Ide menekítik most pénzüket az élelmes magyarok: nesze neked, infláció!

Számos tényező utal arra, hogy a jelenlegi magasabb inflációs környezet tartósan velünk maradhat. De vajon mibe lehet fektetni a megtakarított pénzünket, ha félünk a tartós inflációtól?

“Sok olyan tényező van, melyek miatt a jelenlegi magasabb inflációs környezet akár tartósabban velünk maradhat, de erre az időszakra is léteznek megfelelő befektetési lehetőségek” – vélekedik Bakos Ádám, az Aegon Alapkezelő kötvény deskjének vezetője. A szakember néhány konkrét ötletet is megosztott arról, mivel lehet most pénzt keresni.

Tartós vagy átmeneti?

Az elmúlt húsz évben gyakorlatilag az volt megszokott, hogy nem volt infláció a piacokon. Egyelőre nem tudni, hogy a mostani megugrás mennyire lesz tartós, de már az is rendkívüli, hogy hosszú idő után először kell érdemben beszélni az emelkedő inflációról

– mondta az alapkezelő rendezvényén Bakos Ádám.

A szakember szerint sok jel mutat abba az irányba, hogy az infláció emelkedése akár tartós is lehet - persze nem mindegy, mit értünk tartósság alatt. Az áremelkedés két-három évig is lehet átmeneti, de a befektetőknek arra már reagálniuk kell.

Bakos Ádám azt is hozzátette, hogy "most egyszerre sok dolog áll együtt ahhoz, hogy ne csak egyszeri megugrásra számítsunk. Ilyen a 2008 óta rendkívül laza monetáris politika, a folyamatosan élénkítő fiskális politika, a kínálati oldal fennakadásai, illetve a lakosság inflációs várakozásainak megugrása.”

Szerinte fontos strukturális tényező lehet az olcsó kínai munkaerő eltűnése az ázsiai országban. A következő években várhatóan tetőzik majd a munkaképes korú népesség száma, majd azután csökkenni kezd. A következő évek másik fontos globális kérdése lehet az egyenlőtlenségek kezelése, ami szintén az infláció emelkedése irányába hathat, hiszen a keresletet élénkítheti a szegényebbeknek juttatott támogatásokkal.

Mibe érdemes most fektetni?

A kötvénypiac jelenleg nagy kérdőjel, mivel egy többéves bika piac után vagyunk, sokan még életükben nem találkoztak tartósan emelkedő kamatkörnyezettel. Bakos Ádám szerint a kamatkockázatot most a piacok többségén kerülni érdemes, egy-két éven belül akár 50-100 bázispontos hosszú hozamemelkedésre is van esély. Vannak persze kivételek, ahol már érdemes vásárolni, példaként hozta fel Brazíliát, ahol már jelentős kamatemelés van beárazva.

Bakos szerint a részvénypiac hosszútávon a legjobb befektetés, de rövidtávon nagyon fontos a szelekció. A történelmi tapasztalatok alapján lehet arra következtetni, hogy egy emelkedő inflációs környezetben milyen szektorok teljesíthetnek jól, közvetlen nyertese lehet például a bányaipar, míg közvetetten a bankok profitálhatnak az emelkedő marzsokból.