) hiányának (pl. 0% jutalék) megjelenítése. Ez árérzékenység szempontjából valóban vonzó ajánlatnak tűnik, ugyanakkor nem feltétlenül jelent olcsóbb szolgáltatást.

A termék adottságaiból fakadóan rendkívül magas kockázatot hordoz magában, ahogy arra az MNB korábbi figyelmeztetésében is felhívta a befektetők figyelmét.

Szerencsejáték vagy befektetés? A kérdés bizony joggal merül fel, hiszen a magas tőkeáttételes tőkepiaci ügyletek sokban hasonlatosak a szerencsejátékhoz sajátos közgazdasági jellemzőik miatt. Ezen ügyleteknek ugyanis alapvetően két kimenetele lehetséges: vagy a teljes befektetett összegnek megfelelő (alkalmasint azt is meghaladó) veszteség, vagy a befektetett összeghez képest nagy arányú nyereség. Ez tartalmilag megfeleltethető a szerencsejáték definíciójának: az ügyletet megkötő személy pénz fizetése ellenében (letét), meghatározott feltételek fennállása vagy bekövetkezése esetében (az árfolyam elmozdulás megfelelő iránya), pénznyereményre (árfolyamnyereség) válik jogosulttá. A nyerés vagy vesztés valójában a véletlentől függ, mivel az árfolyamok napi vagy napon belüli ingadozása teljesen kiszámíthatatlan.”

Figyeljünk oda!

A magas kockázatú és a befektetők tömegei számára jelentős veszteségekkel járó befektetésekre természetesen az uniós és nemzeti hatóságok is kiemelt figyelmet irányítanak. Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) termékintervenciós döntése és az ezen alapuló további MNB korlátozás sokat segített a CFD kereskedés kockázatának, illetve a várható veszteség mértékének csökkentésében. Ennek köszönhetően egy nyitott pozícióból fakadó befektetett tőkét meghaladó összegű veszteség elszenvedésének lehetősége minimálisra csökkent. A befektetett tőke elvesztésének kockázata a CFD termék fentiekben ismertetett alapvető adottságaiból fakadóan ugyanakkor továbbra is fennáll.

A döntés értelmében a szolgáltatóknak - a veszteség mértékét csökkentő technikák és limitek betartásán túl -, jól látható módon közzé kell tenniük a befektető lakossági ügyfelek veszteséges számláinak arányát is tartalmazó kockázati figyelmeztetést. A cikk írásakor 5 db Magyarországon ismert, határon átnyúló tevékenységet végző szolgáltató kockázati figyelmeztetése alapján ügyfeleik körében 61,41-77% közé esik a CFD kereskedés során veszteséget elszenvedő számlák aránya.

Az online reklámok leegyszerűsített üzenetei és az egyértelműen pozitív szövegkörnyezet tehát ellentétesek a CFD termékek összetettségével és magas kockázatával. A kereskedés egyszerűségét és a sikeres kimenetel általánosságát cáfolják a szolgáltatók által közzétett kereskedési statisztikák is. Egyes hirdetések állításával szemben pedig valójában nem közismert, globális cégek (márkák) részvényeibe, illetve árukba történő befektetésre, hanem azok árfolyamának alakulására történő spekulációjára irányul a CFD kereskedés.

A hirdetések figyelemelterelő módszereinek palettája széles, ezért kiemelten fontos a tudatos tájékozódás a befektetési döntések meghozatala előtt. Mindig érdemes végiggondolni, hogy milyen és mennyire komplex szolgáltatást nyújt az adott szolgáltató, szükség esetén lesz-e lehetőség befektetési tanácsadó segítségét kérni, illetve panasz esetén kihez lehet fordulni. A szolgáltatás igénybevétele előtt kötelezően kitöltendő megfelelési értékelés jó iránymutatást adhat arra, hogy a fogyasztó megfelelő termékbe kíván-e fektetni. Befektetési céljaikat és kockázatvállalási hajlandóságukat pedig mindig tartsák szem előtt.

Befektetési döntések meghozatala előtt is fontos az előzetes tájékozódás. Ebben a szolgáltató által közzéteendő terméktájékoztató dokumentumokon túl segíthetnek az MNB oldalán található információk is: Befektetés, megtakarítás (mnb.hu)

*A szerző a Magyar Nemzeti Bank vezető felügyelője