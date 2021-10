Így menekülnének meg a középkorú magyarok a nyugdíjkatasztrófától: nem lesz könnyű

Az idei év első félévében több mint 9 000 új pénztártag csatlakozott a legnagyobb hazai nyugdíjpénztárhoz, ami több mint 65 százalékkal haladja meg a tavalyi első félév eredményeit. Az egyéni és munkáltatói befizetések szintén felülmúlták 2020 első hat hónapjának eredményeit.

Egyre többen egyre többet

Az elmúlt másfél évben a lakosság számára megnőtt a stabilitás, a kiszámíthatóság és a hosszú távú jövő megalapozásának jelentősége. Az OTP Nyugdíjpénztár első féléves eredményei alapján egyre többen, egyre többet tesznek félre az anyagi gondoktól mentes időskor biztosítása érdekében. A legnagyobb hazai nyugdíjpénztárhoz 2021 első hat hónapja során több mint 11,87 milliárd forintnyi befizetés érkezett, ami 12 százalékos bővülést jelent 2020 azonos időszakához képest.

Az összes befizetés mintegy 75 százaléka, 8,8 milliárd forint idén is az egyéni pénztártagoktól érkezett, ugyanakkor a munkáltatók is egyre aktívabbak, hiszen 2021 első hat hónapjában több mint 3 milliárd forinttal támogatták dolgozóik anyagi gondoktól mentes időskorát, ami 9 százalékos bővülés a tavalyi év azonos időszakához képest, ami azt jelenti, hogy 2020 után 2021-ben is emelkedni fog a munkáltatói hozzájárulások összege.

Az OTP Nyugdíjpénztárnál 2021 első félévében 9100-an kezdtek el félretenni a boldog nyugdíjasévekre, ami több mint 65 százalékos emelkedés a tavalyi év első félévéhez képest, így a hazai piac legnagyobb nyugdíjpénztáránál már több mint 243 300 tag gyarapítja nyugdíjcélú megtakarításait. Az új belépők átlagéletkora 38 év volt, vagyis immáron harmadik éve marad az új belépők átlagéletkora 40 év alatt.