Elképesztő: ezt tenné először a legtöbb magyar, ha az ölébe hullana néhány millió forint

A legtöbben a lakásukra költenének, ha lenne néhány millió forintjuk egy friss felmérés szerint. Az eredmények azt mutatják, hogy az arányokat tekintve a legtöbben - a válaszadók 40 százaléka - hosszú távra szóló elképzeléseik megvalósítására használnák fel a pénzt, utána következik a sorban az életkörülmények javítása, de a rövid távú terveket megvalósítók 9 százalékos tábora is jelentősnek mondható. A legnagyobb arányban lakásfelújításra költenének, ez vezeti nagy előnnyel a költési célok népszerűségi listáját, amely egyébként több meglepetést is tartalmaz.

Az OTP Bank számára készült felmérés azt vizsgálta, hogy milyen célra költenének 2 illetve 5 millió forintot az emberek és az összegek felhasználásában milyen motivációk játszanak szerepet. A megkérdezettek közül a legtöbben (40%) hosszú távú elképzeléseik megvalósítása érdekében költenék el az összeget, a második legfontosabb motiváció a költés meghatározásában pedig az életkörülmények javítása, ezt a résztvevők 18 százaléka jelölte meg. A harmadik legjelentősebb szempont a pénz elköltésénél a gazdasági tényezők figyelembevétele, ezt a válaszadók 10 százaléka jelölte meg.

Költési célokat tekintve, ha volna 2 millió forintjuk, azt a felmérést kitöltők, akik több válaszlehetőséget is megjelölhettek, legnagyobb arányban lakásfelújításra (38 százalék), tartozások kiegyenlítésére (21 százalék) és utazásra (17 százalék) fordítanák. Nagyjából ugyanez a sorrend alakult ki a költési célok között akkor is, ha ennél több, vagyis már 5 millió forint lenne a zsebükben. Ebben az esetben is a lakásfelújítás a legnépszerűbb, de vannak olyan célok, amelyek magasabb összeg esetén kimutathatóan vonzóbbnak mutatkoznak, vagyis a népesség egy jó része csak akkor költene ezekre, ha jelentősebb források állnának rendelkezésére. Ide tartozik például az utazás (6 százalékpontos növekedés 5 millió forint esetén a 2 millió forintnál mért arányhoz képest), lakásvásárlás (7 százalékpontos növekedés), lakberendezés és befektetési termékek (5-5 százalékpontos növekedés).

A listavezetők mellett számos más költési célt is megjelöltek a válaszadók: 10 százalék felett van azoknak a válaszadóknak az aránya, akik lakásvásárlásra, energetikai korszerűsítésre, gépjármű- vagy motorvásárlásra, oktatásra, tanfolyamokra, lakberendezési tárgyakra, egészségügyi termékekre, szolgáltatásokra költenék a pénzt. Hasonló méretű azoknak a résztvevőknek a tábora, akik a hosszú távra szóló tervezés jegyében befektetnék a 2 vagy 5 millió forintot állampapírba vagy részvénybe.

Minden korosztálynak megvannak a maga céljai

Az eredményekből az is kiderül, hogy lakásfelújításra az átlagosnál jellemzőbben költenének a nők, az energetikai korszerűsítés inkább a férfiak számára hívószó. A lakásvásárlás, mint cél, inkább a fiatalok (18-39 évesek) körében népszerű. Banki hitel kiváltására a legnagyobb arányban a 40-59 évesek fordítanák a pénzt. A hosszú távú előre tervezés valamivel nagyobb arányban jellemző a nőkre, a rövidebb távú tervezésnél fordított a helyzet, ott a férfiak vannak valamivel többen.