Tömegeket keresnek magyar börtönökbe: félmilliót is simán megkereshetsz

Több börtönben is hiány van fegyőrökből, az egyik álláshirdetési oldalon három intézmény is keres többek között börtönőröket - több üres pozíció is van, tapasztalat és nyelvtudás sem feltétel. Márianosztrán börtönorvost és pszichológust is felvesznek, magas fizetésért.

Bruttó 230 ezres kezdőfizetésért keresnek körlet és biztonsági felügyelőt a Márianosztrai Fegyház és Börtönbe. A főbb feladatok közé tartozik a fogvatartottak őrzése, felügyelete, ellenőrzése, kísérése, munkáltatásának biztosítása. A hirdetésben közöltek szerint elvárás a magyar állampolgárság, kifogástalan életvitel,állandó belföldi lakhely, büntetlen előélet, érvényes egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasság, érettségi bizonyítvány, betöltött 18. életév.

A munkarend hivatali nyolcórás, vagy váltásos 12,5 órás lehet. A börtön a törvény szerinti illetmény mellé cafetériát, utazási költségtérítést, vagy esetleg szolgálati lakást is biztosít. Tapasztalat, vagy nyelvtudás sem szükséges.

Szintén Márianosztrára keresnek börtönorvost, osztályvezetői szakorvosi beosztásba. A feladatok közé tartozik a hivatásos személyi állomány és a fogvatartottak foglalkozás-egészségügyi vizsgálata, az egészségügyi osztály vezetése. Evárás a magyar állampolgárság, kifogástalan életvitel, állandó belföldi lakhely, büntetlen előélet, Emellett szükség van érvényes egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálatra, nyilvánvalóan kell orvosi diploma, vagy szakképesítés.

Mindezért cserébe 541 ezer forintos havi bért, cafetériát, utazási költségtérítést, szükség szerint szolgálati lakást kínálnak. A munkarend hivatali nyolcórás.

Szakpszichológusi beosztásba is keresnek embert a márianosztrai börtönbe. A feladat a fogvatartottak és a személyi állomány pszichológiai időszakos vizsgálata, meghallgatása, iratanyagok kezelése. Az elvárások között van a magyar állampolgárság, kifogástalan életvitel, állandó belföldi lakhely, büntetlen előélet, érvényes egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasság, diploma és szakvégzettség (kilinika szakpszichológiai), betöltött 18. életév.

A bért itt nem jelölték meg, csak annyit írtak, hogy a törvény szerinti járandóságot fogja kapni az alkalmazott. A cafeteria, utazási költségtérítés és a szolgálati lakás lehetősége itt is alap.

Máshová is kéne a munkaerő



Biztonsági és körlet felügyelői állást hirdet a Szegedi Fegyház és Börtön folyamatos váltásos munkarendbe, 1 év próbaidővel. A felvételhez érettségi bizonyítvány, valamint fizikai, egészségügyi, pszichikai alkalmasság, kifogástalan életvitel szükséges. Itt is minimum brttó 230 ezres fizetést kínálnak, plusz éjszakai és nyelvvizsga pótlék, cafetéria, utazási költségtérítés, és albérleti hozzájárulást is fizetnek.

Legyél Te is hivatásos és csatlakozz a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet csapatához!

- ezzel a szöveggel keresnek börtönőröket a budapesti BV. intézetbe.

Ide olyanok jelentkezését várják, akik elmúltak 18 évesek, de legalább 10 évre vannak meg a nyugdíjkorhatártól. Emellett a jelentkezőnek magyar állampolgárnak kell lennie, rendelkeznie kell érettségivel, fizikai, pszichológiai és egészségügyi alkalmassági vizsgával. Elvárás még a kifogástalan életvitel, a képzési követelmények vállalása, és jó, ha a pályázó határozott és jól tudja kezelni a problémákat.

A fővárosi BV. intézet is legalább bruttó 230 ezres fizetést kínál, emellé jön még a bruttó 200 ezres éves cafetéria, a ruhapénz, a teljesítményjuttatás. Van utazási költségtérítés, lakhatási támogatások (albérleti díj hozzájárulás, munkáltatói kölcsön, vissza nem térítendő lakáscélú támogatás), akár szálló elhelyezési lehetőséget is igénybe lehet venni. Kínálnak még egészségügyi és szociális ellátásokat rehabilitációs, rekreációs lehetőségeket, és továbbképzési, előmeneteli lehetőségeket.

Egyik álláshoz sem feltétlenül kell tapasztalat, vagy nyelvtudás.